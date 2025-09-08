Προφυλακιστέος ο 17χρονος για την αρπαγή βρέφους στον Πειραιά

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 17χρονος ο οποίος συνελήφθη για την αρπαγή βρέφους, που βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στην Ακρόπολη.

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 17χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την αρπαγή βρέφους στο πέτρινο του Πειραιά, το οποίο στη συνέχεια βρέθηκε παρατημένο σε καρότσι στην Ακρόπολη.

Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας ανηλίκων και με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, απολογούμενος ομολόγησε δύο πράξεις αρπαγής και συγκεκριμένα τόσο το 30ημερων βρέφος από τον Πειραιά όσο και ένα δεύτερο μωρό από την Ομόνοια λίγους μήνες νωρίτερα.

Η υπεράσπιση του 17χρονου, τον οποίο βαραίνει το κακούργημα της αρπαγής κατά συρροή και το πλημμέλημα της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο κατά συρροή, επικαλέστηκε στο πλαίσιο της απολογίας ότι ο κατηγορούμενος πάσχει από ψυχιατρικές διαταραχές, οι οποίες και είναι η αιτία που τον οδήγησαν στις αποτρόπαιες πράξεις του.

Σε κάθε περίπτωση, οι δικαστικές αρχές που έλαβαν γνώση των συγκεκριμένων ισχυρισμών δεν αποκλείεται να διατάξουν τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης προκειμένου να φανεί αν οι υπερασπιστικό ισχυρισμοί ευσταθούν ή όχι.