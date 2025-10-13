Προφυλακιστέος ο 43χρονος που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο σύντροφό του

Στη φυλακή οδηγείται ο άνδρας που επιτέθηκε και τραυμάτισε με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του.

Το δρόμο για τις φυλακές πήρε ο άνδρας που φέρεται να επιτέθηκε με πιρούνι κατά της εγκύου συντρόφου του τραυματίζοντάς την σοβαρά στο πρόσωπο.

Ο κατηγορούμενος, γεωργιανής καταγωγής, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας αφού πρώτα απολογήθηκε.

Κατά πληροφορίες, αν και δέχθηκε σωρεία ερωτήσεων από τη δικαστική λειτουργό αλλά και από τον αρμόδιο εισαγγελέα, δεν απάντησε σε καμία εξ αυτών. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ζητήθηκε από το συνήγορο υπεράσπισης η διενέργειας ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, καθως ο κατηγορούμενος δεν μιλάει και στο παρελθόν έχει νοσηλευθεί ακούσια σε ψυχιατρικό ίδρυμα.