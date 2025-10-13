Προς θέσπιση ο νέος ΝΟΚ – Γνωμοδότησε θετικά το ΣτΕ

Νόμιμο με παρατηρήσεις κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας το προεδρικό διάταγμα περί της έγκρισης Ειδικού Σχεδίου Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων (ΕΣΠΙΑΠ) για την αντιστάθμιση της χρήσης κινήτρων του ΝΟΚ.

Συνταγματικό με τη «βούλα» του ΣτΕ κρίθηκε το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος περί της έγκρισης Ειδικού Σχεδίου Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων (ΕΣΠΙΑΠ) για την αντιστάθμιση της χρήσης κινήτρων του ΝΟΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη του Ε’ Τμήματος γνωμοδότησαν θετικά ως προς το νέο ΠΔ, αποφαίνοντας ότι το σχέδιο είναι μέσα στο πνεύμα των αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ που έχουν ήδη εκδοθεί. Πρόκειται για τις αποφάσεις με τις οποίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές και μη νόμιμες βασικές διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού πριν μερικούς μήνες.

Κατά πληροφορίες, μεταξύ άλλων, στη γνωμοδότηςη του ΣτΕ αναφέρεται ότι πριν την έκδοση της οικοδομικής άδειας απαιτείται προέλεγχος, ενώ καθορίζεται το ύψος του περιβαλλοντικού ισοδυνάμου, η διαδικασία και οι υπόχρεοι καταβολής του.

Το ποσό αυτό θα καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και θα διατίθεται αποκλειστικά στον δικαιούχο δήμο για την υλοποίηση των δράσεων περιβαλλοντικού ισοδυνάμου.