Σε απεργιακό κλοιό η χώρα – Ολοκληρώθηκαν οι συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα

Πραγματοποιείται σήμερα η μεγάλη 24ωρη απεργία στο Δημόσιο. Ολοκληρώθηκαν οι μεγάλες συγκεντρώσεις των διαδηλωτών στο Σύνταγμα.

Απεργιακές κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σήμερα στο Δημόσιο λόγω του νομοσχεδίου για το πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων.

Λίγο μετά 10:00 το πρωί της Πέμπτης (28/08) πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις διαδηλωτών στο Σύνταγμα, οι οποίες ολοκληρώθηκαν περίπου στις 11:30.

Οι δρόμοι είναι πλέον ανοιχτοί και η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

Νωρίτερα, είχε κλείσει η Λεωφόρος Αμαλίας, από την πλευρά της πλατείας, καθώς και η Βασιλίσσης Σοφίας από τα λουλουδάδικα προς Αμαλίας.

Ελευθερία Τσαλίκη, NEWS 24/7

Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ κηρύχθηκε 24ωρη Πανελλαδική απεργία με αφορμή το νομοσχέδιο για το πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων που εισάγεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση.

Όπως δηλώνει η ΑΔΕΔΥ απαιτούν την απόσυρση του νομοσχεδίου.

Την στήριξή τους στην απεργιακή κινητοποίηση έχουν κάνει δια την παρουσίας τους στο Σύνταγμα: η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), το Σωματείο Εργαζομένων στο Θριάσιο Νοσοκομείο, το Σωματείο Εργαζομένων στον Δήμο Ηλιούπολης, ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ, το Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης, το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Νίκαιας, το Σωματείο Καθαριστριών/ών δημοσίων σχολείων ΠΕ και ΔΕ Αθηνών, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αν. Αττικής «Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ» και άλλα εργατικά σωματεία, συνδικάτα και ενώσεις.

Ελευθερία Τσαλίκη, NEWS 24/7

Μετρό, τραμ και λεωφορεία κινούνται κανονικά και δεν επηρεάζονται τα δρομολόγια των πλοίων. Ούτε και οι προγραμματισμένες πτήσεις δεν θα επηρεαστούν καθώς η τετράωρη στάση εργασίας που είχε ανακοινωθεί από τους Ελεγκτές της Εναέριας κυκλοφορίας κρίθηκε παράνομη με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Τα συνδικαστιστικά όργανα των εργαζομένων αντιτίθενται στο νομοσχέδιο καθώς, όπως υποστηρίζουν οδηγεί σε ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης, και στην εξομοίωσή με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου.

Σημεία στα οποία αντιτίθενται είναι η αυστηροποίηση των ποινών με μεγαλύτερα πρόστιμα, η κατάργηση του Β΄βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του δικαιώματος ένστασης και στο γεγονός ότι στα πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια πλέον αλλάζει η σύνθεση και δεν θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των εργαζομένων και οι δικαστές.

Όπως εξηγεί ο Δημήτρης Μπράτης, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ, με το νέο νομοσχέδιο καταργούνται τα δευτεροβάθμια πειθαρχικά συμβούλια στα οποία είχε το δικαίωμα να κάνει έφεση ένας εργαζόμενος. Με τις νέες συνθήκες κάποιος που θα θέλει να ασκήσει έφεση θα πρέπει να επενδύσει χρόνο και χρήματα από την τσέπη για του για να προσέλθει στα διοικητικά Εφετεία.

Επιπλέον, ο ίδιος τονίζει ότι η ύπαρξη των εκπροσώπων ήταν σημαντική για να μεταφέρουν τις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας για τον κάθε χώρο και τις απόψεις των συνδικάτων προκειμένου το εκάστοτε συμβούλιο να έχει ολοκληρωμένη εικόνα για το πως τελέστηκε το κάθε αδίκημα. «Οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι είναι αυτοί που έχουν εικόνα και της υπηρεσίας και του παραπτώματος που έκανε ο εκάστοτε κατηγορούμενος που παραπέμπεται» δηλώνει στο NEWS 24/7.

Τέλος, στα σημαντικά ζητήματα για την ΑΔΕΔΥ περιλαμβάνεται και ότι στα αδικήματα που μπορούν να οδηγήσουν σε οριστική παύση προστίθεται το αν κάποιος δημόσιος υπάλληλος αρνηθεί δύο φορές να αξιολογηθεί.

«Η δική μας εκτίμηση είναι ότι δεν υπήρχε καμία αναγκαιότητα να αλλάξει ο πειθαρχικός νόμος. Η μόνη αναγκαιότητα με την οποία συμφωνούμε είναι με το να επιταχυνθούν οι διαδικασίες απονομής δικαίου» συμπληρώνει.