Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου

Πλήθος συγγενών και φίλων συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης στο Κοιμητήριο Χολαργού για να αποχαιρετήσουν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, που έφυγε από τη ζωή μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Σε βαρύ κλίμα τελέστηκε το μεσημέρι της Τρίτης (26/8), στο Κοιμητήριο Χολαργού , η κηδεία της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 40 ετών, έχοντας παλέψει γενναία με τον καρκίνο.

Συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν για να πουν το τελευταίο αντίο. Τραγική φιγούρα ο σύντροφός της Ντέμης Νικολαΐδης. Από τους πρώτους που έφτασαν στο κοιμητήριο ήταν και η καλή της φίλη, Κατερίνα Καινούργιου.

Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να ενισχυθεί ο Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα», ενώ ένα ειδικό κουτί δωρεών έχει τοποθετηθεί στον χώρο της τελετής.

Αλεξάνδρα Νικολαϊδου: Η μάχη με τον καρκίνο

Προ μηνών, η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου -που είχαμε γνωρίσει ως μικρό κορίτσι στη σειρά του ΑΝΤ1 “Καληνύχτα Μαμά”- είχε αποχωριστεί τα μακριά ξανθά μαλλιά της και είχε μοιραστεί σχετικές φωτογραφίες της στα social media. Ωστόσο, δεν ήταν ευρέως γνωστός ο λόγος που προχώρησε σε αυτή την αλλαγή.

Η ίδια αποκάλυψε, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, την μέχρι τότε άγνωστη μάχη της με την ασθένεια του καρκίνου. Μοιράστηκε μία φωτογραφία της από το νοσοκομείο, γράφοντας: “Είμαστε πιο δυνατοί από όσο νομίζουμε”.

Η κολλητή της φίλη, Κατερίνα Καινούργιου, είχε κάνει repost την ανάρτησή της, γράφοντας: “Είσαι η ηρωίδα μου. Τόσο περήφανη για σένα Άλεξ μου. Το πιο δυνατό πλάσμα που έχω δίπλα μου. Σε αγαπώ”.

Η Κατερίνα Καινούργιου, τον Δεκέμβριο, είχε αναφερθεί και πάλι στην κολλητή της φίλη δημόσια μέσα από την εκπομπή της “Super Κατερίνα”.

«Έχω να πω ότι ο Ντέμης είναι πολύ τυχερός γιατί η Αλεξάνδρα είναι ένα καταπληκτικό παιδί. Έχουμε μεγαλώσει μαζί. Η Αλεξάνδρα, για να καταλάβετε, είναι το κοριτσάκι που έπαιζε στο “Καληνύχτα μαμά”. Δεν είναι ηθοποιός, καμία σχέση, ασχολείται με το marketing» είχε πει, μεταξύ άλλων.