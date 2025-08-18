Σπέτσες: Άγριος ξυλοδαρμός 18χρονου έξω από νυχτερινό κέντρο

Με τραύματα στο κεφάλι και κάταγμα στη γνάθο ένας 18χρονος, ο οποίος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού στις Σπέτσες.

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 18χρονος, τις πρώτες πρωινές ώρες του Δεκαπενταύγουστου, στις Σπέτσες, έξω από νυχτερινό κέντρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση ξεκίνησε όταν η παρέα του θύματος και του δράστη ξεκίνησαν να λογομαχούν, με αποτέλεσμα η λεκτική αντιπαράθεση να καταλήξει στον άγριο ξυλοδαρμό του νεαρού.

Ο 18χρονος φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, ενώ υπέστη και κάταγμα στη γνάθο.

Όπως μετέδωσε το MEGA, o δράστης διέφυγε από το σημείο, ενώ το θύμα μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Σπετσών για τις πρώτες βοήθειες, όπου διαπιστώθηκε το κάταγμα στη γνάθο του και πρόβλημα ακοής στο δεξί του αυτί.

Ο πατέρας του 18χρονου υπέβαλε μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου.