Τέμπη: Ένταση με μολότοφ και κρότου λάμψης μετά τις διαδηλώσεις στο Σύνταγμα

Στιγμές έντασης και μικροεπεισόδια επικράτησαν μετά το τέλος των διαδηλώσεων για τα Τέμπη που πραγματοποιήθηκαν στο Σύνταγμα.

Ένταση επικράτησε στο Σύνταγμα μετά τις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (06/09) για τα Τέμπη.

Αφότου ολοκληρώθηκαν οι ομιλίες από συγγενείς, έπεσαν μολότοφ και σημειώθηκαν μικροεπεισόδια μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Στη συνέχεια, η ένταση μεταφέρθηκε προς το κάτω μέρος της πλατείας Συντάγματος, με τον κόσμο να τρέχει, ενώ έπεσαν κρότου λάμψης και δακρυγόνα.

Τα επεισόδια δεν επεκτάθηκαν περαιτέρω, με τον κόσμο να διαλύεται.

Υπενθυμίζεται ότι μετά το πανελλαδικό κάλεσμα της Μαρίας Καρυστιανού για συγκεντρώσεις σε όλες τις πόλεις της χώρας, εκατοντάδες πολίτες κάθε ηλικίας συνέρρευσαν από νωρίς στο Σύνταγμα για να διεκδικήσουν δικαιοσύνη για τα θύματα του τραγικού δυστυχήματος.

Το κάλεσμα ήρθε με αφορμή την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας από τον εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαϊμη, την περασμένη εβδομάδα.