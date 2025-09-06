Tέμπη: Συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα – Πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα

Σε εξέλιξη συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα για τα Τέμπη. Πλήθος κόσμου ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της Μαρίας Καρυστιανού και ζητά δικαιοσύνη για τα θύματα της τραγωδίας.

Μετά το πανελλαδικό κάλεσμα της Μαρίας Καρυστιανού για συγκεντρώσεις σε όλες τις πόλεις της χώρας, εκατοντάδες πολίτες κάθε ηλικίας συνέρρευσαν από νωρίς στο Σύνταγμα για να διεκδικήσουν δικαιοσύνη για τα θύματα του τραγικού δυστυχήματος.

Το κάλεσμα ήρθε με αφορμή την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας από τον εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαϊμη, την περασμένη εβδομάδα.

Η πλατεία Συντάγματος γέμισε με πλήθος κόσμου από νωρίς.

Συγκέντρωση στο Σύνταγμα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Μαρία Καρυστιανού κάλεσε τους πολίτες να δώσουν το «παρών» όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και σε πλατείες σε όλη τη χώρα: «6 Σεπτεμβρίου κατεβαίνουμε στις πλατείες! Σε όλη την Ελλάδα!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ήδη από τις 16:00 ο σταθμός Σύνταγμα είναι κλειστός με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. λόγω της συγκέντρωσης στο Σύνταγμα και οι συρμοί διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.

Σε εξέλιξη είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πλατεία Συντάγματος λόγω της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας.

Ειδικότερα, αυτή την ώρα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας από την συμβολή της με την οδό Αθανασίου Διάκου.

Παράλληλα, συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται και σε άλλες πόλεις της χώρας, όπως ο Βόλος, η Κέρκυρα, η Πάτρα, η Θεσσαλονίκη, οι Σέρρες, η Αλεξανδρούπολη, τα Χανιά κ.α.

Διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη

Σε εξέλιξη βρίσκεται διαδήλωση για τα Τέμπη και στη Θεσσαλονίκη, όπου πραγματοποιούνται κινητοποιήσεις με φόντο την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», στα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ.

Συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών βρέθηκαν στην πλατεία της ΧΑΝΘ από νωρίς, με πανό, ενώ έξω από τη ΔΕΘ υπήρξαν πολλές αποδοκιμασίες, όπως μεταδίδει το Karfitsa.gr.

Η Δέσποινα Γκανίδου, μητέρα του 22χρονου φοιτητή Γιώργου Παπάζογλου που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη δήλωσε: «Η σημερινή συγκέντρωση είναι η πρώτη μετά από το εσπευσμένα κλείσιμο της δικογραφίας. Εδώ και 2,5 χρόνια ασχολούμαστε με πυρόσφαιρα, με φωτιά, με εκρήξεις. Τα 57 άτομα σκοτώθηκαν γιατί δεν υπήρχαν συστήματα ασφαλείας. Τα 57 άτομα σκοτώθηκαν γιατί τα τρένα τράκαραν. Οι 30 απανθρακώθηκαν γιατί τα τρένα τράκαραν. Εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε και αυτό δυστυχώς ο ανακριτής το άφησε απέξω. Τα τρένα τράκαραν γιατί δεν υπήρχαν συστήματα ασφαλείας, γιατί δεν ειδοποιήθηκε η 717, γιατί τα κεφάλαια για την 717 δυστυχώς μπήκαν σε προσωπικούς, ιδιωτικούς λογαριασμούς, χωρίς δυστυχώς κανένας από αυτούς τους υπεύθυνους να είναι κατηγορούμενος μέσα στη δικογραφία. Επίσης δε μάθαμε ποτέ ποιος ήταν αυτός που παρέκαμψε όλες τις νόμιμες διαδικασίες και διόρισε αυτόν τον εντελώς ακατάλληλο σταθμάρχη. Θα έπρεπε κι αυτός να είναι κατηγορούμενος, να είναι μέσα στη δικογραφία».

Συγκέντρωση διαμαρτυρία στη Θεσσαλονίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη' Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

Συγκέντρωση διαμαρτυρία στη Θεσσαλονίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη' Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

Ενώ ο Παύλος Ασλανιδης, πατέρας του Δημήτρη επεσήμανε ότι «το βίαιο κλείσιμο της δικογραφίας, χωρίς να βάλει την έκθεση του Χημείου του Κράτους που αποδείκνυε για τους υδρογονάνθρακες ότι κάψανε τουλάχιστον 27 παιδιά στο δεύτερο βαγόνι, για το θράσος που έχουν η κυβέρνηση ο Μητσοτάκης και οι υπουργοί να έρχονται σε μια πόλη που θρηνεί 17 παιδιά και άλλους 20 ενήλικες, στο έγκλημα των Τεμπών χωρίς να έχει ρίξει το φως που μας υποσχέθηκε πριν από δυόμισι χρόνια».

Συγκέντρωση και στην Πάτρα

Πραγματοποιείται στην Πάτρα συγκέντρωση για την τραγωδία των Τεμπών, μετά από πανελλήνιο κάλεσμα της Μ. Καρυστιανού.

Κατά την διάρκεια της συγκέντρωσης θα πραγματοποιηθεί ζωντανή σύνδεση με το Σύνταγμα, για την αναμετάδοση της ομιλίας της Μ. Καρυστιανού, από την εκεί εκδήλωση.

