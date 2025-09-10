Τέμπη: Η Θέρμη φωνάζει “δεν έχω οξυγόνο”

Εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη των 57 θυμάτων της πολύνεκρης τραγωδίας των Τεμπών πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Μαζική η ανταπόκριση των συγγενών.

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το απόγευμα το απόγευμα της Τετάρτη (10/09) στην κεντρική πλατεία της Θέρμης, στο πλαίσιο εκδήλωσης του κοινωνικού ιατρείου αλληλεγγύης αφιερωμένη στη μνήμη των 57 θυμάτων της πολύνεκρης τραγωδίας των Τεμπών.

Η ανταπόκριση των συγγενών, όπως αναφέρει το thesspost.gr, ήταν μαζική. Η Μαρία Καρυστιανού, ο Αντώνης Ψαρόπουλος, συγγενείς της Φραντζέσκας, η Δέσποινα Γκανίδου, μητέρα του Γιώργου Παπάζογλου, ο Παναγιώτης Ρούτσι δίνουν το παρών, όπως και εκατοντάδες απλοί πολίτες οι οποίοι κατέκλυσαν την πλατεία “Παραμάνα”.

Μετά την αποκάλυψη των στοιχείων, ιδίως για την πυρασφάλεια στην επιβατική αμαξοστοιχία και σε συνδυασμό με το κλείσιμο της δικογραφίας από τον εφέτη – ανακριτή, η Μαρία Καρυστιανού εξαπέλυσε πυρά προς πάσα κατεύθυνση.

“Μετά τα νέα στοιχεία θα έπρεπε να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος έρευνας και όχι να κλείσει άρον άρον την ανάκριση, αποδεικνύοντας ότι το μπάζωμα ήταν ο αρχικός στόχος και όχι η αποκάλυψη της αλήθειας“, ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ συμπλήρωσε ότι “ο αγώνας μας θα σταματήσει όταν η δικαιοσύνη κάνει σωστά τη δουλειά της και όλοι οι ένοχοι μπουν στη φυλακή. Να φωνάζουμε για την αλήθεια, να φωνάζουμε για δικαιοσύνη”.

Συγκλονιστική στιγμή όταν η γιαγιά της Φραντζέσκας ξέσπασε και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι και δικαιοσύνη να επέλθει, η εγγονή της δεν θα επιστρέψει στη ζωή.

Στην εκδήλωση αναρτήθηκαν πανό στη μνήμη των θυμάτων, ενώ τα χαραγμένα ονόματά τους θυμίζουν σε όλους ότι η τραγωδία δεν πρέπει να ξεχαστεί.