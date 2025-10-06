Θάνατος 28χρονης εγκύου: “Δεν έγινε έγκαιρη χορήγηση αδρεναλίνης”

Δολοφονία από αμέλεια καταγγέλλει η οικογένεια της 28χρονης εγκύου που πέθανε από αναφυλακτικό σοκ στην Άρτα.

Ολοκληρώθηκε σήμερα η νεκροτομή στη σορό της 28χρονη εγκύου, που πέθανε στο νοσοκομείο της Άρτας, με τον θάνατό της να αποδίδεται σε αναφυλακτικό σοκ.

Η γυναίκα είχε κηδευτεί αμέσως μετά τον θάνατο της, με αποτέλεσμα να διαταχθεί νεκροψία, ώστε να διαπιστωθούν επίσημα τα αίτια θανάτου. Η εκταφή έγινε την Κυριακή και σήμερα ολοκληρώθηκε η νεκροτομή, ενώ έγινε και λήψη δειγμάτων για τοξικολογικές, ώστε να διαπιστωθεί αν ο θάνατός της οφείλεται σε αναφυλακτικό σοκ από τη χορήγηση αντιβίωσης.

Η αδερφή της 28χρονης μιλώντας στον ΑΝΤ1 υποστήριξε ότι “προκλήθηκε αναφυλακτικό σοκ, δεν έγινε έγκαιρη χορήγηση της αδρεναλίνης. Χορηγήθηκε κάποιο άλλο φάρμακο, το οποίο ουσιαστικά δεν βοήθησε πουθενά. Η αδερφή μου έχει δολοφονηθεί. Από αμέλεια μεν, αλλά έχει δολοφονηθεί”.

“Αδρεναλίνη ψάχνανε, γιατί ήμουν έξω από το δωμάτιο εκείνη τη στιγμή και ψάχνανε αδρεναλίνη. Δεν ξέρω αν είχαν και μέσα, ψάχνανε αδρεναλίνη πάντως έξω” είπε από την πλευρά του ο σύζυγος της 28χρονης.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η 28χρονη άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο της Άρτας που εισήχθη έχοντας έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα. Μετά από εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της.

Κατά τη χορήγηση του φαρμάκου, προκλήθηκε αλλεργική αντίδραση και η 28χρονη μεταφέρθηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, λόγω της σοβαρότητας του αναφυλακτικού σοκ.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, η 28χρονη άφησε την τελευταία της πνοή.

Το Νοσοκομείο Άρτας, σε ανακοίνωσή του, επιβεβαίωσε ότι η γυναίκα παρουσίασε αναφυλακτικό σοκ κατά τη χορήγηση αντιβιοτικού και κατέληξε παρά τις προσπάθειες ανάνηψης.