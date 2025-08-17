Τραγωδία στην Κατερίνη: Νεκρός 18χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο

Ένας 18χρονος σκοτώθηκε τα ξημερώματα στην Κατερίνη, όταν η μηχανή του εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολώνα.

Τραγικό θάνατο βρήκε στις 05:25 τα ξημερώματα στην Κατερίνη, 18χρονος μοτοσικλετιστής, όταν η μηχανή που οδηγούσε ξέφυγε της πορείας της και προσέκρουσε σε κολώνα.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου λίγο αργότερα κατέληξε. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Κατερίνης.