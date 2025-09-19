Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο 54χρονος οδηγός νταλίκας για τον θάνατο του 29χρονου

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος ο 54χρονος οδηγός της νταλίκας για το τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 29χρονο μοτοσυκλετιστή.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 54χρονος οδηγός νταλίκας, ενώ οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, μετά τις απολογίες τους, για το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 17ης Σεπτεμβρίου στην ανατολική Θεσσαλονίκη με θύμα έναν 29χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας.

Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, στον 54χρονο οδηγό της νταλίκας αποδίδεται ότι πέρασε με κόκκινο πριν να σημειωθεί το τροχαίο δυστύχημα. “Πέρασα με το όχημα μου όταν το φανάρι ήταν πράσινο. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι διαφορετικό γιατί βρίσκομαι σε ξένη χώρα. Είμαι 20 χρόνια επαγγελματίας οδηγός“, ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, ο κατηγορούμενος.

Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι, όπως αναφέρει το grtimes.gr, αρνήθηκαν την κατηγορία που τους αποδίδεται και ισχυρίστηκαν ότι δεν συνέβαλαν στην πρόκληση του τροχαίου δυστυχήματος και ότι δεν ευθύνονται γι’ αυτό.

Μετά τις απολογίες τους, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος ο οδηγός της νταλίκας ενώ οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση εξόδου κατά περίπτωση.

Ο 54χρονος οδηγός του φορτηγού κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου. Οι τρεις συγκατηγορούμενοι του, ηλικίας 65, 53 και 34 ετών, οι οποίοι καθοδηγούσαν το φορτηγό, διώκονται για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία με αποτέλεσμα τον θάνατο αλλού ανθρώπου, κατά συναυτουργία.

Για το περιστατικό προσκομίστηκε βίντεο ντοκουμέντο σχετικά με το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε πρωινές ώρες της 17ης Σεπτεμβρίου. Το Ι.Χ. φορτηγό με ρυμουλκούμενο που οδηγούσε ο 54χρονος Βούλγαρος φαίνεται να διασχίζει κάθετα το οδόστρωμα και να προσκρούει πάνω του η δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 29χρονος. Αρχικά ο οδηγός της μοτοσικλέτας μεταφέρθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου μεσημβρινές ώρες κατάληξε.

Για τις συνθήκες και τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διενεργήθηκε προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, για το παραστατικό συνελήφθησαν και τα τρία άτομα, τα οποία καθοδηγούσαν τον οδηγό του Ι.Χ. φορτηγού στους ελιγμούς του οχήματος.