Βίντεο: Η στιγμή που ο 32χρονος συλληφθείς για σεξουαλική παρενόχληση βάζει φωτιά στον Υμηττό

Βίντεο ντοκουμέντο φέρεται να δείχνει τον 32χρονο να βάζει φωτιά στον Υμηττό, με την Αστυνομία να τον συλλαμβάνει για τον εμπρησμό και τις επιθέσεις σε γυναίκες στο Αιγάλεω

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ο 32χρονος κατηγορούμενος την υπόθεση της σεξουαλικής παρενόχλησης στο Αιγάλεω. Ο κατηγορούμενος μάλιστα, κατηγορείται και για εμπρησμό σε δασική έκταση του Υμηττού.

Σύμφωνα με αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το ΕΡΤnews, ο 32χρονος φαίνεται να βάζει φωτιά στον Υμηττό και να απομακρύνεται από το σημείο την ώρα που οι φλόγες εντείνονται και απειλούν το δάσος.

Η πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα με εναέρια και επίγεια μέσα και κατάφερε να περιορίσει την πυρκαγιά. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, χρησιμοποιώντας το βίντεο και μαρτυρίες, κατάφερε να ταυτοποιήσει τον 32χρονο, ο οποίος, όπως φάνηκε, χρησιμοποίησε αναπτήρα για να βάλει τη φωτιά.

Στο μεταξύ, πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν ότι ο κατηγορούμενος παραβίασε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς δεν παρουσιάστηκε στο Α.Τ. Αγίου Παντελεήμονα. Η πυροσβεστική απέστειλε τη δικογραφία στον Εισαγγελέα, και στις 12 Σεπτεμβρίου ο Ανακριτής εξέδωσε ένταλμα σύλληψης.

Η αστυνομία ενημερώθηκε και σήμερα ο 32χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας Αιγάλεω. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ενημερώθηκε και έτσι ο νεαρός συνελήφθη για την πυρκαγιά στον Υμηττό.

Η έρευνα συνεχίζεται, καθώς ο 32χρονος ελέγχεται για άλλες τρεις φωτιές που ξέσπασαν στον Υμηττό τον περασμένο Ιούνιο.

Το περιστατικό με τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα έγινε γνωστό από το αστυνομικό ρεπορτάζ, πως χθες Δευτέρα (15/9), ο 32χρονος προσέγγισε από πίσω μία 14χρονη που περπατούσε στον δρόμο και αφού την έπιασε αγκαλιάζοντας την σφιχτά στο ύψος της μέσης με αποτέλεσμα να την ρίξει στο έδαφος, ανέβηκε προς το λαιμό της, την έφτυσε στο πρόσωπο και εν συνεχεία διέφυγε τρέχοντας.

Στη συνέχεια, κινούμενος επί της οδού Ελλησπόντου, πλησίασε μία 58χρονη γυναίκα, την άρπαξε από πίσω και κόλλησε από πίσω της, της έπιασε το χέρι και αφού πλησίασε το κεφάλι του στο αυτί της, ξεφύσησε και έπειτα έφυγε περπατώντας.

Τέλος, φτάνοντας επί της οδού Νικομηδείας, άνοιξε την πόρτα πυλωτής πολυκατοικίας εντός της οποίας βρισκόταν μία 17χρονη που ακολούθησε και ενώ του ζητούσε να φύγει, εκείνος έκανε κίνηση να κατεβάσει το παντελόνι του και σήκωσε τη μπλούζα του. Τότε η παθούσα φώναξε σε βοήθεια και πάτησε το θυροτηλέφωνο όπου και της άνοιξε η μητέρα της, ενώ κάλεσαν την Αστυνομία.

Ένας 30χρονος αυτόπτης μάρτυρας μαζί με τον 21χρονο ξάδερφο της 17χρονης ακολούθησαν τον δράστη έως ότου κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν επί της συμβολής των οδών Νίκαιας και Κύπρου στο Αιγάλεω, μέχρι που έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. οι οποίοι και τον συνέλαβαν.