Βίντεο: Μέσα στη νέα Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου η φωτιά

Οι φλόγες επεκτάθηκαν και στη νέα Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, με βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου να αναδεικνύει τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας για τους οδηγούς.

Ανεξέλεγκτη μαίνεται η πυρκαγιά στην Αχαΐα που βρίσκεται σε πύρινο κλοιό, όπως κι άλλες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, το μέτωπο της πυρκαγιάς που καίει αυτή την ώρα την Άνω Αχαΐα έχει διανύσει 25 χιλιόμετρα από το σημείο που ξέσπασε η φωτιά.

Οι φλόγες έχουν προκαλέσει ανυπολόγιστη καταστροφή σε κατοικημένες ζώνες, αλλά και δασικές και αγροτολιβαδικές εκτάσεις, μετατρέποντας σε στάχτη κτίρια, υποδομές και βλάστηση.

Λόγω της πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας, η ΕΛ.ΑΣ έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας σε σημεία του οδικού δικτύου.

Συγκεκριμένα η κυκλοφορία έχει διακοπεί στα εξής σημεία:

Στη νέα Εθνική οδό Πατρών-Πύργου. Στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Πύργου. Στις λοιπές οδούς, από κόμβο Κάτω Αχαΐας μέχρι Οβρυά- Πάτρα. Από κόμβο ΒΙΠΕ και στην εθνική οδό Πατρών – Τριπόλεως.

Ωστόσο, αλγεινή εντύπωση προκαλεί βίντεο που δημοσιεύτηκε από χρήστη των social media και δείχνει τη φωτιά δίπλα στο νέο αυτοκινητόδρομο που εγκαινιάστηκε προ ημερών, στην Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου.

Οδηγοί περνούν ανάμεσα στη φωτιά, με τις φλόγες να πλησιάζουν επικίνδυνα το οδόστρωμα και τον καπνό να καλύπτει τα πάντα. Όπως διακρίνεται, κανείς δεν σταματά την κυκλοφορία και τα μέτρα ασφαλείας χαρακτηρίζονται ελλιπή.