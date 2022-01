Ο πόνος στο πέος ίσως να είναι παρενέργεια του Covid-19

Έχει συμπληρωθεί μια εβδομάδα, από την ενημέρωση που έκανε 30χρονος στην στήλη του Slate, με τίτλο "How to Do It: Sex Advice with Stoya and Rich”, σύμφωνα με την οποία μια από τις παρενέργειες που κλήθηκε να διαχειριστεί, μετά τη μόλυνση του με Covid-19 (τον Ιούλιο του 2021, όταν νοσηλεύτηκε) ήταν η συρρίκνωση πέους -κατά 3 εκατοστά.

Δεν θέλησε να διευκρινίσει αν έχει εμβολιαστεί. Είπε ωστόσο, ότι οι γιατροί του εξήγησαν πως η παρενέργεια πιθανότατα θα είναι μόνιμη.

Ουρολόγοι έχουν ήδη μελετήσει αναφορές με παρενέργειες που είχαν ασθενείς με κορονοϊό στα γεννητικά τους όργανα, σύμφωνα με τις οποίες είχαν διαφόρων φύσεων προβλήματα με τη στύση του, αφότου μολύνθηκαν.

Σε έρευνα του University of Miami που δημοσιεύτηκε τον περασμένο Αύγουστο, τονίστηκε ότι υπάρχουν δυνητικά εκτεταμένες επιπτώσεις στην στύση, σε άνδρες όλων των ηλικιών, μετά τη νόσηση -με σωματίδια του ιού να εντοπίζονται στο πέος -και τη μόλυνση να περιορίζει τη ροή του αίματος εκεί. Ως λύση προτάθηκαν οι αντλίες πέους και οι συσκευές streching.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο του “Εθνικού μήνα ανικανότητας” ομάδα Αμερικανών ουρολόγων είχε συστήσει τον εμβολιασμό “προκειμένου να σωθεί το μέλλον των οστών σας”. Πρόσθεσαν ότι η ασθένεια μπορεί να προκαλέσει στυτική δυσλειτουργία σε ορισμένους ασθενείς, αφήνοντάς τους με “Covid dick”.

Τα τελευταία νέα αφορούν έναν 41χρονο Ιρανό, ο οποίος παραπονέθηκε για πόνους επί τρεις διαδοχικές ημέρες -ξεκίνησαν έπειτα από στύση-, με επιστημονική ομάδα του Iran University of Medical Sciences να αναλύει σε ιατρικό περιοδικό πώς ο ιός οδήγησε στην πήξη του αίματος.

Στις εξετάσεις που έκανε ο ασθενής, δεν βρέθηκε να έχει υποστεί τραύμα στην περιοχή της λεκάνης -που να εξηγεί τα συμπτώματα. Είχε ωστόσο, θετικό τεστ για κορονοϊό τρεις εβδομάδες νωρίτερα. Τα συμπτώματα του ήταν ήπια. Εν τούτοις, οι εξετάσεις για τους πόνους έδειξαν πως είχε “θρόμβωση της βαθιάς ραχιαία φλέβας του πέους", δηλαδή πήξη αίματος σε φλέβα που διατρέχει κατά μήκος του πέους και εμπλέκεται στην παροχή οξυγονωμένου αίματος στο όργανο.

Υπέρηχος έδειξε ότι δεν υπήρχε ροή αίματος στη φλέβα, λόγω θρόμβου στο μέσο της διαδρομής. Οι γιατροί άρχισαν να του χορηγούν φάρμακο για την αραίωση -που χρησιμοποιείται σε θρομβώσεις. “Δυο μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας, τα συμπτώματα του εξαφανίστηκαν”.

Οι επιστήμονες θύμισαν πως ο Covid-19 δεν προκαλεί μόνο αναπνευστικά συμπτώματα, αλλά ένα από τα χαρακτηριστικά του είναι ότι αυξάνει την τάση του αίματος να πήζει -που συχνά γίνεται αιτία θανάτου.

“Το 20 με 50 τοις εκατό ασθενών με Covid-19 έχουν μη φυσιολογικά τεστ πήξης” εξήγησαν, πριν προσθέσουν πως ο 41χρονος Ιρανός είχε πολύ σπάνιο τύπο πήξης -ο οποίος εμφανίζεται όταν υπάρχει διαταραχή πήξης αίματος. Εάν ο θρόμβος έσπαγε, θα ταξίδευε το αίμα στον πνεύμονα και θα πάθαινε πνευμονική εμβολή.

Διευκρινίστηκε πως η έως τώρα βιβλιογραφία δεν έχει προηγούμενη δημοσίευση, σχετική με θρόμβωση στην εν τω βάθει ραχιαία φλέβα του πέους, έπειτα από μόλυνση με Covid-19. Υπάρχουν σχετικές με θρόμβωση σε άλλη φλέβα (την επιφανειακή ραχιαία), αλλά και για άλλες επιπλοκές στα ανδρικά γεννητικά όργανα. Για παράδειγμα, ένας 69χρονος από το Ohio των ΗΠΑ είχε αναφέρει πως είχε τρίωρη στύση -κατάσταση που ονομάζεται πριαπισμός-, λόγω προβλημάτων πήξης του αίματος στο πέος του. Άλλος 60χρονος στη Γαλλία είχε τέσσερις ώρες στύση, που επίσης είχε τριγκάρει ο Covid. Ο πρώτος κατέληξε, ενώ ο δεύτερος σώθηκε.

