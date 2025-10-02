Νιτσιάκος: Πώς απαντά στις προκλήσεις στην αγορά νωπού κρέατος

Ο Όμιλος Νιτσιάκος, με επενδύσεις 167 εκατ. ευρώ ενισχύει τις υποδομές βάζοντας πλώρη για μια ολιστική διαδικασία μετασχηματισμού σε καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής επεξεργασίας και διακίνησης νωπών κρεάτων.

Σε μια συγκυρία όπου η εγχώρια αγορά κρέατος αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις, που ξεκινούν από τις τιμές και καταλήγουν στα θέματα εφοδιαστικής και διατροφικής ασφάλειας, η οικογενειακή, παρά το μεγάλο μέγεθός της, εταιρεία Νιτσιάκος, με βάση τα Ιωάννινα, “στρώνει” το δρόμο για την επόμενη μέρα βασισμένη σε ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα ανω των 167 εκατ. ευρώ.

Έτσι, ο Όμιλος Νιτσιάκος, που ιδρύθηκε από τον Θεόδωρο Νιτσιάκο, μια εμβληματική παρουσία στον κλάδο, που αδόκητα έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2020, ενισχύει τις υποδομές βάζοντας πλώρη για μια ολιστική διαδικασία μετασχηματισμού σε καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής επεξεργασίας και διακίνησης νωπών κρεάτων. Με το τιμόνι να το κρατούν τα παιδιά του, ο Κωνσταντίνος, η Μαριλένα και η Αγγελική, προχωρά τόσο στις “υποδομές” βάσης, πχ, παραγωγή ζωοτροφών, φάρμες, εκκολαπτήρια, σταθμούς διακίνησης, αλλά και σε πολιτικές προώθησης και ανάδειξης της διατροφικής αξίας των προϊόντων της.

Έτσι, δίνει “ταυτότητα” κι επωνυμία στα προϊόντα της έχοντας αναπτύξει ισχυρές συνεργασίες στον κλάδο του λιανεμπορίου. Μία από αυτές τις συνεργασίες είναι και με την ΑΒ Βασιλόπουλος, όπου, μάλιστα, τοποθετεί το “επώνυμο” μοσχάρι Νιτσιάκος. Η συνεργασία αυτή παρουσιάστηκε στους εκπροσώπους του τύπου, σε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας βόειου κρέατος, στη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε, παρουσία της διοίκησης της ΑΒ Βασιλόπουλος, με επικεφαλής τον Νίκο Λαβίδα, ο πρέοδρος και διευθύνων σύμβουλος της Νιτσιάκος, Κώστας Νιτσιάκος, η εταιρεία από το 2021 έχει μπει δυναμικά στην βοοτροφία, όπου, βέβαια, η χώρα δεν έχει “περγαμηνές”, ούτε παραγωγής, ούτε γενετικής βελτίωσης. Γιαυτό άλλωστε και το 90% της ζήτησης καλύπτεται από εισαγόμενα. Ωστόσο η Νιτσιάκος, με βάση το πλάνο για ενεργή παρουσία σε όλα τα είδη νωπού κρέατος, στα Δολιανά Ιωαννίνων, σε ιδιόκτητη φάρμα 2.100 στρεμμάτων, εκτρέφει, ήδη 1.000 μοσχάρια φυλών σαρολέ και λιμουζίν με σύγχρονα σταβλικά και ρομποτικά συστήματα ταΐσματος. Η επένδυση των 9,5 εκατ. ευρώ σε τυποποίηση και φάρμες αναβαθμίζει το βόειο κρέας Νιτσιάκος σε στρατηγικό χαρτί για το μέλλον. Συνολικά η Νιτσιάκος έχει συνεργασία με φάρμες και σε άλλες περιοχές ελέγχοντας το 50% της παραγωγής βόειου κρέατος πεντάμηνης εκτροφής εν Ελλαδι.

Πέρα από τη φάρμα και τους συνεργαζόμενους παραγωγούς, που συναθροίζουν, 7000 βοοειδή, η εταρεία έχει καθετοποιήσει τη διαδικασία επεξεργασίας και διάθεσης.

‘Έτσι, διαθέτει, μονάδα αποστέωσης και επεξεργασίας βόειου κρέατος περιλαμβάνει:

· Υπερσύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό επεξεργασίας και τυποποίησης κρεάτων σε vacuum

· Eξοπλισμό παραγωγής σκευασμάτων από κρέας σε map

· Ηλεκτρονικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας

· Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Ψύξης

· Τούνελ Ταχείας Κατάψυξης

· Πιστοποιήσεις Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Συνεργασία με την ΑΒ Βασιλόπουλος

Όπως είπε ο κ. Κ. Νιτσιάκος η στροφή στο μοσχάρι συνδέεται άμεσα με τη συνεργασία με την ΑΒ Βασιλόπουλος, που από τον Μάιο του 2024 είναι αποκλειστική για το βόειο κρέας ελληνικής εκτροφής. Μόνο πέρυσι οι πωλήσεις στην αλυσίδα ανήλθαν σε 14 εκατ. ευρώ, σχεδόν διπλάσιες από τα 8 εκατ. της προηγούμενης χρονιάς. Σημαντικό μερίδιο αφορά τον τυποποιημένο κιμά, που καλύπτει ήδη το 70% της αγοράς και κερδίζει συνεχώς έδαφος. Η τάση αυτή δείχνει ότι οι καταναλωτές προτιμούν την ασφάλεια και την ιχνηλασιμότητα που προσφέρει το έτοιμο συσκευασμένο προϊόν.

Παράλληλα ο επικεφαλής της εταιρίας τόνισε ότι η συνεργασία αυτή εξασφαλίζει σταθερά κανάλια διάθεσης σε μια περίοδο που οι τιμές στο μοσχάρι πιέζονται ανοδικά και σύντομα θα αγγίξουν τα 20 ευρώ.

Δεν είναι τυχαίο ότι όπως είπε ο κ. Νιτσιάκος από τα 3,80 ευρώ/κιλό που αγόραζαν τα ζωντανά μοσχάρια το 2023 έφτασαν στα 6,5 ευρώ/κιλό το 2024.

Η άνοδος παραγωγής στο κοτόπουλο

Βέβαια, η εταιρεία, έχει και παρουσία στην επεξεργασία χοιρινού, συνεργαζόμενη με φάρμες της περιοχής της Ηπείρου, αλλά και στο κουνέλι. Βέβαια, η “δύναμη” είναι το το κοτόπουλο όπου κάθε χρόνο διακινεί 45 εκατομμύρια τεμάχια, αποτελώντας μαζί με το Συνεταιρισμό Πινδος τους ηγέτες της αγοράς, όπου οι εγχώριες ανάγκες καλύπτονται στο 90%.

Επενδύσεις 167 εκατ.

Για να ενισχύσει την παραγωγή της και βα βελτιώσει τις οικονομικε΄ς της επιδόσεις, η εταιρεία, όπως αναφέρθηκε, προχωρά σε επενδυτικό πρόγραμμα στον πτηνοτροφικό τομέα και τις ζωοτροφές, ύψους 167 εκατ. ευρώ.

Ετσι η νέα μονάδα πουλερικών, δυναμικότητας 15.000 κοτόπουλων την ώρα αναμένεται να δώσει νέα δύναμη στην επέκταση της εταρείας Όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια παρουσίασης της μονάδας συσκευασίας και τυποποίησης βόειου κρέατος στη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων ο κ. Κώστας Νιτσιάκος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας το νέο έργο, έκτασης 23.000 τ.μ., χρηματοδοτείται εν μέρει από το Ταμείο Ανάκαμψης και το 2026 που θα ολοκληρωθεί θα διπλασιάσει τις σημερινές δυνατότητες της Νιτσιάκος.

Παραγωγή, εξαγωγές και οικονομικά στοιχεία

Το 2024 ο κύκλος εργασιών της Νιτσιάκος έφτασε τα 530 εκατ. ευρώ, ενώ φέτος εκτιμάται ότι θα κλείσει στα 570 εκατ. ευρώ (+7,5%). Οι εξαγωγές καλύπτουν περίπου το 10% του τζίρου, με δέκα νταλίκες να φεύγουν κάθε εβδομάδα για τις βασικές αγορές του εξωτερικού.

Συνολικά, η εταιρεία λειτουργεί 27 εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα – από πτηνοτροφεία και σφαγεία μέχρι εργοστάσια ζωοτροφών και κέντρα διανομής. Το πλήρως καθετοποιημένο μοντέλο της επιτρέπει να ελέγχει κάθε κρίκο: παραγωγή ζωοτροφών, εκτροφή, σφαγή, τυποποίηση και διανομή.