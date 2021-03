Ρούπερτ Μέρντοχ: Ο άνθρωπος που ελέγχει την ενημέρωση όλου του πλανήτη έγινε 90 ετών και συνεχίζει ακόμα

Την πρώτη φορά που εμφανίστηκε σε λίστα του Forbes (που παρακολουθεί τους πλουσιότερους του πλανήτη) ο πλανήτης ζούσε στο 1985 και εκείνος ήταν ιδιοκτήτης σειράς εφημερίδων, όπως οι Times, Sun, News of the World, New York Post και Chicago Sun Times. Η περιουσία του είχε εκτιμηθεί στα 252.000.000 ευρώ.

Το 2002 η αξία του ήταν 4.195.000.000.000 ευρώ και τo Fox News, το οποίο του άνηκε, πρώτο στα καλωδιακά ειδησεογραφικά κανάλια. Το 2013 άξιζε 8.4 δισεκατομμύρια και το 2019 'έφτασε' στα 16.025.000.000 ευρώ. Το 2019 ο Rupert Murdoch ήταν και 89 χρόνων και εξακολουθούσε να αρνείται πεισματικά να χρίσει διάδοχο. Είχε επιβιώσει σοβαρού ατυχήματος, ενώ έκανε ιστιοπλοΐα που θα λέγατε ότι θα μπορούσε να του αλλάξει μυαλά. Δεν άλλαξε.

Ο άνθρωπος που άλλαξε 12 Πλανητάρχες (ο πρώτος που επισκέφτηκε στο Οβάλ γραφείο ήταν ο John Kennedy, 1962) “αποσταθεροποίησε τις δημοκρατίες όλου του κόσμου”, όπως έγραψαν οι New York Times σε άρθρο 20.000 λέξεων -που αφορούσε έρευνες και συνεντεύξεις- μια προς μία. Ενδεχόμενος θάνατος του “θα ξαναρυθμίσει το πολιτικό γίγνεσθαι σε όλον τον αγγλόφωνο κόσμο'. Αυτό είναι ωστόσο, κάτι που δεν τον απασχολεί. Όπως επανέλαβε στα 90α του γενέθλια (στις 11/3) δεν θέλει να έχει την παραμικρή σχέση έστω με τη λέξη 'κληρονομιά'. Είπε και ότι έχει χιλιάδες εργατοώρες μέσα του και σκοπεύει να τις τιμήσει. Και όταν έλθει η ώρα του “θα δούμε τι θα γίνει”.

Mέχρι τότε το πιθανότερο θα είναι να έχουμε δει το documentary που ετοιμάζουν το CNN και οι New York Times, για τον άνθρωπο που εν πολλοίς έλεγξε όσα διάβαζαν και έβλεπαν στην τηλεόραση δεκάδες χώρες του κόσμου. Ας δούμε τι θα δούμε.

Η πρώτη ιδιότητα του Murdoch ήταν αυτή του γιου ενός 'εφημεριδά' πρώτης γενιάς

O Sir Keith Murdoch, αριστερά με τον εκπρόσωπο Τύπου του υπουργείου πληροφοριών της Βρετανίας, στο Λονδίνο, στις 20/11 του 1941. ASSOCIATED PRESS

Ο Sir Keith Murdoch ήταν Αυστραλός δημοσιογράφος και επιχειρηματίας. Γεννήθηκε στη Μελβούρνη το 1885, όπου είχαν μεταναστεύσει οι γονείς του τρία χρόνια νωρίτερα από τη Σκοτία. Μεγάλωσε στο Camberwell, όπου μετά το σχολείο όπου ήταν άριστος μαθητής αποφάσισε να μην σπουδάσει, αλλά να ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία. Βρήκε δουλειά στην εφημερίδα ενός φίλου της οικογενείας του, στην Age. Έγινε ο λόγος που το έντυπο αύξησε την κυκλοφορία του. Με τα χρήματα που έβγαλε ταξίδεψε στην Αγγλία, για να εμπλουτίσει τις εμπειρίες του και να διορθώσει το τραύλισμα του λόγου του. Ενώ σπούδαζε στο London School of Economics βρήκε δουλειά σε μια εφημερίδα, με τη βοήθεια συστάσεων φίλων της οικογενείας του. Στη λίστα ήταν και ο τότε Πρωθυπουργός της Αυστραλίας. Το θέμα που είχε με την ομιλία του κόστισε μια δουλειά. Απογοητευμένος επέστρεψε στην πατρίδα του και την Age, για να γίνει κοινοβουλευτικός συντάκτης. Έγινε και φίλος με πολιτικούς.

Το 1912 έγινε πολιτικός ανταποκριτής της Sydney Sun, αλλά έχασε τη δουλειά του ανταποκριτή στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, από έναν πιο έμπειρο δημοσιογράφο. Πήρε τη δεύτερη επιλογή: ήταν του managing editor στην καλωδιακή υπηρεσία του Λονδίνου που 'έτρεχαν' η Sydney Sun και η Melbourne Herald. Άρχισε να κάνει αυτό που λέγεται 'lobbying' και να ισχυροποιεί τη θέση του ως δημοσιογράφος. Επέστρεψε στο Λονδίνο, επικεντρώθηκε στις αντιπαραθέσεις των πολιτικών, ενώ πρότεινε να ασχολείται πια το μέσο του με τις τέχνες και τους celebrities. Ήταν και αυτός που έβαλε τη Sydney Sun στην αγορά της Μελβούρνης -έγινε αυτή με τις περισσότερες πωλήσεις στην Αυστραλία-, αλλά και εκείνος που αύξησε τις πωλήσεις της Herald κατά 50%. Έγινε ο επικεφαλής της το 1925. Είχε δυο εφημερίδες στην Αδελαΐδα και ένα ραδιοφωνικό σταθμό.

Δυο χρόνια μετά είδε μια φωτογραφία της ελκυστικής 18χρονης débutante, Elisabeth Joy Greene σε ένα περιοδικό. Ζήτησε από κοινούς γνωστούς να τους συστήσουν. Τον Ιούνιο του 1928 έγινε γυναίκα του. Μετά έγινε η μητέρα της Helen, του Rupert, της Anne και της Janet. Ο σύζυγος της συνέχισε να αναλαμβάνει εφημερίδες και σε άλλες πόλεις της Αυστραλίας, τις οποίες συνήθως μετέτρεπε σε tabloid του τύπου της Sun. Σύντομα ήταν αυτός που έπαιρνε όλες τις αποφάσεις για τα μεγαλύτερα έντυπα μέσα της χώρας. Είχαν αρχίσει να αναπτύσσονται τα ηλεκτρονικά. Είχε πάρει ήδη τα μέτρα του, εξ ου και η Herald διαχειριζόταν 11 ραδιοφωνικούς σταθμούς έως το 1935. Κατόπιν, ηγήθηκε της ένωσης των δυο ανταγωνιστικών έως τότε, καλωδιακών υπηρεσιών της χώρας.

Τα χρόνια της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης έκανε καμπάνια εναντίον των Εργατικών, όπως προωθούσε ένα πρώην μέλος τους, τον Joseph Lyons που έγινε Πρωθυπουργός. Το 1933 ο πατέρας Murdoch στέφθηκε ιππότης. Το 1936 ομολόγησε πως έκανε λάθος με τον Lyons και μετά τα δέοντα, αφού είπε το “εγώ τον έβαλα εκεί όπου είναι, εγώ θα τον βγάλω”. Ο ανταγωνισμός είχε ήδη αρχίσει να εξηγεί πόσο λάθος είναι να ελέγχει όλα τα media ο ίδιος άνθρωπος. Παρ' όλα αυτά, όταν ενεπλάκη η Αυστραλία στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο εκείνος έγινε ο απόλυτος ελεγκτής όλων των κυβερνητικών δηλώσεων. Κάποιοι τον σύγκριναν με τον Goebbels και λίγο αργότερα παραιτήθηκε. Επέστρεψε στην κανονική δουλειά και το 1942 έγινε ο πρόεδρος του Herald Group. Ανέλαβε και άλλη μια προεδρία: της εθνικής γκαλερί της Βικτόρια. Προς τα τέλη του '40 ασθένησε σοβαρά και άφησε τα πάντα, πλην της πρώτης του αγάπης, στην οποία πρόσθεσε τον έλεγχο των εφημερίδων της Αδελαΐδας. Ως αντάλλαγμα έδωσε την προτεραιότητα σε ενδεχόμενη πώληση των μετοχών που είχε σε εφημερίδες του Brisbaine.

Ο κληρονόμος -χρεών και μιας εφημερίδας- που άλλαξε για πάντα τα tabloids

Ο Sir Keith Murdoch πέθανε τα ξημερώματα της 5ης Οκτωβρίου του 1952, στο σπίτι της οικογενείας. Το μεγαλύτερο κομμάτι της προσωπικής του περιουσίας πήγε στην εξόφληση στεγαστικών δανείων και τα έξοδα της κηδείας. Ο Rupert Murdoch ήταν 21 χρόνων και σπούδαζε στην Οξφόρδη. Εγκατέλειψε τα πάντα για να αναλάβει την οικογενειακή επιχείρηση. Ρευστοποίησε τις μετοχές του πατέρα του στη Herald για να πληρώσει φόρους και με ό,τι του έμεινε έφτιαξε τη News Limited το 1954. Το μεγαλύτερο 'κεφάλαιο' ήταν η εφημερίδα News.

✍ Αμέσως άρχισε και την επεκτατική πολιτική, αγοράζοντας την Sunday Times του Perth λίγο πριν την πτώχευση και τη Western Australia. Συνέχισε με άλλες προαστιακές και επαρχιακές εφημερίδες διαφόρων πόλεων, συμπεριλαμβανομένου ενός απογευματινού tabloid του Sydney, της Daily Mirror και της κυριακάτικης έκδοσης. Αυτά που έκανε τον έχρισαν “τον εφευρέτη των σύγχρονων tabloids”.

Fact: αυτός που έδωσε στον πλανήτη τα tabloid ήταν ο William Randoplh Hearst. Ο Αμερικανός επιχειρηματίας (είχε τα μεγαλύτερα έντυπα των ΗΠΑ, μεταξύ άλλων) και πολιτικός έφτιαξε το brochure της 'κίτρινης δημοσιογραφίας'. Στα must ήταν η έμφαση του εντυπωσιασμού -που προκαλεί αντίδραση- και της ιστορίες ανθρώπινου ενδιαφέροντος. Η απαρχή τοποθετείται στην κόντρα του είχε με τον Joseph Pulitzer, για τις κυκλοφορίες των εντύπων τους, στα μέσα του 1890.

Τι αλλαγές όμως, έκανε ο Murdoch; Αύξησε τις σελίδες των σπορ και την κάλυψη των σκανδάλων και ήταν ο εμπνευστής των -σήμερα γνωστών ως- click bate τίτλων.

✍ Στα 32 (1963) ήταν απόλυτα επιτυχημένος. Ένα χρόνο μετά (1964) εξέδωσε την Australian, πρώτη πανεθνική εφημερίδα της χώρας.

✍ Το 1968 έκρινε πως είχε ό,τι χρειαζόταν για να επεκτείνει τις δραστηριότητες του και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ξεκίνησε με την αγορά της εφημερίδας 'News of the world'. Συνέχισε με αυτήν της Sun, που μετά βίας επιβίωνε τότε. Την έκανε tabloid. Επέλεξε για υπεύθυνο τον Albert Lamb και του είπε 'θέλω μια θερμόαιμη εφημερίδα με πολλά γυναικεία στήθη στις σελίδες της'. Το 1977 η Sun είχε 10 εκατομμύρια αναγνώστες, καθημερινά.

✍ Το 1972 πρόσθεσε στα περιουσιακά του στοιχεία και την Daily Telegraph.

✍ Το 1973 απέκτησε το πρώτο μέσο στις ΗΠΑ. Ήταν οι San Antonio Express-News. Το 1974 μετακόμισε στην άλλη ακτή του Ατλαντικού για να δουλέψει επί της περαιτέρω επέκτασης. Μεταξύ άλλων δημιούργησε τη (tabloid) National Star -ανταγωνιστή του National Enquirer.

✍ Το 1976 αγόρασε την -τέταρτη σε κυκλοφορία στις ΗΠΑ το 2019- New York Post, για 32 εκατομμύρια ευρώ (σημερινά λεφτά). Το 1977 τη New York Magazine Corp, των δυο εντύπων (περιοδικό New York και Village Voice) που πούλησε στη συνέχεια.

O Rupert Murdoch, τον Απρίλιο του 1977 στα εγκαίνια της ένωσης εκδοτών εφημερίδων των ΗΠΑ, όπου είπε πως "αν oι εφημερίδες δεν καταφέρουν να 'κατακτήσουν' τους νέους σε ηλικία αναγνώστες θα πεθάνουν". ASSOCIATED PRESS

✍ Το 1979 δημιούργησε τη News Corporation στην Αυστραλία.

✍ Το 1981 ήταν οι Times και οι Sunday Times τα έντυπα που είχαν τεράστιο οικονομικό πρόβλημα. Ο Μέρντοχ τα αγόρασε και αυτά και ενίσχυσε το 'άνοιγμα' στις ΗΠΑ. Δηλαδή, τον προτίμησε ο έως τότε ιδιοκτήτης τους, Λόρδος Thompson του Fleet, με τον οποίον ήταν φίλοι. Ο Thompson είχε άλλες προτεραιότητες, είχε βαρεθεί να χάνει χρήματα από τα έντυπα και τα παραχώρησε στον Murdoch.

✍ Το 1982 έκανε δική του την Boston Herald και ένα χρόνο αργότερα έγινε ιδιοκτήτης και της Chicago Sun-Times.

✍ Το 1984 του απονεμήθηκε η ύψιστη τιμή της Αυστραλίας (Companion of the Order) για τις υπηρεσίες του στις εκδόσεις. Προφανώς όσα χρόνια 'έχτιζε' την αυτοκρατορία του κινείτο και στον πολιτικό χώρο, όπου απέκτησε φίλους παντού.

✍ To Σεπτέμβριο του 1985 πήρε την αμερικανική υπηκοότητα για να μπορεί να αγοράσει και τηλεοπτικό σταθμό στη χώρα. Δηλαδή, να μπορεί να είναι νόμιμος ιδιοκτήτης, καθώς από το Μάρτιο του 1984 είχε ποσοστό στην 20th Century Fox. Ακολούθως έγινε το απόλυτο αφεντικό, δίνοντας 700 εκατομμύρια ευρώ.

✍ Το 1986 ήταν ο κάτοχος του πλειοψηφικού πακέτου της εταιρίας που είχε εξασφαλίσει τα έξι κανάλια της αμερικανικής Metromedia, συν όλη τη βιβλιοθήκη εταιρίας παραγωγής που υπήρχε από το 1952 -την αγόρασε και αυτή. Με αυτά έφτιαξε τον Οκτώβρη εκείνου του έτους, τη Fox Broadcasting Company.

Την ίδια χρονιά σύστησε στη Μεγάλη Βρετανία την ηλεκτρονική διαδικασία τυπώματος των εντύπων που είχε πια σε Αυστραλία, Βρετανία και ΗΠΑ. Παράλληλα, έκανε δεκάδες απολύσεις, αφού δεν χρειάζονταν πια τόσα χέρια στα πιεστήρια. Ακολούθησαν διαμαρτυρίες και άλλες 6.000 απολύσεις -κυρίως όσων είχαν πάρει μέρος σε αυτές-, η σύγκρουση με τη Thatcher και η αποζημίωση των 70 εκατομμυρίων ευρώ στους απολυμένους.

Ο κατακτητής της Ασίας

✍ Ενόσω συνέβαιναν όλα αυτά, πετάχτηκε μέχρι το Hong Kong για να πάρει το 35% των μετοχών της South China Morning Post, κυριακάτικης αγγλόφωνης έκδοσης εταιρίας με έδρα στο Hong Kong, που πια ανήκει στο Alibaba Group. Μετά διεκδίκησε τηλεοπτικό κανάλι, αλλά οι αρχές του το έκαναν πολύ δύσκολο και αποχώρησε, για να επιστρέψει με την αγορά του δορυφορικού Star TV το 1993. Αυτό του έδωσε τη δυνατότητα να κάνει μεταδόσεις στην Ινδία, την Κίνα, την Ιαπωνία και άλλες 30 χώρες της Ασίας. Αποδείχθηκε πως αυτό θα γινόταν αν δεν ήταν Αυστραλός. Έλα όμως, που ήταν και ως εκ τούτου η κυβέρνηση επέβαλε περιορισμούς στο πού μπορούσε να φτάσει.

✍ Το 1987 έγινε ιδιοκτήτης της εταιρίας των οποίων της εφημερίδες διαχειριζόταν ο πατέρας του: της The Herald and Weekly Times Ltd.

✍ Το 1988 πούλησε τη New York Post, καθώς οι νόμοι του απαγόρευαν να έχει και εφημερίδες και τηλεοπτικά κανάλια στην ίδια αγορά. Την πήρε πίσω το 1993.

✍ To Φλεβάρη του 1989 πρόσθεσε στα 'υπάρχοντα' του και τη Sky Television, των εννέα δορυφορικών τηλεοπτικών καναλιών της Βρετανίας. Την είχε δημιουργήσει ένα consortium, δημοσιογράφων και παραγωγών που είχαν εργαστεί για τον Ted Turner, στις ΗΠΑ.

✍ Το 1990 προχώρησε σε συγχώνευση με την British Satellite Broadcasting. Έως τότε ήταν εχθροί. Έχαναν όμως, και οι δυο πολλά λεφτά οπότε ο Murdoch πρότεινε αυτήν τη λύση για να σωθούν. Κι έτσι 'γεννήθηκε' η British Sky Broadcasting που κυριάρχησε στην αγορά (είχε περισσότερους από 3.6 εκατομμύρια συνδρομητές έως το 1996).

Η Margaret Thatcher δέχεται το βραβείο 'United Cerebral Palsy' στην 37η χρονιά των ανθρωπιστικών βραβείων, στις 14/11 του 1991, στη Νέα Υόρκη. Της το παραδίδει ο Murdoch. ASSOCIATED PRESS

Κατά τη δεκαετία του '80 και στις αρχές του '90 οι εκδόσεις του που άνηκαν στη News Corporation, στήριζαν τη Margaret Thatcher. Όταν είδε πως τελειώνει η εποχή της, έκανε αλλαγή κατεύθυνσης, επιλέγοντας τον Tony Blair (των Εργατικών). Η σχέση τους ήταν τέτοια που ο αστικός μύθος θέλει τον Μurdoch να αποφάσιζε για τις πολιτικές του Blair, σε μυστικές συναντήσεις που είχαν. Τίποτα όμως, δεν κρατάει για πάντα, όπως φάνηκε και από την απόφαση του μεγαλοεκδότη να προχωρήσει στον επόμενο αγαπημένο. Ήταν ο David Cameron (των Συντηρητικών). Σημείωση: Ακολούθησε αντίστοιχες πρακτικές και στη Σκοτία, όπως και στις ΗΠΑ.

✍ Στις αρχές του '90 μετά το shopping spree που είχε κάνει, βρέθηκε με χρέη 5.9 δισεκατομμυρίων ευρώ -κυρίως εξαιτίας της Sky ΤV. Για να πληρώσει, πούλησε πολλούς αμερικανικούς τίτλους περιοδικών που είχε εξσφαλίσει.

✍ Το 1993 εξασφάλισε τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης περιφέρειας του NFL, για να μπει στο μάτι της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των ΗΠΑ. Στην απολογία του είπε 'έκανε ό,τι έκρινα πως είναι καλό για το λαό' και συνέχιζε να 'χτίζει' το Fox, το οποίο παρουσίασε το 1996.

✍ Το 1998 αποπειράθηκε να γίνει ιδιοκτήτης της Manchester United. Διέθεσε 730 εκατομμύρια ευρώ. -το μεγαλύτερο ποσό που προσφέρθηκε ποτέ για αγορά αθλητικού συλλόγου-, αλλά ιδιοκτήτης δεν έγινε. Μπλόκαρε την πώληση η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Μεγάλης Βρετανίας, καθώς έκρινε ότι “θα κάνει κακό στον ανταγωνισμό στα ραδιοτηλεοπτικά και την ποιότητα του ποδοσφαίρου”. Δεν κάθισε να σκάσει. Έγινε ιδιοκτήτης των Los Angeles Dodgers (MLB).

✍ Το 2000 διαγνώστηκε με καρκίνο στον προστάτη και άρχισε τις σχετικές θεραπείες. Τον ίδιο χρόνο και ενώ ο πλανήτης είχε κάνει τη μισή διαδρομή της πορείας από τα έντυπα στο διαδίκτυο με συνέπεια να μειωθεί (κατά 47%) η κυκλοφορία των εντύπων, εμπνεύστηκε τις συνδρομές στις ιστοσελίδων των μέσων του. Για την ακρίβεια, δανείστηκε το μοντέλο από τη Wall Street Journal, αφού είδε πως ήταν άκρως επιτυχημένο. Οι αντιδράσεις ήταν πολλές. Δεν έδειξε να νοιάζεται ιδιαίτερα.

✍ Το 2004 μετακόμισε τα αρχηγεία της News Corporation από την Αυστραλία στις ΗΠΑ, ώστε να πείσει Αμερικανούς που απέφευγαν να επενδύσουν σε μη αμερικανική εταιρία, να τον ενισχύσουν.

✍ Τον Ιούλιο του 2005 αγόρασε την Intermix Media Inc, ιδιοκτήτρια της Imagine Game Network του MySpace και ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Έδωσε 700 εκατομμύρια ευρώ, για να γίνει 'μεγάλος' παίκτης στα online media. Έξι χρόνια μετά πούλησε το MySpace για 40 εκατομμύρια ευρώ.

✍ Το 2007 έκανε δικές του τις εκδόσεις της εταιρίας Dow Jones & Company. Mεταξύ τους ήταν η Wall Street Journal.

Το πρόσωπο των σκανδάλων της News of the world και του Fox News

Από το Μάιο του 2010 που ο Cameron έγινε Πρωθυπουργός και για τους 14 επόμενους μήνες, άνθρωποι του μεγιστάνα τον συναντήθηκαν 26 φορές. Το 2007 ο Murdoch είχε διαβεβαιώσει προσωπικά τον φίλο του ότι δεν ενείχε κάποιο ρίσκο η πρόσληψη του Andy Coulson ως υπεύθυνου Τύπου των Συντηρητικών. Ο Coulson ήταν έως τότε διευθυντής στη News of the world. Το 2011 αποδείχθηκε πως ήταν μεταξύ των υπευθύνων για το hackαρισμα των τηλεφώνων πολιτικών και celebrities, δηλαδή του τρόπου που έβρισκε η εφημερίδα τα αποκλειστικά που δημοσίευε από το 2005 έως το 2007. Ένας άλλος ήταν οι δωροδοκίες στην αστυνομία. Ένας τρίτος η άσκηση ανάρμοστης επιρροής -τους λες και εκβιασμούς.

Μεταξύ όσων είχαν 'παγιδεύσει' ήταν και μέλη της βασιλικής οικογένειας. Ήταν και θύματα της βομβιστικής επίθεσης της 7ης Ιουλίου του 2005, στο Λονδίνο. Όταν αποκαλύφθηκαν όλα αυτά, παραιτήθηκαν πολλοί υψηλά ιστάμενοι, συμπεριλαμβανομένου του γιου του Murdoch, James. Παραιτήθηκε και ο επικεφαλής της αστυνομίας του Λονδίνου. Εξαφανίστηκαν οι διαφημιζόμενοι και η News of the world έκλεισε στις 10/7 του 2011, έπειτα από 168 χρόνια λειτουργίας.

Τέσσερις μήνες νωρίτερα, ο Murdoch είχε συναντήσει την οικογένεια της δολοφονημένης εφήβου, Milly Dowler και ζήτησε προσωπικά συγγνώμη για το χακάρισμα του τηλεφώνου του θύματος. Μετά απολογήθηκε για το σκάνδαλο στο έθνος, μέσω ολοσέλιδων διαφημίσεων που πλήρωσε σε επτά εθνικές εφημερίδες.

Fact: Πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο η News Corp. ήταν ο τέταρτος μεγαλύτερος media όμιλος του πλανήτη.

O πρόεδρος της News Corp, Rupert Murdoch με το γιο του, James, διευθύνοντα σύμβουλο του κολοσσού στην Ευρώπη και την Ασία, τον Ιούλιο του 2011 όταν η εφημερίδα News of the word σταμάτησε την έκδοση της, έπειτα από 165 χρόνια. ASSOCIATED PRESS

✍ Το 2012 (Απρίλιο) ο επικεφαλής του Sky News, ιδιοκτησίας του Murdoch, ομολόγησε πως εξουσιοδοτούσε δημοσιογράφους να 'χακάρουν' emails πολιτών. Toν ίδιο μήνα ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας κατέθεσε στην ανεξάρτητη αρχή που ασχολείτο με την ηθική των media. Παραδέχθηκε πως έγινε συγκάλυψη της κατάχρησης και ζήτησε συγγνώμη που δεν είχε ασχοληθεί επισταμένως με το σκάνδαλο. Ένα δίμηνο αργότερα έκανε τη News Corp δυο εταιρίες: η μια ασχολείτο με την τηλεόραση και τον κινηματογράφο και η άλλη με τις εφημερίδες, τα περιοδικά και τα βιβλία. Κράτησε τη θέση του προέδρου και στις δυο. Προφανώς και έκανε και μια αγορά: πήρε από τον Silvio Berlusconi το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της Sky Italia. Είχε προηγηθεί τσακωμός τους, όταν ο Berlusconi ήταν Πρωθυπουργός.

✍ Τον Ιούνιο του 2014 έδωσε 90 δισεκατομμύρια ευρώ για να διεκδικήσει την Time Warner (μεταξύ άλλων έχει το CNN). Απέσυρε την προσφορά δυο μήνες αργότερα και έδωσε 7 δισεκατομμύρια για να πάρει πίσω τις μετοχές που είχε πουλήσει αλλού.

✍ Το Γενάρη του 2015, μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Παρίσι 'τιτίβισε' “ίσως οι περισσότεροι Μουσουλμάνοι να είναι ειρηνικοί, αλλά μέχρι να 'αναγνωρίσουν' και να 'σκοτώσουν' τον καρκίνο του τζιχάντ, θα πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνοι”. Προκάλεσε αντιδράσεις και ακολούθησε δεύτερο tweet, στο οποίο έγραψε “δεν εννοούσα πως όλοι οι Μουσουλμάνοι είναι υπεύθυνοι για τις επιθέσεις στο Παρίσι. Αλλά η μουσουλμανική κοινότητα πρέπει να αντιμετωπίσει τον εξτρεμισμό”.

Η 'ασπίδα' του Donald Trump και η 'εγκατάλειψη' των ΗΠΑ

✍ Όπως προχωρούσε το 2015 εγκατέλειψε τη θέση του CEO στην 21st Century Fox, αλλά συνέχισε να είναι ο ιδιοκτήτης έως την πώληση στη Disney το 2019. Κράτησε κάποια κανάλια, όπως το Fox News και στήριξε απόλυτα τον Donald Trump, κατά τη θητεία του ως προέδρου των ΗΠΑ. Σε παρελθόντα χρόνο ο Murdoch είχε χαρακτηρίσει, δημοσίως, ηλίθιο τον Trump, αλλά όταν ο τελευταίος διεκδίκησε την προεδρία έγιναν συνεργάτες -και ο Rupert σύμβουλος του Πλανητάρχη.

Fact: ο τρόπος που χειρίστηκε την ήττα του Trump έγιναν μηνύσεις εναντίον του Fox News και των υπαλλήλων του, συνολικής αξίας 2.26 δισεκατομμυρίων ευρώ -με τις κατηγορίες να αφορούν διασπορά ψευδούς θεωρίας περί 'στησίματος' των εκλογών. Σημειωτέον, τα νούμερα της τηλεθέασης έχουν καταποντιστεί. Παρ' όλα αυτά η αξία της Fox Corportation είναι στα 16.770.000.000 ευρώ.

✍ Τον Ιούλιο του 2016, στα 85 επέστρεψε στο Fox News Channel και το Fox Business Network ως πρόεδρος και CEO, μετά την αποχώρηση του ανθρώπου που είχε τις θέσεις (Roger Ailes) για σεξουαλική παρενόχληση εργαζομένων στην εταιρία. Ένα μήνα μετά όρισε τους επόμενους υπεύθυνους. Δεν ήταν κάποιο από τα παιδιά του.

✍ Τον τελευταίο μήνα του 2016 η 21st Century Fox έδωσε 17 δισεκατομμύρια ευρώ, για να πάρει τον απόλυτο έλεγχο της κορυφαίας pay TV του πλανήτη (Sky), αξίας 25 δισεκατομμυρίων ευρώ. Με αυτήν την κίνηση ο Murdoch θα μπορούσε να ελέγξει ακόμα περισσότερο τα media της χώρας. Aκολούθησε απόφαση της κυβέρνησης της Βρετανίας να ερευνήσει το θέμα, πριν δώσει το ΟΚ. Η Fox δεσμεύτηκε να συνεργαστεί με τις αρχές.

✍ Στις αρχές του 2018 συναντήθηκε, για δείπνο με τον Mohammad bin Salman, πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας που έχει αποδειχθεί πως είχε συμμετοχή στη δολοφονία του Khashoggi.

✍ Πριν βγει ο Γενάρης του 2018, ο 86χρονος πια Murdoch έπεσε και χτύπησε πολύ άσχημα τη μέση του, ενώ έκανε ιστιοπλοΐα -σε κρουαζιέρα στην Καραϊβική. Διεκομήσθη στο νοσοκομείο με ελικόπτερο. Η σύζυγος του (θα δείτε στη συνέχεια ποια ήταν) φοβόταν πως θα πεθάνει και κάλεσε όλα τα παιδιά του, στο Los Angeles για να προλάβουν να τον αποχαιρετήσουν. Λίγες μέρες μετά εκείνος ειδοποίησε, με email τους συνεργάτες του πως για τους επόμενους μήνες θα δουλεύει από το σπίτι.

✍ Το 2019 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της 21st Century Fox από τη Walt Disney Company για 70 δισεκατομμύρια ευρώ. Εκείνος έκανε δικό του το 4.25% της Disney. Η κίνηση αυτή ήταν δέσμευση στις βρετανικές αρχές, για να τελειώσει η εξαγορά της Sky. Στην 'τυφλή' δημοπρασία που έγινε τον Σεπτέμβριο του 2018, τον κέρδισε η Comcast, όπου πούλησε το 39% των μετοχών που είχε στη Sky. Κατόπιν τούτου έμεινε με ελάχιστα media στις ΗΠΑ.

✍ Στις 18/2 του 2021 και ενώ η Αυστραλία έφτιαξε ειδικό νόμο για να πληρώνουν οι Google και Facebook τα μέσα που 'δίνουν' κείμενα ή περιλήψεις στα social networks, με συνέπεια να 'ρίξει' μαύρο η Faceook, η Google προχώρησε σε συμφωνίες με ομίλους media. Ένας ήταν του Murdoch, όπου ανήκουν περισσότερες από τις μισές εφημερίδες της χώρας.

O Murdoch με τη δεύτερη σύζυγο του, Anna και τα τρία παιδιά τους, Εlisabeth, Lachlan και James. SHUTTERSTOCK

Ενώ έκανε όλα αυτά, έκανε και γάμους και παιδιά

To 1965 παντρεύτηκε για πρώτη φορά. Νύφη ήταν η Patricia Booker, ιπτάμενης συνοδός. Απέκτησαν την Prudence το 1958. Χώρισαν το 1967, όταν ο Murdoch αντάλλαξε όρκους με την Anna Mann Torv, δημοσιογράφο από την Σκοτία που δούλευε στην Daily Telegraph του Sydney. Τρεις μήνες πριν την ανακοίνωση του διαζυγίου (τον Ιούνιο του 1999), τον έχρισε Ιππότη ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο δεύτερος. Σημείωση: δεν ήταν καθολικός. Με την Torv είχαν αποκτήσει τους Elisabeth (1968), Lachlan (1971) και James (1972). Μαζί με το διαζύγιο εκείνη πήρε 1.4 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεκαεπτά ημέρες μετά το δεύτερο διαζύγιο, παντρεύτηκε την κινεζικής καταγωγής Wendi Deng. Ήταν 68. Εκείνη ήταν 30, απόφοιτη του Yale και αντιπρόεδρος σε ένα από τα κανάλια που είχε έως τότε. Απέκτησαν την Grace (2001) και την Chloe (2003). Συνολικά είχε έξι παιδιά. Πλέον έχει 13 εγγόνια.

Ενώ η σχέση με τη Wendy είχε πάρει την κατηφόρα, προέκυψαν πληροφορίες που την ήθελαν να έχει συνεργαστεί με τη μυστική υπηρεσία της Κίνας. Στις 13/6 του 2013 ανακοινώθηκε ο χωρισμός και η κατάθεση αίτησης διαζυγίου. Δεν ζούσαν μαζί ήδη έξι μήνες. Μαζί με τη Wendy ο Murdoch 'χώρισε' και τον Tony Blair γιατί είχε υποψιαστεί πως είχε συνάψει σχέσεις με την πρώην σύζυγο -ενώ ήταν ακόμα μαζί. Στις 11/1 του 2016 ανακοίνωσε τον αρραβώνα του με την Jerry Hall, με ειδοποίηση στην εφημερίδα Times. Μια εβδομάδα πριν γιορτάσει τα 85α γενέθλια, παντρεύτηκαν. Η Hall ήταν 59.

Ο 'πόλεμος' μεταξύ των παιδιών του για τη διαδοχή

Τα έξι παιδιά που έχει είναι ηλικίας από 18 έως 63. Εκείνα που απέκτησε με τη Wendy είναι ακόμα μικρά, για να μπουν στη 'μάχη' της κληρονομιάς, την οποία 'απασχολούν' οι δυο μεγαλύτεροι γιοι του. Ο James που δεν τον εγκατέλειψε ποτέ και ο Lachlan που τον άφησε το 2005, αλλά επέστρεψε δριμύτερος στη διεκδίκηση την περασμένη δεκαετία.

Η πρωτότοκη Prudence (63) διορίστηκε στις 28/1 του 2011 ως μέλος του ΔΣ της Times Newspapers Ltd, 'κομμάτι' της News International. Ο μεγαλύτερος γιος του, Lachlan (49) πήρε πόστο στη News Corporation και στη New York Post. Ήταν ο εκδότης. Ήταν και αυτός που προοριζόταν για κληρονόμος της αυτοκρατορίας. Παρ' όλα αυτά, παραιτήθηκε στα τέλη του Ιουλίου του 2005 και έδωσε τη σκυτάλη -της κληρονομιάς- στον James (48), ο οποίος απασχολείτο στη British Sky Broadcasting, από το 2003. Ήταν ο μόνος γιος του Rupert που είχε σχέση με την επιχείρηση (από το 2011 ήταν αντιπρόεδρος της News Corp.), πριν επιστρέψει ο Lachlan και έως το 2016, όταν ο πατέρας του δεν τον προτίμησε για επικεφαλής του CBS News και έφυγε.

Είχε προηγηθεί η εμπλοκή του στο σκάνδαλο της News of the world, της οποίας ήταν υπεύθυνος ο James. Σε κατάθεση (του Απρίλη του 2012) είχε πει πως δεν ήξερε πολλά για το μέγεθος του χάκινγκ στα τηλέφωνα celebrities, πολιτικών και πολιτών από τους ανθρώπους της εφημερίδας.

Τη δεκαετία του 2000, η Elisabeth (52) και ο σύζυγος της, γιος Γκανέζου μεγιστάνα, αγόρασαν κάποια κανάλια στην California, με χρήματα (40 εκατομμύρια ευρώ) που της έδωσε ο πατέρας της, πριν τα πουλήσει 'βγάζοντας' κέρδος 15.000.000 ευρώ και μπει στον ανταγωνισμό για τη διαδοχή. Μετά το διαζύγιο της (1998) και τους τσακωμούς με τον μέντορα που της είχε ορίσει ο Rupert, εγκατέλειψε και έκανε δικές της δουλειές (στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, μέσω στούντιο παραγωγής που συνδέεται με επιτυχημένη εφαρμογή -Vertical Networks) στο Λονδίνο. Ξαναπαντρεύτηκε (δισέγγονο του Sigmund Freud) και ζει ευτυχισμένη, ως αυτόνομη.

Οι Lachlan, James και Elisabeth έχουν την ίδια μητέρα.

H έρευνα των 20.000 λέξεων που δημοσίευσαν οι New York Times τον Απρίλιο του 2019 (έκαναν 150 συνεντεύξεις και μήνες έρευνας) αποκάλυπτε τη μάχη που γίνεται μεταξύ των γιων του Rupert για το ποιος θα τον διαδεχθεί. Ο Lachlan απείλησε τον πατέρα του να μη του ξαναμιλήσει, αν επέμενε στην πώληση της 20th Century Fox. Σημειώστε πως από αυτό το deal τα αδέλφια πήραν από 1.670.000 ευρώ.

Ειρήσθω εν παρόδω, ο πατήρ φαμίλιας είχε τάξει στον James ρόλο στην Disney, όταν συζητούσαν την 'ένωση'. Δεν τον πήρε και παραιτήθηκε από τα πόστα του και τον αγώνα διαδοχής. Από τις βασικές διαφωνίες που είχε ήταν ο τρόπος που χειρίζονταν τα μέσα του μπαμπά του την κλιματική αλλαγή.

Πρότεινε να πουλήσουν όλοι τις μετοχές τους στον Lachlan, ώστε να πάρει εκείνος τον πλήρη έλεγχο της Fox Corporation -ενώ οι άλλοι θα έκαναν ό,τι ήθελε ο καθένας. Ο Rupert έλεγε πως στηρίζει την προσπάθεια, που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ “γιατί δεν ήταν οικονομικά εφικτό”, όπως επισήμανε ο Lachlan. Ήταν αυτός που έκανε πίσω. Εκείνος που διατάραξε τη σχέση με τα αδέλφια του. Ο Rupert κανόνισε ομαδική θεραπεία -με τα παιδιά του και τα έτερον ήμισυ- για να εκτονωθεί η ένταση, όπως και ταξίδι ανάλογης διάθεσης σε ράντσο της Αυστραλίας. “Ήταν παιχνίδια δύναμης και χειραγώγησης” εξήγησαν οι Times.

Ο Lachlan Murdoch με τη σύζυγο του, Sarah Murdoch σε κάλεσμα του Donald Trump, το Σεπτέμβριο του 2019. AP

Ο James είχε αρχίσει να κάνει τις δικές του δουλειές -που κυρίως αφορούσαν επενδύσεις σε start-ups. Ο Lachlan, αγαπημένο παιδί του πατέρα του φιγουράρει ακόμα ως φαβορί για τη διαδοχή, χωρίς να αποκλείονται οι εκπλήξεις.

Ο James έχει ένα συντηρητικό όραμα για το μέλλον της αυτοκρατορίας. Ο Lachlan προτιμά τη new age εποχή και για αυτό επένδυσε (369.000.000 ευρώ) στην πλατφόρμα Tubi των video streaming με διαφημίσεις!

Για να καταλάβετε πού έχουν φτάσει οι σχέσεις των αδελφών, τον περασμένο Γενάρη o James 'φωτογράφισε' το Fox στις δηλώσεις του για τα μέσα που εξαπέλυσαν -όπως είπε- ύπουλες δυνάμεις, οι οποίες οδήγησαν στην εισβολή στο Καπιτώλιο.

90 χρονών ο Rupert Murdoch και ακόμα να ορίσει τη διαδοχή του. ASSOCIATED PRESS





Ο Rupert σιχαίνεται τη λέξη 'κληρονομιά'

Το 2019 και ενώ ήταν 88 χρόνων αρνήθηκε να ονομάσει τον διάδοχο του ή έστω κάποια από τα σημεία του πλάνου που είχε για όσα 'έφτιαξε' και το πώς θα λειτουργήσουν αφότου εκείνος αποχωρήσει. Από τη δουλειά ή τη ζωή. Έχει περάσει στα παιδιά του όλα τα περιουσιακά του στοιχεία, αλλά καμία από τις θέσεις δύναμης και αποφάσεων. Όταν έλθει η ώρα να αποφασίζουν τα παιδιά του, θα χρειάζεται η συμφωνία τουλάχιστον δύο εκ των τεσσάρων μεγαλύτερων για να 'περάσει' η όποια απόφαση. Τα δυο μικρότερα θα είναι δικαιούχοι.

Oι Financial Times εξήγησαν πως δεν σκέφτηκε ποτέ την κληρονομιά του, λέξη που σιχαίνεται. Η λογική του είναι “ας δούμε τι θα γίνει, όταν έλθει η ώρα”. Όσοι είναι γύρω του εξηγούν πως αυτός είναι ένας από τους λόγους που πιστεύουν ότι με το θάνατο του θα τελειώσει και η αυτοκρατορία του.

Στα 90 (11/3) δήλωσε σε event του Variety πως “είμαι αισιόδοξος πως έχει άλλες 175.000 ώρες στη ζωή. Μπορώ να αφιερώσω 75.000 παραγωγικές ώρες στη δουλειά και σκοπεύω να 'ξοδέψω' την κάθε μία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο”.

Ο Piers Morgan, ο οποίος είχε θέσει ευθύνης στη News of the world, την εποχή του σκανδάλου και πριν λίγες μέρες εγκατέλειψε το ITV, λόγω της εμμονής που είχε με τη Μeghan Markle είχε πει πως “πρόσφατα ήμουν σε δείπνο μαζί του και την Joan Collins στο Los Angeles. Η Collins ήταν 87 και ο Rupert 89. Η ενέργεια, η ζωντάνια και η άρνηση να γεράσουν ήταν θεαματικά. Κάθε πόρος του Murdoch 'αναπνέει' από τη φιλοδοξία, την περιπέτεια και τον επιχειρηματικό ζήλο. Θα εκπλαγώ αν δεν κάνει άλλη μια μεγάλη κίνηση, πριν αποχωρήσει”.