Ο Πιρς Μόργκαν έφυγε από το "Good Morning Britain" λόγω της εμμονής του με τη Μέγκαν Μαρκλ

Οι αντιπαραθέσεις στην τηλεοπτική εκπομπή “Good Morning Britain” (της πρωινής ενημέρωσης και των 1.65 εκατομμυρίων τηλεθεατών -έχει ποσοστό τηλεθέασης 32.3%) είναι καθημερινό φαινόμενο. Ένας από τους κύριους λόγους είναι ο Πιρς Μόργκαν. Δηλαδή ήταν. Εν πάση περιπτώσει, πριν πάει ο 55χρονος παρουσιαστής, δημοσιογράφος στο πρόγραμμα του ITV, το Νοέμβριο του 2015, τα νούμερα ήταν πολύ χαμηλά -του τύπου των 560.000 τηλεθεατών. Η μεταγραφή της Σουζάνα Ριντ από το BBC Breakfast και αυτή του Μόργκαν εκτόξευσαν τις προτιμήσεις του κοινού, κυρίως γιατί οι συμπαρουσιαστές διαφωνούσαν πολύ τακτικά.

Ωστόσο, αυτό που έγινε την Τρίτη 9/3 ήταν άνευ προηγουμένου.

O Πιρς Μόργκαν εγκατέλειψε κατ' αρχάς το πλατό της εκπομπής και μετά το κανάλι. Μεσολάβησαν 41.015 διαμαρτυρίες για ένα σχόλιο που έκανε και αφορούσε τα όσα είπε η Μέγκαν Μαρκλ για τη διατάραξη της ψυχικής της υγείας, στα χρόνια που ήταν στο Παλάτι.

Ο συμπαρουσιαστής του Μόργκαν, Άλεξ Μπίρσφορντ του είπε “καταλαβαίνω ότι δεν συμπαθείς τη Μέγκαν Μαρκλ. Το έχεις κάνει ξεκάθαρο, αμέτρητες φορές σε αυτό το πρόγραμμα. Σου έχει πει κάτι (η Μαρκλ) από τότε που σε ξέκοψε; Δεν νομίζω ότι το έκανε. Αλλά εσύ συνεχίζεις να τη ξεφτιλίζεις”.

Mια στάση εδώ: o Mόργκαν είχε γνωριστεί με την Μαρκλ, τον πρώτο καιρό της δημοσιοποίησης της σχέσης που είχε με τον Χάρι. Είχαν ακολουθήσει ο ένας τον άλλον στο Twitter. Μεταξύ όσων της έγραφε ήταν ότι υπήρξε φαν της στο 'Suits'. Μάλιστα, είχαν συναντηθεί για ένα ποτό στο Λονδίνο, το 2016 -ενώ η Μαρκλ ήταν στην πόλη για να δει την Σερίνα Ουίλιαμς στο Wimbledon. “Μετά τη συνάντηση μας, επιβιβάστηκε σε ταξί και από ό,τι έμαθα εκ των υστέρων πήγε σε πάρτι όπου ήταν ο Χάρι. Από την επομένη δεν απάντησε ποτέ στα μηνύματα μου”. Βλέπετε, όταν ενημερώθηκε το Παλάτι για τη συνάντηση, είπε στη Μέγκαν πως στο εξής θα ήταν χρήσιμο να μην ξαναμιλήσει στον Μόργκαν -για τους ευνόητους λόγους.

Έκτοτε άρχισε η επίθεση του δημοσιογράφου προς την Αμερικανίδα, που εξελίχθηκε σε εμμονή. Μετά την αποχώρηση του ζεύγους από το Παλάτι, ξεσπάθωσε. Για αρχή τους χαρακτήρισε "Kardashian wannabes" και το συνέχισε από εκεί.

Μόνο τον Φεβρουάριο ο Μόργκαν 'τιτίβισε' περισσότερες από 60 φορές κάτι που αφορούσε τη Μαρκλ.

Πίσω στο στούντιο του ITV την Τρίτη 9/3, κατά τη διάρκεια του 'εσύ συνεχίζεις να τη ξεφτιλίζεις, αφότου σε ξέκοψε' του Μπίρσφορντ, ο Μόργκαν είχε ήδη σηκωθεί από την καρέκλα του και όπως κατευθυνόταν προς την έξοδο έλεγε “ΟΚ, τελείωσα με αυτό. Συγγνώμη, συγγνώμη (έχει σηκωθεί ήδη από την καρέκλα του και περπατά προς την έξοδο). Τα λέμε αργότερα. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό”. Πριν εξαφανιστεί από το στούντιο ο Μπίρσφορντ ακούστηκε να λέει “αυτή είναι μια απόλυτα διαβολική συμπεριφορά”.

Ο Μόργκαν είχε κάτι να πει και για αυτό -δηλαδή, να γράψει στο Twitter.

Από το 'λυπάμαι δεν θα την πίστευα αν μου διάβαζε την πρόγνωση του καιρού'...

Τη Δευτέρα 8/3 προβλήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία η συνέντευξη των Χάρι και Μέγκαν, στην Όπρα Ουίνφρι. Οι παρουσιαστές της εκπομπής την είχα δει σε πρώτη μετάδοση (στις ΗΠΑ) και το σχόλιο που είχε να κάνει ο Μόργκαν ήταν πως “ήταν δυο ώρες trashthlone εναντίον της βασιλικής μας οικογένειας, της μοναρχίας και επί όσων έχει δουλέψει πάρα πολύ σκληρά η βασίλισσα μας. Η συνέντευξη ήταν αξιοκαταφρόνητη”.

Σε ό,τι αφορά την αποκάλυψη της Μαρκλ πως απέκτησε αυτοκτονική τάση, ενημέρωσε το Παλάτι πως θέλει βοήθεια, αλλά οι άνθρωποι του Μπάκιγχαμ της είπαν ότι αυτό θα 'πείραζε' την έξωθεν καλή μαρτυρία (την εικόνα) της βασιλικής οικογένειας, ο Μόργκαν είπε “συγγνώμη αλλά δεν πιστεύω λέξη από όσα είπε. Δεν θα την πίστευα ακόμα και αν μου διάβαζε την πρόγνωση του καιρού. Ποιον ενημέρωσε από το Παλάτι; Τι του είπε; Λυπάμαι, αλλά δεν την πιστεύω”.

...στο 'δεν θα κρίνω εγώ, αν είχε αυτοκτονικές τάσεις'

Την επομένη εξήγησε πως “όταν συζητήσαμε για τη συνέντευξη, είπα πως δεν πιστεύω τα λεγόμενα της Μαρκλ γενικά και ό,τι έχω σοβαρές αμφιβολίες ότι αυτά που είπε ήταν αληθή. Θα μου επιτρέψετε να πω τι πιστεύω για τη ψυχική υγεία και την αυτοκτονία: είναι ξεκάθαρα πολύ σοβαρά πράγματα, που πρέπει να εκλαμβάνονται ως σοβαρά. Αν κάποιος νιώθει κατ' αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να λαμβάνει θεραπεία και τη βοήθεια που χρειάζεται κάθε φορά. Αν αυτός ο κάποιος ανήκει σε θεσμό, όπως είναι η βασιλική οικογένεια πρέπει να ζητά αυτήν τη βοήθεια και να του παρέχεται. Δεν θα κρίνω εγώ αν ένιωσε αυτοκτονική τάση. Δεν είμαι στο μυαλό της. Εκείνη ξέρει τι συμβαίνει στην ίδια.

Η πραγματική μου ανησυχία αφορούσε μια ειλικρινή δυσπιστία. Ότι πήγε δηλαδή, σε κάποιον στο Παλάτι και του είπε πως έχει αυτοκτονικές τάσεις και ότι αυτό που της απάντησε ήταν πως δεν μπορούσε να λάβει βοήθεια, γιατί θα έδειχνε άσχημο για την οικογένεια. Αν αυτό είναι αλήθεια α) αυτός ο άνθρωπος πρέπει να απολυθεί, β) η βασιλική οικογένεια καλείται να απαντήσει σε σοβαρές ερωτήσεις”.

Οι 41.015 διαμαρτυρίες που οδήγησαν στην έξοδο

Mετά την έξοδο του Μόργκαν, την Τρίτη 9/3 η Ofcom (ας πούμε καθ' υπερβολή το δικό μας Eθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης) ενημέρωσε πως διέταξε έρευνα για όσα ειπώθηκαν από τον Μόργκαν. Είχαν προηγηθεί 41.015 διαμαρτυρίες που είχαν τεθεί υπ' όψιν του Office of Communications. Τα αφεντικά του ITV κάλεσαν τον Μόργκαν και του είπαν να ζητήσει συγγνώμη για τα σχόλια του. Αρνήθηκε να το κάνει και η σχέση τους τελείωσε εκεί. Η επίσημη ανακοίνωση ανέφερε ότι “μετά τις συζητήσεις που είχε το ITV και ο Πιρς Μόργκαν, αποφασίστηκε πως τώρα είναι η κατάλληλη ώρα για να αποχωρήσει από το 'Good Morning Britain'. Το ITV αποδέχθηκε την απόφαση και δεν έχει να προσθέσει κάτι περισσότερο”.

Ακολούθως, εκπρόσωπος των 'αρχηγείων' του καναλιού είπε ότι “το ITV έχει δεσμευθεί με την ευζωία και τα θέματα ψυχικής υγείας και συνεργάζεται με φιλανθρωπικό ίδρυμα (Britain Get Talking) που ενθαρρύνει τους ανθρώπους να μιλούν για τη ψυχική τους υγεία. Είναι πολύ σημαντικό όταν κάποιος έχει αυτοκτονικές τάσεις να μιλά και να έχει κάποιον να τον ακούει”.

Από τη σύλληψη στη News of the world, στις απολύσεις από Daily Mirror και CNN και στην έξοδο από το ITV

Η καριέρα του Μόργκαν ξεκίνησε στη Sun του Ρούμπερτ Μέρντοχ, το 1988, όπου έκανε δημοφιλή στήλη με μουσική και έγινε φίλος όλων των αστέρων (Madonna, Πολ ΜακΚάρτνι, Ντέιβιντ Μπόουι κλπ). Το Γενάρη του 1994 έγινε διευθυντής στην News of the world, δουλειά που του έδωσε ο ίδιος ο Μέρντοχ. Ήταν 29 χρόνων. Η εφημερίδα έγινε μια εξ αυτών που είχαν τις περισσότερες πωλήσεις, σε όλον τον κόσμο.

Το 2006 έγινε αντικείμενο έρευνας για τον τρόπο που έβρισκε τις ειδήσεις τις οποίες δημοσίευε και αφορούσαν το Παλάτι και όλους τους σελέμπριτι: παγίδευε τα τηλέφωνα των στόχων του 'ρεπορτάζ'. Το 2011 ανακρίθηκαν όλοι οι ιθύνοντες και οι περισσότεροι κατέληξαν στη φυλακή. Όχι ο Μόργκαν.

Είχε εγκαταλείψει από το 1995, μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών της Κάθριλ Βικτόρια Λόκγουντ -συζύγου του νεότερου αδελφού της Λαίδης Νταϊάνα- να φεύγει από κλινική για διαταραχές εθισμού. Παραβίασε τον κώδικα δεοντολογίας, έγινε η σχετική καταγγελία στις αρχές και κατόπιν έγινε και η έξοδος του δημοσιογράφου από το μέσο, με το αφεντικό του να δηλώνει "αυτό το παιδί ξεπέρασε τα όρια", ώστε να αποστασιοποιηθεί από το συμβάν -φοβούμενος μηνύσεις.

Ο Μόργκαν προσελήφθη στη Daily Mirror και ως εκδότης της αναγκάστηκε να απολογηθεί δημοσίως για τον τίτλο "Achtung Surrender! For You Fritz Ze Euro Championship Is Over" παραμονές του αγώνα της Αγγλίας με τη Γερμανία, για τον ημιτελικό του Euro 96. Έγινε και πάλι αντικείμενο έρευνας, για αντιδεοντολογίκη συμπεριφορά, κρίθηκε ένοχος, αλλά δεν έχασε τη δουλειά. Αυτό έγινε το 2004, όταν δημοσίευσε fake φωτογραφίες κακοποίησης Ιρακινών κρατουμένων από μέλη του βασιλικού στρατού.

Είχε αρχίσει ήδη την τηλεοπτική του καριέρα (το 2003 στο ΒΒC -ακολούθησαν τηλεπαιχνίδια και ντοκιμαντέρ), το 2012 μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών του Τζίμι Σάβιλ (DJ και παρουσιαστής τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών) ο Μόργκαν είπε 'δεν τον ξέρω τον κύριο', ενώ στοιχεία αποδείκνυαν πως γνωρίζονταν πολύ καλά, το Σεπτέμβριο του 2014 έγραφε άρθρα στην ιστοσελίδα MailOnLine, ενώ ακολούθησε συνεργασία με το CNN (το 2011 έγινε ο αντικαταστάτης του Larry King) από όπου απωλήθηκε για την τάση που είχε να κρίνει την αμερικανική κουλτούρα, μέσω διαλέξεων. Πολλές αφορούσαν τον έλεγχο της οπλοκατοχής. Την Τρίτη 9/3 έφυγε και από το ITV.

Η πρώτη εκπομπή χωρίς τον Μόργκαν

Την Τετάρτη 10/3 η Σουζάνα Ριντ, συμπαρουσιάστρια του Μόργκαν στην εκπομπή “Good Morning Britain” εμφανίστηκε μόνη στο πλατό, λέγοντας "το σόου πρέπει να συνεχιστεί και ιδού, συνεχίζουμε. Έχουμε διαφωνήσει με τον Πιρς επί πολλών θεμάτων και αυτή η δυναμική ήταν ένα από τα πράγματα που λάτρευαν οι τηλεθεατές στο πρόγραμμα μας. Χωρίς αμφιβολία, είναι ένας ευθύς, απαιτητικός, ισχυρογνώμων και ταραχοποιός παρουσιαστής. Έχει πολλούς επικριτές, όπως έχει πολλούς φαν. Να σας πω ότι διαφωνώ με ό,τι είπε για τη συνέντευξη της Μέγκαν. Ο ίδιος διευκρίνισε τα σχόλια που είχε κάνει για τη ψυχική υγεία, μια μέρα αργότερα. Τώρα αποφάσισε να φύγει από το πρόγραμμα. Κάποιοι θα χειροκροτήσουν, άλλοι θα αποδοκιμάσουν. Ήταν ο συμπαρουσιαστής μου για πέντε χρόνια. Κατά τη διάρκεια του Brexit και της πανδημίας, μεταξύ άλλων, ήταν η φωνή πολλών εξ υμών και πολλοί τα βάλατε μαζί του. Σίγουρα τα πράγματα θα είναι διαφορετικά, αλλά το σόου πρέπει να συνεχιστεί”.

Σημείωση: η Ριντ είχε αποκαλύψει πως στις πρώτες μέρες της συνεργασίας της με τον Μόργκαν, έκλαιγε non stop. "Δεχόμουν μεγάλη κακοποίηση, εξαιτίας όσων έλεγε ο άνθρωπος που καθόταν δίπλα μου". Με τον καιρό η σχέση των παρουσιαστών βελτιώθηκε "αλλά η δυναμική δεν έγινε ποτέ εύκολο πράγμα. Εξακολουθούμε να τσακωνόμαστε λεκτικά" είχε πει σε πρόσφατη συνέντευξη της.

"Θα περάσω περισσότερο χρόνο με τις απόψεις μου"

Δια της αγαπημένης του οδού (Twitter) ο Μόργκαν έγραψε σήμερα το πρωί πως "τη Δευτέρα είπα πως δεν πιστεύω τη Μέγκαν Μαρκλ, για όσα είπε στη συνέντευξη της στην Όπρα. Είχα το χρόνο να σκεφτώ την άποψη μου και εξακολουθώ να μην την πιστεύω. Αν το κάνετε, είναι ΟΚ. Η ελευθερία του λόγου είναι μια ανηφόρα στην οποία διατίθεμαι να πεθάνω. Ευχαριστώ για όλη την αγάπη και το μίσος. Φεύγω για να περάσω περισσότερο χρόνο με τις απόψεις μου".

Είχε και μια φράση του Ουίνστον Τσόρτσιλ: "η άποψη που έχουν κάποιοι άνθρωποι για την ελευθερία του λόγου είναι ότι εκείνοι είναι ελεύθεροι να λένε ό,τι θέλουν, αλλά αν κάποιος απαντήσει κάτι, είναι αίσχος".