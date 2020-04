Αυτοδίδακτη καλλιτέχνης ομορφαίνει τη γειτονιά της με καρτούν σε καραντίνα

Καθηγήτρια βιολογίας στο επάγγελμα και μητέρα στο σπίτι. Μα, ανήσυχο πνεύμα και καλλιτεχνική φύση ταυτόχρονα. Μια φύση αναδείχθηκε σε καιρό πανδημίας και υποχρεωτικού εγκλεισμού στο σπίτι. Η Κέισι Ντρέικ από το Ορλάντο της Φλόριντα είχε πια αρκετό ελεύθερο χρόνο και αφού δεν της άρεσε το κυρίαρχο γκρι της γειτονιάς πήρε την πρωτοβουλία να το χρωματίσει. Έμπνευσή της τα παιδικά βιβλία και οι ταινίες αντίστοιχου περιερχομένου. Εργαλεία της οι κιμωλίες διαφορετικών χρωματισμών.

"Δεν έχω επίσημο καλλιτεχνικό υπόβαθρο, αλλά πάντα ζωγράφιζα από χόμπι", θα πει στο boredpanda η Αμερικανίδα ομολογώντας πως "η καραντίνα μού άλλαξε τη ζωή, όπως όλων. Έμενα ξάγρυπνη όλη νύχτα ανησυχώντας μέχρι που άρχισα να φτιάχνω τα σχέδια ως αγχολυτικό. Τώρα ξαγρυπνάω για να σκεφτώ το επόμενο σχέδιο".

Η Ντρέικ προσπαθεί να συνδυάζει τα έργα της με τις παράξενες καταστάσεις που βιώνει όλος ο πλανήτης.

Σε διάφορα σημεία της συνοικίας της θα συναντήσεις τον Winnie-the-Pooh να συνομιλεί με βιντεοκλήση και την Λαίδη με τον Αλήτη να μοιράζονται το σπαγγέτι από απόσταση ασφαλείας. Η μικρή γοργόνα Άριελ αναπαύεται σε μια στοίβα από χαρτιά υγείας, ενώ η Ωραία Κοιμωμένη, ξαπλωμένη στο κρεβάτι, περιμένει τον πρίγκιπα του παραμυθιού να τη φιλήσει, αφού πρώτα απολυμάνει τα χέρια του και της αφαιρέσει την προστατευτική μάσκα.

Η Ντρέικ άρχισε με τους ήρωες της ταινίας "Inside Out" (Λύπη, Φόβος, Αηδία, Θυμός, Χαρά) ως τα 5 στάδια της κοινωνικής απομόνωσης και της δικής της συναισθηματικής κατάστασης, προτού συνεχίσει με πολλά άλλα, σαν τον Πάτρικ τον Αστερία από τον Μπομπ Σφουγγαράκη και φτάσει σε κινηματογραφικές επιτυχίες όπως το "Back to the Future", ο "Batman" και το "Star Wars". Πάντα τη δική της σύγχρονη ματιά.

"Οι χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων είναι εύκολοι επειδή είναι αναγνωρίσιμοι και η πλειονότητα των ανθρώπων είναι κάπως εξοικειωμένη με τις ιστορίες τους. Επιπλέον, η κόρη μου λατρεύει όλα τα προγράμματα της Disney και είναι αυτή που κάνει τις περισσότερες προτάσεις", κατέληξε η καλλιτέχνης του δρόμου - με την απόλυτη έννοια του όρου - η οποία δημιούργησε δικό της κανάλι στα YouTube μέσα από το οποίο θ' αρχίσει τα μαθήματα σχεδίασης και ζωγραφικής σ' όσους την ακολουθούν.

