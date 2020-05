Νέα Υόρκη: Ένα ιδιαίτερο "ευχαριστώ" προς το σύστημα υγείας

Προκειμένου να ευχαριστήσει όσους μάχονται στην «πρώτη γραμμή», η Νέα Υόρκη τοποθέτησε περισσότερα από 1.300 λαμπάκια, στην μεγαλύτερη πεζογέφυρα της, γράφοντας “Thank you”.

«Ελπίζουμε πως μέσα από αυτή την ενέργεια οι μαχητές της πρώτης γραμμής θα γνωρίζουν πόσο εκτιμάται η προσπάθεια τους» ανέφερε η Elizabeth Waldstein, εκτελεστική διευθύντρια του “Friends of the Walkway”.

To πάρκο “Walkway Over the Hudson” παρέμεινε ανοιχτό προς το κοινό, ύστερα από απόφαση της κυβέρνησης Cuomo, παρά το lockdown. Αρκετοί ΜΚΟ και εθελοντές αποφάσισαν να αδράξουν την ευκαιρία και να δουλέψουν πάνω σε αυτό το υπέροχο project ανθρωπιάς.

Μάλιστα, τις επόμενες μέρες πρόκειται να εκτυπωθούν φωτογραφίες που απεικονίζουν το project και να τοποθετηθούν σε μέρη, όπου βρίσκονται οι «ήρωες» της πρώτης γραμμής, όπως νοσοκομεία, σούπερ μάρκετ, αστυνομικά και πυροσβεστικά τμήματα.