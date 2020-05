"Στηρίξτε τον πολιτισμό": Το ηχηρό μήνυμα των καλλιτεχνών στις "Μουσικές Αγάπης"

Το βράδυ της Πέμπτης η μουσική και ο αθλητισμός ενώθηκαν για καλό σκοπό. Μεγάλα ονόματα του εγχώριου αθλητισμού ένωσαν τις φωνές τους, στο μουσικό challenge αλληλεγγύης "The Unplagued Concert", της 24MEDIA σε συνεργασία με την Follow Me Now, με διάσημους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής με έναν κοινό σκοπό: την ενίσχυση του συστήματος Υγείας και των κοινωνικών δομών που πλήττονται από τον κορονοϊό.

Δήμητρα Γαλάνη, Στέλιος Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Χρήστος Νικολόπουλος και Άννα Βίσση, πέρα από τα υπέροχα κομμάτια που εκτέλεσαν, έστειλαν το μήνυμά τους στην κυβέρνηση αντιδρώντας στο γεγονός ότι παρ' όλο που, όπως ανακοινώθηκε, ακυρώθηκαν οριστικά φέτος το καλοκαίρι, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, όλες οι συναυλίες και τα θεάματα, δεν υπάρχει στον ορίζοντα καμία μέριμνα για το μέλλον τους.

Όπως και άλλοι καλλιτέχνες και διοργανωτές πολιτιστικών εκδηλώσεων που ξεσηκώθηκαν κάνοντας λόγο για "αφανισμό του πολιτιστικού δυναμικού της χώρας" και για "καταστροφικές συνέπειες" στον χώρο και στα επαγγέλματα που σχετίζονται με αυτόν, έτσι και οι μουσικοί που εμφανίστηκαν στο Unplagued Concert, πήραν θέση στο κρίσιμο αυτό θέμα που τους αφορά και ζήτησαν την στήριξη της κυβέρνησης.

Γαλάνη: Πρέπει οπωσδήποτε το κράτος να μεριμνήσει και για εμάς

Η Δήμητρα Γαλάνη άσκησε κριτική στο κράτος για την έλλειψη στήριξης στον χώρο του θεάματος: "Αυτή τη στιγμή υποφέρουν όλοι οι άνθρωποι του θεάματος. Πρέπει οπωδήποτε να μεριμνήσει το κράτος για αυτούς. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει. Πρέπει να τους έχει στο νου του το κράτος".

Νταλάρας: Η κυβέρνηση να σταθεί σε όσους δεν θα έχουν ούτε ένα ευρώ για να επιβιώσουν

"Με νοιάζει να μην τρομάξει ο κόσμος. Να φτιάξουμε λίγο το πέπλο διχασμού που υπάρχει πάνω από τη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον απέναντί μας με επιχειρήματα και με καλή πρόθεση για να συνεργαστούμε μαζί του, διότι τώρα καταλάβαμε πόσο σημαντικός είναι ο γείτονάς μας, ο άνθρωπος που περνάει καθε μέρα και μαζεύει τα σκουπίδια μας, οι άνθρωποι που βρίσκονται στο πλευρό μας και μας γιατρεύουν" είπε ο Γ. Νταλάρας για να συνεχίσει:

"Έχουμε ανάγκη να πάμε στο μαγαζί αύριο να ψωνίσουμε, δεν έχουμε την πολυτέλεια να αντιμετωπίζουμε τη ζωή μας όπως ήταν πριν τον πόλεμο. Πρέπει να αποδείξουμε ότι από αυτό το ζόφο θα μείνει ένα ήθος ελληνικής βαθιάς σκέψης. Η πολιτεία οφείλει να σταθεί σε όσους δεν θα έχουν ούτε ένα ευρώ για να επιβιώσουν να τους φερθεί με αγάπη και στοργή όχι με αναλγησία.»

Διονυσίου: Να μας βοηθήσουν για να μπορέσουμε να βγάλουμε τα προς το ζην

"Η κυβέρνηση πρέπει να στηρίξει τους μουσικούς και τα παιδιά που είναι με χαμηλά μεροκάματα. Πρέπει να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη για να μπορέσουν να βγάλον τα ως προς το ζην", ήταν το μήνυμα του Στέλιου Διονυσίου.

Πασχαλίδης: Ζητάμε από την κυβένηση να μην μας αντιμετωπίζει σαν χομπίστες

"Για εμάς τους καλλιτέχνες η επόμενη μέρα ειναι ζοφερή. Είμαστε ο μοναδικός κλάδος εμείς οι καλλιτέχνες που δεν έχουμε ένα έστω στοιχειώδες χρονοδιαγραμμα σχετικά με το πώς θα γυρίσουμε στη δουλειά μας. Για εμάς δεν υπάρχει κάποιος χρονικός χάρτης ακόμα. Μέχρι να υπάρχει θα βρίσκονται 120.000 οικογένειες σε αγωνία. Πίσω από όλους αυτούς υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που εργάζονται και δεν θα έχουν να φάνε τον άλλο μήνα" δήλωσε ο Μίλτος Πασχαλίδης.

"Ζητάμε από την κυβερνηση να μην μας αντιμετωπίζει σαν χομπίστες. Η τέχνη δεν είναι χόμπι. Ζητάμε απλώς να μας αντιμετωπίσουν όπως όλους τους άλλους επαγγελματίες.".

Βίσση: Μία λύση για να δουλέψουμε όλοι μας

"Ζητάω από την κυβέρνηση να δώσει μία λύση ώστε να δουλέψουμε όλοι μας" είπε από τη δική της μεριά η Άννα Βίσση.

Νικολόπουλος: Εμείς οι καλλιτέχνες περνάμε μεγάλη κρίση

"Η κρίση που περνάμε λόγω του κορονοϊού νομίζω πως μετά από πάρα πολλά χρόνια ένωσε τους Έλληνες. Όλοι δείχνουμε την αλληλεγγύη μας. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε πως ειναι πολύ σοβαρά τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση, ενώ είναι γεγονός ότι πιεστήκαμε όλοι μας πάρα πολύ. Εύχομαι να καλυτερεύσει σύντομα η ποιότητητα της ζωής μας. Όλοι γνωρίζουμε ότι θα αρχίσουν τα οικονομικά προβλήματα" τόνισε ο Χρήστος Νικολόπουλος για να καταλήξει:

"Εμείς του μουσικού χώρου ηδη περνάμε μεγάλη κρίση, εδώ και πολλά χρόνια. Αυτόν τον καιρό όμως με την κρίση του ιού δεν γίνονται πια ούτε συναυλίες και ειναι αμφίβολο αν θα ανοίξουν οι χώροι διασκέδασης το χειμώνα. Είναι κάτι που συνέβη και δεν φανταζόταν κανείς νομίζω. Οπότε θα υποστούμε τις συνέπειες και ελπίζω να αντέξουμε όλοι μας".