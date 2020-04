Μουσικές Αγάπης: Όλα όσα έγιναν στο μεγάλο φιλανθρωπικό challenge

Δεκαέξι σπουδαίοι καλλιτέχνες αποδέχθηκαν την πρόκληση ισάριθμων αθλητών, προπονητών και ανθρώπων του αθλητισμού και τραγούδησαν unplugged στο μεγάλο φιλανθρωπικό μουσικό challenge The Unplagued Concert από την 24MEDIA σε συνεργασία με την Follow Me Now.

Σκοπός αυτής της μεγάλης πρωτοβουλίας ήταν ενίσχυση του συστήματος Υγείας και των κοινωνικών δομών που πλήττονται από τον κορονοϊό και πολεμούν κάθε μέρα όλο αυτό διάστημα. Μάλιστα, η 24MEDIA έκανε την εκκίνηση των δωρεών προσφέροντας το ποσό των 10.000 ευρώ στον ειδικό λογαριασμό του Υπ. Οικονομικών για την αντιμετώπιση της νόσου Covid-19 και η βραδιά ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο. Στις μεγαλύτερες δωρεές της βραδιάς ήταν και αυτή της Stoiximan που έφτασε τα 20.000 ευρώ.

ADVERTISING

Κεντρικός παρουσιαστής της ζωντανής εκπομπής “Μουσικές Αγάπης: The Unplagued Concert” ήταν ο διευθυντής τους Sport24 Παντελής Βλαχόπουλος, ενώ σε ρόλο γεμάτο challenges ήταν ο Παντελής Διαμαντόπουλος.

Εκτός, όμως, από τα δεκαέξι πολυαναμενόμενα ζευγάρια, η εκπομπή είχε εκλεκτούς και διάσημους καλεσμένους από τον χώρο του αθλητισμού, της μουσικής και όχι μόνο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ φυσικά αξίζει και στις δισκογραφικές εταιρείες των καλλιτεχνών, που αποδέχθηκαν αμέσως το challlenge και βοήθησαν στην ολοκλήρωση αυτής της ενέργειας, την Panik Records, την Minos EMI, την Heaven και την Cobalt Music.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Μιχάλης Κουϊνέλης των Stavento ήταν το πρώτο ζευγάρι που συμμετείχε σε αυτή την ιδιαίτερη εκδήλωση. Μπορεί να ακούγεται περίεργο, όμως οι δυο τους έχουν ένα κοινό. Ξεκίνησαν από το ίδιο λιμάνι, αυτό της αυταπάρνησης και της πίστης σε ένα προσωπικό όραμα. Η συνάντησή τους, μας έφερε όλους πιο κοντά. Το κομμάτι που διάλεξε ο Μιχάλης ήταν το 'Κάνω Τον Κόσμο Ανάκατο'. “Να είσαι γερός και να μας κάνεις περήφανους. Μένουμε σπίτι να ξανανταμώσουμε και πάλι. Και να θυμόμαστε όλα αυτά που περάσαμε. Να μην ξεχνάμε”, το μήνυμά του.

Η σκυτάλη δόθηκε σε ένα “χρυσό δίδυμο”. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης των κρίκων Λευτέρης Πετρούνιας συμμετείχε στη φιλανθρωπική ενέργεια ζητώντας από την εξαιρετική Δήμητρα Γαλάνη να του αφιερώσει ένα δικό της αγαπημένο τραγούδι.

“Είναι πολύ συγκινητική η πρόσκληση του πρωταθλητή μας, καθώς είναι ένα άτομο που σέβομαι απόλυτα”, ανέφερε η κυρία Γαλάνη, ενώ συνέχισε με μια ευχή. “Εύχομαι να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό και να επιστρέψουμε στην καθημερινότητά μας. Να ευχηθώ στον Λευτέρη τα καλύτερα για την οικογένειά του”. Το τραγούδι που επέλεξε ήταν το “Εγώ μιλάω για δύναμη” και φυσικά καταλαβαίνουμε όλοι μας το γιατί.

Μάλιστα, το δίδυμο αυτό δεν έμεινε μόνο στο τραγούδι, καθώς βγήκε και ζωντανά στην εκπομπή στέλνοντας ένα μεγάλο μήνυμα στήριξης και υπομονής για τον αγώνα που έχουμε κάνει όλοι μας. “Είστε η αγαπημένη της μητέρας μου" είπε ο Έλληνας ολυμπιονίκης στη Δήμητρα Γαλάνη, που τον άκουγε με ευλάβεια και εξηγούσε πόσο σημαντική είναι η συσπείρωση όλων σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο που διανύει η ανθρωπότητα.

Από την πλευρά της η μουσικός άσκησε κριτική στο κράτος και την έλλειψη στήριξης στον χώρο του αθλητισμού, ενώ κατέληξε πως “η αλληλεγγύη παίζει τεράστιο ρόλο στον λαό μας. Έχουμε δύναμη, είμαστε ανθεκτικοί σαν όλα τα είδη προς εξαφάνιση. Αυτό μας κάνει και βγάζουμε Πετρούνιες, ανθρώπους που τους θαυμάζει όλος ο κόσμος. Είμαστε λαός με τεράστια ιστορία και πιέζεται λανθασμένα μέσα από την παγκοσμιοποίηση, αλλά κρατάει την ταυτότητά του και στα δύσκολα γινόμαστε ένα".

Από το ένα σπουδαίο δίδυμο, στο επόμενο. Σειρά είχε ένας από τους καλύτερους Έλληνες αθλητών όλων των εποχών. Ο Βασίλης Σπανούλης προκάλεσε έναν αντίστοιχα σπουδαίο στο είδος του, τον Αντώνη Ρέμο. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού άφησε την επιλογή του κομματιού στον τραγουδιστή κι εκείνος επέλεξε το "Μόνος μου το πέρασα κι αυτό". Ενα κομμάτι που ο Σπανούλης λατρεύει.

Φιλανθρωπικό challenge χωρίς την Κατερίνα Στεφανίδη, δεν θα μπορούσε να γίνει. Η Ελληνίδα ολυμπιονίκης του άλματος επί κοντώ συμμετείχε μέσω live σύνδεσης στις "Μουσικές Αγάπης" της 24MEDIA, αποθέωσε στον Παντελή Βλαχόπουλο, τον αθλητή Σάκη Ρουβά και παραδέχθηκε για πρώτη φορά πως ενώ ανακουφίστηκε από την αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, αισθάνθηκε μια στενοχώρια τη στιγμή της ανακοίνωσης της ΔΟΕ. “Είχα και έναν μικρό τραυματισμό τον Ιανουάριο, οπότε σχεδόν με βόλεψε η αναβολή. Ήμουν υπέρ της, αλλά στενοχωρήθηκα με την ανακοίνωση. Βλέπω τα πάντα ρεαλιστικά, δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Θα ήταν αδύνατον να γίνουν", ήταν το σχόλιό της.

Μετά την πολύ ευχάριστη συζήτηση με την Ελληνίδα Ολυμπιονίκη τα μουσικά challenges συνεχίστηκαν. Αυτή τη φορά, ο Ντέμης Νικολαΐδης ήταν πιο συγκεκριμένος. Ήξερε τι να ζητήσει και από ποιον. Η επιλογή του άλλοτε φορ της ΑΕΚ ήταν το κομμάτι “Μαργαριτάρια” από την εξαιρετική φωνή του Κώστα Μακεδόνα. Προφανώς και ο δημοφιλής καλλιτέχνης δεν του αρνήθηκε την αφιέρωση.

Άρωμα Αιγαίου και Κυκλάδων είχε η επόμενη αφιέρωση. Ο Συριανός Γιώργος Πρίντεζης επέλεξε να προκαλέσει τον Γιώργο Νταλάρα να του κάνει μια αφιέρωση. Ο σπουδαίος μουσικός δέχθηκε με μεγάλη χαρά και μάλιστα επέλεξε κι ένα απόλυτα ταιριαστό τραγούδι για την περίπτωση του Πρίντεζη. Διάλεξε να τραγουδήσει το κομμάτι “Του κάτω κόσμου τα πουλιά”, σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου και μουσική του Σταύρου Κουγιουμτζή.

Μάλιστα ο Γιώργος Νταλάρας δεν έμεινε μόνο στο τραγουδιστικό μέρος, καθώς βγήκε και ζωντανά στην εκπομπή σε τηλεφωνική σύνδεση. Αφού έστειλε το δικό του μήνυμα αισιοδοξίας στη μάχη ενάντια στον κορονοϊό κατέληξε, “ακούστε τώρα, είμαι λάτρης του ποδοσφαίρου αλλά πρέπει να σας πω ότι έχω απομακρυνθεί για λόγους που εύκολα κάποιος καταλαβαίνει. Το ποδόσφαιρο είναι το πιο λαϊκό άθλημα, σαν παιδί παρακολουθώ τα Μουντιάλ. Μου αρέσει πολύ ο Στίβος και σέβομαι πολύ τους Έλληνες αθλητές για όσα έχουν πετύχει. Απομακρύνθηκα, λοιπόν, από τις ομάδες και τους φανατισμούς αλλά σας λέω το εξής. Γεννήθηκα στον Πειραιά, τα καλοκαίρια είμαι Συριανός, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ο Πρίντεζης είναι Ολυμπιακός. Θέλετε κι άλλα;"

Οι δωρεές συνεχίζονταν κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ενώ με εντυπωσιακό τρόπο συμμετείχε στο φιλανθρωπικό challenge της 24MEDIA η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Όπως μετέφερε μάλιστα ο Παντελής Διαμαντόπουλος on air οι Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος προχώρησαν σε δωρεά ύψους 10.000 ευρώ για την υποστήριξη του εθνικού συστήματος Υγείας και των κοινωνικών δομών που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού.

Από το μπάσκετ στο ποδόσφαιρο και στη μουσική επιλογή του αρχηγού του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, Κώστα Φορτούνη. Η δική του επιλογή ήταν ένας πιο νέος, αλλά ιδιαίτερα επιτυχημένος τραγουδιστής. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός πήρε την ασίστ του Φορτούνη και έβαλε γκολ στο challenge των Μουσικών Αγάπης και τραγούδησε το “Τι να το κάνω”, σε μουσική και στίχους του Λευτέρη Κιντάτου.

Επόμενος στη λίστα της μουσικής πρόκλησης ήταν ο Γιάννης Μπουρούσης. Ο Έλληνας μπασκετμπολίστας ήθελε κάτι πιο βαρύ λαϊκό κι έτσι επέλεξε να προσκαλέσει τον Στέλιο Διονυσίου να του αφιερώσει ένα κομμάτι της επιλογής του. Ο δημοφιλής τραγουδιστής απάντησε αμέσως θετικά και διάλεξε το κομμάτι “Θα τη χωθώ σε κάποιο μπαρ” σε στίχους Βαγγέλη Φριγκλή και μουσική Μάριου Τόκα. Μήπως ήθελε να μας πει κάτι παραπάνω; Είχαμε και δεύτερο τραγούδι, όμως, από τον Διονυσίου, ο οποίος είπε και ένα ρεφρέν από το “Ψηλά τα χέρια”.

Στη συνέχεια, ο Μπουρούσης βγήκε live στο ένα παράθυρο της εκπομπής και ο Διονυσίου στο άλλο, με τον δεύτερο να ζητάει από τον μπασκετμπολίστα, να γυρίσει τον Παναθηναϊκό. “Ειδικά φέτος ο Γιάννης θα ήταν απαραίτητος στην ομάδα”, σχολίασε χαριτολογώντας. “Είμαι χαρούμενος και περήφανος που είμαι Έλληνας, καταφέραμε και μείναμε στο σπίτι μας. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, δεν ήταν όμως και ακατόρθωτο. Το κάναμε για την υγεία μας και για τους ανθρώπους μας”, συνέχισε.

Ο Έλληνας πρωταθλητής της κολύμβησης, Σπύρος Γιαννιώτης, πήρε τη σκυτάλη της εκπομπής και επέλεξε να προκαλέσει/προσκαλέσει τον Μίλτο Πασχαλίδη να του τραγουδήσει ένα κομμάτι της επιλογής του και ο αγαπημένος μουσικός δεν του χάλασε χατίρι. Μάλιστα, πριν τραγουδήσει το "Στα είπα όλα", αποκάλυψε πως η κούρσα του Σπύρου Γιαννιώτη στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο ήταν μία από τις δύο που δε θα ξεχάσει ποτέ για τους δικούς του λόγους.

"Είμαστε χάλια, είμαι κι εγώ Λίβερπουλ. Μια φορά πήγαμε να το πάρουμε και σταμάτησε η σεζόν", πρόσθεσε στη συνέχεια ο γνωστός φαν της αγγλικής ομάδας, Μίλτος Πασχαλίδης. “Για εμάς τους καλλιτέχνες η επόμενη μέρα είναι ζοφερή. Ακούσαμε κάποιες διορθωτικές δηλώσεις, αλλά είμαστε ο μοναδικός κλάδος που δεν έχουμε ένα στοιχειώδες χρονοδιάγραμμα για να γυρίσουμε στη δουλειά μας. Μιλάμε για 120 χιλιάδες οικογένειες σε αγωνία”, κατέληξε.

Ο αρχηγός της Εθνικής στο Euro 2004, Θοδωρής Ζαγοράκης, έστειλε το δικό του challenge στον Διονύση Σχοινά κι εκείνος το δέχθηκε με μεγάλη χαρά και χαμόγελο. Το κομμάτι “αλλάζω” σε στίχους και μουσική Κωνσταντίνου Πουλή, ήταν η επιλογή του Σχοινά. Άλλωστε όλοι μας αυτές τις ημέρες αλλάζουμε. Ο καθένας με το δικό του τρόπο.

Ο Νίκος Ζήσης προσκάλεσε τον Στέλιο Ρόκκο, ο οποίος βγήκε και έπαιξε κιθάρα και τραγούδησε ένα κομμάτι που έγραψε αυτές τις ημέρες τις καραντίνας. “Καμιά φορά ξεχνάμε πόσο σημαντικός είναι ο άνθρωπος που στέκεται δίπλα μας”, σχολίασε ο καλλιτέχνης παρουσιάζοντάς μας σε αποκλειστική πρώτη το νέο του τραγούδι.

Επόμενος στα challenges ήταν ένας από τους κορυφαίους Έλληνες πολίστες που έχουμε δει ποτέ (αν όχι ο κορυφαίος) , ο Γιώργος Αφρουδάκης. Το challenge έφυγε από την πισίνα και πέρασε στο σαλόνι του Γιώργου Σαμπάνη, ο οποίος δέχθηκε την πρόκληση και ερμήνευσε το “Μην ανησυχείς”.

“Γενικά όπως όλοι οι άνθρωποι προσπαθώ να σέβομαι αυτά που μου λένε αυτό το διάσημα. Αισθάνομαι βέβαια ότι είναι λίγο ακραία όλα αυτά που βιώνουμε, μαζί και τα παράξενα μέτρα που πάρθηκαν. Και για τον κλάδο μας ειδικά. Δεν βγήκα πολύ από το σπίτι, από σεβασμό περισσότερο”, σχολίασε στη συνέχεια ο Σαμπάνης στον αέρα της εκπομπής, στέλνοντας το δικό του μήνυμα.

Το αστέρι του ελληνικού τένις, η Μαρία Σάκκαρη προσκάλεσε ένα άλλο μεγάλο αστέρι, της μουσικής. Η απόλυτη Άννα Βίσση δεν θα μπορούσε να μη δεχθεί αυτή την πρόκληση και όπως είπε μιας και η Σάκκαρη την αποκάλεσε “απόλυτη”, επέλεξε να της αφιερώσει το δικό της απόλυτο ερωτικό κομμάτι, τα “Πράγματα”.

“Δεν ζω ως απόλυτη ή θεά. Πλάκα έχουν όλα αυτά. Αφού αρέσει σε αυτούς που θέλουν να με ονομάζουν έτσι, γιατί να τους το χαλάσω; Έχω βγει κάποιες φορές έξω και περπατάω. Ζω σε μια περιοχή που στο εμπνέει αυτό. Μακάρι ο κόσμος να ανταποκριθεί σε όλο αυτό. Αν και πάντα το κάνει σε κάτι. Παρακολουθώ τη Σάκκαρη και τον Τσιτσιπά, γενικά είμαι φαν του τένις. Ναι μεν είμαι Παναθηναϊκός, αλλά παίζω από έξι ετών τένις”, ανέφερε σε ζωντανή σύνδεση η Άννα Βίσση.

Κάπως έτσι, η σκυτάλη πέρασε στη Φανή Χαλκιά, η οποία προσκάλεσε τη φίλη της, Έλλη Κόκκινου, να συμμετάσχει με ένα δικό της τραγούδι σε αυτή τη φιλανθρωπική ενέργεια. Ένα από τα μεγαλύτερη χιτ της η “Κοσμοθεωρία” ήταν η επιλογή της Έλλης.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιώργος Δώνης, επέλεξε να προκαλέσει τον Γιάννη Κότσιρα. Το κομμάτι “καρδιά μου” σε στίχους Δημήτρη Λέντζου και μουσική Μανώλη Ανδρουλιδάκη ήταν επιλογή του αγαπημένου τραγουδιστή, αποδεχόμενος φυσικά το “πράσινο” challenge που του έθεσε ο Δώνης.

Οι ζωντανές συνδέσεις συνεχίστηκαν στις “Μουσικές Αγάπης” με τον στιχουργό και συγγραφέα Οδυσσέα Ιωάννου να παρεμβαίνει στη κουβέντα με τον Παντελή Βλαχόπουλο και να αποκαλύπτει το αθλητικό του πρόσωπο. “Είμαι φανατικός των σπορ. Παρακολουθώ από πιτσιρικάς τη Λίβερπουλ και την Μπαρτσελόνα. Χρωστάω πολλά στον αθλητισμό και τα ομαδικά αθλήματα. Σίγουρα όλο αυτό έχει περάσει και στα τραγούδια. Ήμουν και ποδοσφαιριστής στον Παναθηναϊκό και σταμάτησα λόγω του γονάτου μου. Όταν βλέπω μπάλα αναστατώνομαι ακόμα. Έχω ακόμα την περιέργεια πως θα ήταν η ζωή μου αν είχα γίνει ποδοσφαιριστής”, το σχόλιό του.

Η συνέχεια των challenges ήθελε την Ελεονώρα Ζουγανέλη να δέχεται την πρόκληση του “δράκου”, Παναγιώτη Γιαννάκη, επιλέγοντας όπως είπε στην εκπομπή κάτι από το νησί της. Το παραδοσιακό κυκλαδίτικο τραγούδι “Κοτσάτος” ήταν αυτό που επέλεξε η μισή από τη Μύκονο και μισή από τη Νάξο, Ελεονώρα.

Από τον δράκο, περάσαμε στην “αράχνη” του ελληνικού μπάσκετ. Ο Παναγιώτης Φασούλας επέλεξε τον ανατρεπτικό Πάνο Μουζουράκη να τραγουδήσει όποιο τραγούδι ήθελε εκείνος. Με το δικό του μοναδικό, αλλά και κωμικό στιλ, ο Πάνος επέλεξε ένα κομμάτι που όπως είπε “στους ανθρώπους της γενιάς μου θα θυμίσει πολλά πράγματα. Στους νέους δεν θα πει τίποτα”. Η επιλογή του ήταν το κομμάτι των Χρήστου Νικολόπουλου και Λευτέρη Παπαδόπολου, “Με το στόμα γεμάτο φιλιά”.

Λίγο πριν το κλείσιμο του μεγάλου φιλανθρωπικού challenge που διοργανώθηκε από την 24MEDIA σε συνεργασία με την Follow Me Now, βγήκαν σε ζωντανή σύνδεση από το σαλόνι του σπιτιού τους ο μεγάλος Έλληνας συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος, αλλά και οι σπουδαίοι του ελληνικού μπάσκετ, Παναγιώτης Φασούλας και Παναγιώτης Γιαννάκης, στέλνοντας το δικό τους υπέροχο μήνυμα.

Μετά από τρεις ώρες ζωντανής εκπομπής, δεκαέξι δυνατών μουσικοαθλητικών challenges, live συνδέσεων με ανθρώπους του αθλητισμού, της μουσικής και όχι μόνο, αλλά δεκάδων δωρεών προσφοράς στον ειδικό λογαριασμό του Υπ. Οικονομικών για την αντιμετώπιση της Covid-19 η βραδιά ολοκληρώθηκε.

Πολλά ευχαριστώ αξίζουν σε όλους τους ανθρώπους που εργάστηκαν για να βγει αυτή η εκπομπή στον αέρα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, σε όλους έκαναν ή όχι κάποια δωρεά, στους αθλητές, στους καλλιτέχνες, καθώς και στις δισκογραφικές εταιρείες που αποδέχθηκαν αμέσως το challlenge μας, την Panik Records, την Minos EMI, την Heaven και την Cobalt Music.

Και κυρίως ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους του συστήματος υγείας που παλεύουν καθημερινά αυτούς τους μήνες για να είμαστε όλοι εμείς ασφαλείς. Εσείς είστε οι δικοί μας ήρωες.

Σας ευχαριστούμε.

* Στήριξε και εσύ το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τις κοινωνικές δομές που πλήττονται από τον κορονοϊό. Μπες στο site mousikesagapis.gr και κάνε τη δωρεά σου.