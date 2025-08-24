Καιρός: Πέφτει η θερμοκρασία και επιστρέφουν οι μπόρες – Πού θα βρέξει

Πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές μπόρες αναμένονται από σήμερα, Κυριακή (24/8). Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ.

Μας αποχαιρετά ο “μίνι” καύσωνας από σήμερα, Κυριακή (24/8), με την θερμοκρασία να επανέρχεται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Μάλιστα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, το σκηνικό του καιρού αλλάζει εκ νέου, καθώς επιστρέφουν και οι καλοκαιρινές μπόρες.

Αναλυτικότερα, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ και από το μεσημέρι στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φθάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 33 με 35, στα νησιά του Ιονίου τους 32, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, σήμερα δεν θα ξεπεράσουμε στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Μικρή περαιτέρω πτώση αναμένεται τη Δευτέρα, ενώ άνοδος της θερμοκρασίας θα σημειωθεί από την Πέμπτη.

Αναλυτικά, αναφέρει:

«Σχεδόν αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές με την θερμοκρασία σε πτώση και την Κυριακή δεν θα ξεπεράσουμε στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Μικρή περαιτέρω πτώση τη Δευτέρα και άνοδος της θερμοκρασίας από την Πέμπτη.

Το μελτέμι επικρατεί από την Κυριακή έως και την Πέμπτη στο Αιγαίο με μέγιστη ένταση τα 6 με 7 μποφόρ».

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και την Ήπειρο θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στα βόρεια λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το απόγευμα, οπότε στα ορεινά της Θεσσαλίας θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Στα υπόλοιπα τμήματα γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις κυρίως τις απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα υπόλοιπα από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση και επικράτηση νοτίων ανέμων 3 με 4 μποφόρ στα ανατολικά παραθαλάσσια τμήματα.

Θερμοκρασία: Έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νότια από δυτικές τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 31 και στην Κρήτη έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα.

Άνεμοι: Από δυτικές και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις κυρίως τις απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση του καιρού για Δευτέρα (25/8)

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φθάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 33 με 34, στα νησιά του Ιονίου τους 32 με 33, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση του καιρού για Τρίτη (26/8)

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αραιές νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα πυκνώσουν και κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση του καιρού για Τετάρτη (27/8)

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα νότια θαλάσσια τμήματα και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση του καιρού για Πέμπτη (27/8)

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.