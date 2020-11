Lockdown: Τι αλλάζει σε μετακινήσεις και εξόδους από Παρασκευή

Νέα μέτρα στο πλαίσιο του καθολικού lockdown για την ανάσχεση της εξάπλωσης του κορονοϊού ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, την Τετάρτη (11/11).

Τα μέτρα αυτά, τα οποία τίθενται σε ισχύ από την ερχόμενη Παρασκευή (13/11), αφορούν την απαγόρευση κυκλοφορίας 09.00 το βράδυ με 05.00 το πρωί και τις υπηρεσίες take away και delivery.

Απαγόρευση κυκλοφορίας 21.00 - 05.00

Από 13/11, σε όλη την επικράτεια, 21.00- 05.00 απαγορεύονται όλες οι μετακινήσεις εκτός από αυτές που αφορούν λόγους εργασίας- υγείας και συνοδεία κατοικίδιου και μόνο σε κοντινή απόσταση από την οικία. Απαραίτητη η αποστολή SMS στο 13033 με τους ανάλογους κωδικούς και βεβαίωση εργοδοτών/εργαζομένων.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το χρονικό διάστημα 21.00 με 05.00 οι πολίτες μπορούν να στέλνουν στο 13033 SMS μόνο με τους κωδικούς 1 (μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό) και 6 (που θα ισχύει μόνο για την κίνηση με κατοικίδιο ζώο), ενώ για λόγους μετάβασης - αποχώρησης στην εργασία απαιτείται βεβαίωση εργαζομένου από την Εργάνη ή το forma.gov.

Επίσης, ο κ. Χαρδαλιάς ανακοίνωσε πως η ατομική άθληση δεν αφορά την άθληση/προπόνηση στο πλαίσιο των αθλητικών σωματείων, αλλά αυστηρά και μόνο στην ατομική άθληση σε συνθέσεις έως 3 άτομα και με ισχυρή σύσταση αυτή να πραγματοποιείται κατά προτίμηση κοντά στην οικία των πολιτών.

Τι ισχύει για take away και delivery

Οι ανακοινώσεις για τα μέτρα που αφορούν το take away και το delivery δημιούργησαν σύγχυση στους πολίτες, ωστόσο, καθώς οι αρχικές διευκρινίσεις που δόθηκαν από ανώτατες πηγές της Πολιτικής Προστασίας, σε συνέχεια της ενημέρωσης Χαρδαλιά, ανέφεραν ότι με την απαγόρευση κυκλοφορίας θα κλείνουν και τα take away και τα delivery.

Πληροφορίες που διακινήθηκαν ακολούθως έκαναν λόγο για κανονική λειτουργία και των delivery και των take away, αναιρώντας την αρχική διευκρίνιση.

Η επίσημη ανακοίνωση από την Πολιτική Προστασία ορίζει πως κανονικά θα λειτουργούν τόσο οι υπηρεσίες delivery, όσο και εκείνες του take away, στο πλαίσιο, όμως, των προβλεπόμενων μετακινήσεων.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πώς take away θα μπορούν να παίρνουν μόνο όσοι που βρίσκονται νομίμως στο δρόμο ή όσοι επιστρέφουν από την εργασία τους, ενώ για όλους τους άλλους απαγορεύεται. Συνεπώς, δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο κωδικός 2 (αγορά αγαθών) στα SMS.

Η ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας

"Σχετικά με τη λειτουργία των take away και delivery κατά τις ώρες 21.00 - 05.00, διευκρινίζουμε ότι δεν τίθεται ζήτημα απαγόρευσης των υπηρεσιών παράδοσης κατ’ οίκον (delivery) κατά τις ώρες αυτές.

Επίσης, διευκρινίζουμε ότι η παραλαβή από εν λειτουργία καταστήματα (take away) συνεχίζεται μετά τις 21.00 και καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας τους, όχι όμως ως αυτοτελής λόγος μετακίνησης, αλλά στο πλαίσιο των επιτρεπόμενων μετακινήσεων κατά τις ώρες αυτές".

Τι άλλο ανακοινώθηκε

Ο κ. Χαρδαλιάς ανακοίνωσε, ακόμη, πως το κυνήγι και το ψάρεμα δεν επιτρέπονται, μετά από απόρριψη του σχετικού αιτήματος από την αρμόδια επιτροπή.

Αναφορικά με την τηλεργασία είπε ότι κάθε οργανισμός από 13/11 θα πρέπει να διαθέτει έκθεση με την οποία να τεκμηριώνει τη λειτουργία με το απολύτως αναγκαίο προσωπικό και τους εργαζομένους που έχουν τεθεί σε καθεστώς τηλεργασίας.

