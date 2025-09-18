Αναστέλλεται η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ μετά από τις δηλώσεις του για τη δολοφονία Κερκ

Κόπηκε η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ “Jimmy Kimmel Live” μετά από δηλώσεις του παρουσιαστή, που κατηγόρησε την αμερικανική δεξιά για την εκμετάλλευση της δολοφονίας του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ.

Κόπηκε η εκπομπή του αστέρα του δημοφιλούς «late show» στις ΗΠΑ, Τζίμι Κίμελ, εξαιτίας του εναρκτήριου μονολόγου του τη Δευτέρα (15/9), κατά τη διάρκεια του οποίου κατηγόρησε την αμερικανική δεξιά πως προσπαθεί να καρπωθεί το μέγιστο πολιτικό όφελος από τον φόνο του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ, την περασμένη εβδομάδα, επιβεβαίωσε χθες Τετάρτη το δίκτυο ABC.

Η μετάδοση της εκπομπής «Jimmy Kimmel Live» αποφασίστηκε να ανασταλεί «επ’ αόριστον», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του ABC.

Ο 57χρονος ανιματέρ συγκαταλέγεται στις πιο γνωστές μορφές της αμερικανικής τηλεόρασης. Πέρα από την εκπομπή του, στην οποία προσφέρει χιουμοριστική ματιά στην επικαιρότητα πέντε βράδια κάθε εβδομάδα, έχει παρουσιάσει τέσσερις φορές την τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ της αμερικανικής ακαδημίας κινηματογράφου.

Τη Δευτέρα, έθιξε τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ,, που πυροβόλησε στον λαιμό ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσονμε κυνηγετικό τουφέκι την περασμένη εβδομάδα.

Το προφίλ του υπόπτου, του Τάιλερ Ρόμπινσον, παιδιού ρεπουμπλικάνων γονιών, που όμως μεγάλο μέρος της αμερικανικής δεξιάς περιγράφει με όρους όπως δολοφόνος της «άκρας αριστεράς», καθώς φέρεται να κατηγορούσε το θύμα πως διέσπειρε «μίσος», ενώ είχε χαράξει σε κάλυκες «αντιφασιστικά» μηνύματα – διχάζει τη χώρα.

«Φθάσαμε σε νέα ύψη το σαββατοκύριακο», είπε σαρκαστικά ο Τζίμι Κίμελ τη Δευτέρα, «με τη συμμορία MAGA να προσπαθεί απελπισμένα να παρουσιάσει αυτόν τον πιτσιρικά που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως οτιδήποτε άλλο εκτός από δικό της και να κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει πολιτικό κέρδος».

Ώρες μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, στον οποίο πίστωνε την κινητοποίηση μέρους της αμερικανικής νεολαίας υπέρ του, ο πρόεδρος Τραμπ έσπευσε να επιρρίψει την ευθύνη στη «ριζοσπαστική αριστερά», γεννώντας ανησυχίες για επίθεση εναντίον της αντιπολίτευσης και της ελευθερίας του λόγου.