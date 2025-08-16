Αφγανιστάν: Χωρίς γυναίκες οι εορτασμοί των Ταλιμπάν για τα τέσσερα χρόνια στην εξουσία

Οι γυναίκες αποκλείστηκαν από τους εορτασμούς για τα τέσσερα χρόνια από την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία.

Χιλιάδες άνδρες συγκεντρώθηκαν την Παρασκευή σε όλη την Καμπούλ για να παρακολουθήσουν ρίψεις λουλουδιών από ελικόπτερα, με αφορμή την τέταρτη επέτειο από την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία – μια εκδήλωση από την οποία οι γυναίκες αποκλείστηκαν.

Τρία από τα έξι σημεία των ρίψεων λουλουδιών ήταν ήδη απαγορευμένα για τις γυναίκες, καθώς από τον Νοέμβριο του 2022 τους έχει απαγορευτεί η είσοδος σε πάρκα και χώρους αναψυχής.

Ένα στρατιωτικό ελικόπτερο έριξε λουλούδια πάνω από την Καμπούλ για την επέτειο, ενώ άνδρες στέκονταν σε λόφους που φαίνεται να βρίσκονται σε πάρκο με θέα στην πόλη.

AP

AP

Οι Ταλιμπάν κατέλαβαν το Αφγανιστάν στις 15 Αυγούστου 2021, καθώς οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ αποσύρονταν μετά από έναν πόλεμο δύο δεκαετιών. Έκτοτε, έχουν επιβάλει τη δική τους ερμηνεία του ισλαμικού νόμου στην καθημερινή ζωή, συμπεριλαμβανομένων σαρωτικών περιορισμών σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών, βάσει διαταγμάτων του ηγέτη τους, Χιμπατουλάχ Αχουντζάντα.

Το πρόγραμμα για την επέτειο της Παρασκευής, που περιλάμβανε και ομιλίες υπουργών, ήταν αποκλειστικά για άνδρες. Προγραμματισμένη υπαίθρια αθλητική επίδειξη με συμμετοχή Αφγανών αθλητών δεν πραγματοποιήθηκε τελικά.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ξένες κυβερνήσεις και ο ΟΗΕ έχουν καταδικάσει τη μεταχείριση των γυναικών και κοριτσιών από τους Ταλιμπάν, οι οποίες εξακολουθούν να αποκλείονται από πολλές θέσεις εργασίας, την εκπαίδευση πέρα από την έκτη τάξη και τους περισσότερους δημόσιους χώρους.

Μέλη του Ενωμένου Κινήματος Αφγανών Γυναικών για την Ελευθερία πραγματοποίησαν διαμαρτυρία σε εσωτερικό χώρο την Παρασκευή, στην επαρχία Ταχάρ, στα βορειοανατολικά της χώρας.

«Αυτή η ημέρα σηματοδότησε την αρχή μιας μαύρης κυριαρχίας που απέκλεισε τις γυναίκες από την εργασία, την εκπαίδευση και την κοινωνική ζωή», ανέφερε το κίνημα σε δήλωσή του που δόθηκε στο Associated Press. «Εμείς, οι γυναίκες που διαμαρτυρόμαστε, δεν θυμόμαστε αυτή τη μέρα ως μια απλή ανάμνηση, αλλά ως μια ανοιχτή πληγή της ιστορίας, μια πληγή που δεν έχει ακόμη επουλωθεί. Η πτώση του Αφγανιστάν δεν ήταν η πτώση της θέλησής μας. Στεκόμαστε όρθιες, ακόμη και στο σκοτάδι».

Διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε επίσης σε εσωτερικό χώρο στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ.

Αφγανές γυναίκες κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως: «Η συγχώρεση των Ταλιμπάν είναι πράξη εχθρότητας κατά της ανθρωπότητας» και «Η 15η Αυγούστου είναι μια σκοτεινή ημέρα».