Anas al-Sharif: Αφού τον σκότωσε, το Ισραήλ επιχειρεί και δολοφονία χαρακτήρα

Οργή για τη δολοφονία του Anas al-Sharif και άλλων πέντε δημοσιογράφων στη Γάζα. Το Ισραήλ ισχυρίζεται πως δούλευε για τη Χαμάς. Τι απαντά Al Jazeera.

Αποτροπιασμό προκαλεί η δολοφονία από το Ισραήλ έξι δημοσιογράφων, που βρίσκονταν στην πόλη της Γάζας, το βράδυ της Κυριακής (11/08).

Ένα από τα θύματα, ο 28χρονος Anas al-Sharif, ήταν ένας από τους πιο γνωστούς ανταποκριτές του Al-Jazeera που κάλυπταν καθημερινά τον πόλεμο στη Γάζα.

Τα μέλη του Al Jazeera βρίσκονταν την ώρα της επίθεσης στη σκηνή τους, κοντά στην κύρια πύλη του νοσοκομείου Al-Shifa, που αποτέλεσε τον στόχο.

Από την ισραηλινή επιδρομή, βρήκαν τραγικό θάνατο οι δημοσιογράφοι του Al Jazeera, Anas al-Sharif και Mohammed Qreiqeh, οι φωτορεπόρτερ Ibrahim Dahir και Moumin Alaywa, ο βοηθός φωτορεπόρτερ Mohammed Noufal και ο δημοσιογράφος ειδήσεων Mohammed Al-Khalidi, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του τη Δευτέρα (11/08).

Οι εν λόγω εκτελέσεις έρχονται να προστεθούν στη μακρά λίστα δολοφονιών μελών του δημοσιογραφικού δικτύου, προκαλώντας παγκόσμια κατακραυγή.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε πως τον στοχοποίησε χαρακτηρίζοντάς τον «τρομοκράτη» που «προσποιούνταν τον δημοσιογράφο».

Οι αρχές της Γάζας και ομάδες για την ελευθερία του Τύπου αποκαλούν τις στοχοποιήσεις και δολοφονίες δημοσιογράφων “μια υπολογισμένη προσπάθεια φίμωσης των ρεπορτάζ ενόψει της σχεδιαζόμενης πλήρους κατάληψης της Πόλης της Γάζας”.

Το σημείο όπου οι δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι “ο Anas al-Sharif ήταν μέλος της Χαμάς”

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι στοχοποίησε και σκότωσε τον γνωστό δημοσιογράφο του Al Jazeera Anas al-Sharif, υποστηρίζοντας ότι ήταν επικεφαλής στρατιωτικού πυρήνα της Χαμάς και είχε εμπλακεί σε επιθέσεις με ρουκέτες στο Ισραήλ.

Ειδικότερα, λίγο μετά την επιδρομή, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις επιβεβαίωσαν με περίσσιο κυνισμό ότι δολοφόνησαν τον Anas al-Sharif, υποστηρίζοντας στο Telegram ότι «είχε υπηρετήσει ως επικεφαλής τρομοκρατικού πυρήνα στη Χαμάς».

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι Anas al-Sharif παρίστανε τον δημοσιογράφο και ότι ήταν «υπεύθυνος για επιθέσεις με ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών πολιτών και στρατευμάτων των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων».

Μάλιστα, σύμφωνα με το Ισραήλ, είχε προηγουμένως «αποκαλύψει πληροφορίες» που επιβεβαίωναν τη στρατιωτική εμπλοκή του.

Το Al Jazeera, που χρηματοδοτείται από την καταριανή κυβέρνηση, απέρριψε τον ισχυρισμό αυτό. Ο ΟΗΕ και άλλες οργανώσεις, επίσης, δήλωσαν ότι το Ισραήλ δεν έχει προσκομίσει αξιόπιστα στοιχεία για αυτούς τους ισχυρισμούς.

Πριν από τον θάνατό του, ο al-Sharif είχε, επίσης, απορρίψει αυτούς του ισχυρισμούς του Ισραήλ.

Τον Ιούλιο, ο al-Sharif είχε δηλώσει στην Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων (CPJ) ότι ζούσε με το «συναίσθημα ότι μπορεί να βομβαρδιστώ και να σκοτωθώ οποιαδήποτε στιγμή».

Μετά την επίθεση, η CPJ εξέφρασε την «αγανάκτησή» της για τον θάνατο των δημοσιογράφων.

«Το μοτίβο του Ισραήλ να χαρακτηρίζει τους δημοσιογράφους ως μαχητές χωρίς να παρέχει αξιόπιστες αποδείξεις εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τις προθέσεις του και τον σεβασμό του προς την ελευθερία του Τύπου», δήλωσε η περιφερειακή διευθύντρια της CPJ, Sara Qudah.

«Οι δημοσιογράφοι είναι άμαχοι και δεν πρέπει ποτέ να στοχοποιούνται. Όσοι είναι υπεύθυνοι για αυτές τις δολοφονίες πρέπει να λογοδοτήσουν».

Τι απαντά το Al Jazeera στους ισχυρισμούς του Ισραήλ

Ο διευθυντής σύνταξης του Al Jazeera κλήθηκε να απαντήσει στους ισχυρισμούς ότι ο Sharif είχε εργαστεί παλαιότερα για την ομάδα ΜΜΕ της Χαμάς.

Μιλώντας στο BBC Radio 4 και στην εκπομπή World at One, ο Moawad είπε ότι «δεν θα απαντούσε σε πληροφορίες για τις οποίες δεν γνωρίζουμε τίποτα».

«Δεν έχουμε καμία απολύτως πληροφορία ότι ήταν μέλος ακόμη και κυβερνητικών φορέων στη Γάζα», δήλωσε. «Ήταν δημοσιογράφος, παρέμεινε δημοσιογράφος – απλώς προσπαθούσε να μεταφέρει το μήνυμα των ανθρώπων στο πεδίο».

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι στοχοποίησε τον 28χρονο ανταποκριτή, ισχυριζόμενος ότι «υπηρετούσε ως επικεφαλής τρομοκρατικής ομάδας στη Χαμάς», αλλά έχει παρουσιάσει ελάχιστες αποδείξεις που να στηρίζουν αυτόν τον ισχυρισμό.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με αυτήν την κατηγορία, ο Moawad είπε ότι δεν έχει κοινοποιηθεί καμία απόδειξη στην ομάδα του από τον ισραηλινό στρατό: «Δεν έχουμε δει καμία τεκμηριωμένη απόδειξη, μόνο ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς».

Οι κατηγορίες για τον Anas al-Sharif “ δεν βγάζουν νόημα “

Ο Meron Rapoport, βετεράνος Ισραηλινός δημοσιογράφος και αρχισυντάκτης του ειδησεογραφικού ιστότοπου Local Call, δήλωσε ότι η κατηγορία του ισραηλινού στρατού πως ο ανταποκριτής του Al Jazeera, Anas al-Sharif, ήταν μέλος της Χαμάς «δεν βγάζει καθόλου νόημα».

«Οι ισραηλινές εξηγήσεις είναι, στην καλύτερη περίπτωση, πολύ ελλιπείς», είπε ο Rapoport στο Al Jazeera από το Τελ Αβίβ. Τόνισε ότι, αν οι ισχυρισμοί ήταν αληθινοί, θα αναμενόταν το Ισραήλ να είχε στοχοποιήσει ή συλλάβει τον al-Sharif εδώ και πολύ καιρό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ισραήλ πιθανόν στοχοποίησε τώρα τον al-Sharif για δύο βασικούς λόγους – πρώτον, λόγω του σημαντικού ρόλου του στο «να δείξει στον κόσμο ότι υπάρχει λιμός στη Γάζα», κάτι που «πλήγωσε πολύ τη διεθνή εικόνα του Ισραήλ»· και δεύτερον, λόγω της προγραμματισμένης επικείμενης εισβολής στην Πόλη της Γάζας, την οποία το Ισραήλ θέλει να περιορίσει ως προς την κάλυψη.

«Δεν ξέρουμε ακριβώς πότε, αλλά ο Νετανιάχου υποσχέθηκε ότι θα γίνει – και όσο λιγότερα μάτια, λιγότερες κάμερες και λιγότερες φωνές καταγράψουν αυτό που θα μπορούσε να είναι πραγματικά μια σφαγή… τόσο το καλύτερο για το Ισραήλ», είπε ο Rapoport.

“ Ξεκάθαρο έγκλημα πολέμου “

Αξιωματούχοι της Γάζας χαρακτήρισαν την επίθεση «ξεκάθαρο έγκλημα πολέμου» που στόχευε στην απόκρυψη των στοιχείων της γενοκτονίας και στην διευκόλυνση μελλοντικών φρικαλεοτήτων.

Είπαν ότι η επίθεση ήταν προοίμιο της έγκρισης από το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ του σχεδίου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για την πλήρη κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Αυτή η απόφαση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από κυβερνήσεις και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως.

«Η στοχοποίηση δημοσιογράφων και δημοσιογραφικών ιδρυμάτων , αποτελεί σκόπιμη προσπάθεια φίμωσης της αλήθειας», δήλωσε το γραφείο Τύπου της Γάζας.

“Αναγνωρισμένη δολοφονία από τον ισραηλινό στρατό”

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα καταδίκασαν την «αναγνωρισμένη δολοφονία από τον ισραηλινό στρατό» του ανταποκριτή του Al Jazeera, Anas al-Sharif, στη Γάζα, τον οποίο οι ένοπλες δυνάμεις παραδέχτηκαν ότι είχαν στοχεύσει, μαζί με αρκετούς από τους συναδέλφους του.

Η ομάδα εκστρατείας για την ελευθερία του Τύπου δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι «καταδικάζει έντονα και οργισμένα την αναγνωρισμένη δολοφονία του αλ-Σαρίφ και άλλων δημοσιογράφων από τον ισραηλινό στρατό».

Συστηματικά ρεπορτάζ για τη Γάζα

Ο 28χρονος Anas al-Sharif φαινόταν να δημοσιεύει στο X λίγο πριν τη δολοφονία του, προειδοποιώντας για έντονο ισραηλινό βομβαρδισμό εντός της πόλης της Γάζας.

To τελευταίο μήνυμά του

Σε ένα μήνυμα που γράφτηκε στις 6 Απριλίου ούτως ώστε να δημοσιευτεί σε περίπτωση θανάτου του, ο Anas Al-Sharif λέει ότι «έζησε τον πόνο σε όλες του τις εκφάνσεις» και «βίωσε επανειλημμένα τη θλίψη και την απώλεια».

«Παρά ταύτα, ποτέ δεν δίστασα να μεταφέρω την αλήθεια όπως είναι, χωρίς διαστρέβλωση ή ψευδή παρουσίαση, ελπίζοντας ότι ο Θεός θα έβλεπε εκείνους που παρέμειναν σιωπηλοί και εκείνους που δέχτηκαν τη δολοφονία μας χωρίς αντίδραση. Ούτε καν τα παραμορφωμένα σώματα των παιδιών και των γυναικών μας δεν συγκίνησαν τις καρδιές τους και δεν σταμάτησαν τη σφαγή του λαού μας για πάνω από ενάμιση χρόνο» προστίθεται, μεταξύ άλλων.

Τονίζει, δε, πως «αν αυτά τα λόγια φτάσουν σε εσάς, να ξέρετε ότι το Ισραήλ κατάφερε να με σκοτώσει και να φιμώσει τη φωνή μου», ενώ προτρέπει για την «απελευθέρωση» της Παλαιστίνης και του λαού της.

Αναλυτικά το συγκινητικό μήνυμά του:

«Αυτή είναι η διαθήκη μου και το τελευταίο μου μήνυμα. Αν αυτά τα λόγια φτάσουν σε εσάς, να ξέρετε ότι το Ισραήλ κατάφερε να με σκοτώσει και να φιμώσει τη φωνή μου. Πρώτα απ’ όλα, η ειρήνη, το έλεος και η ευλογία του Αλλάχ να είναι μαζί σας.

Ο Αλλάχ γνωρίζει ότι έδωσα κάθε μου προσπάθεια και όλη μου τη δύναμη για να είμαι στήριγμα και φωνή για τον λαό μου, από τότε που άνοιξα τα μάτια μου στη ζωή στα σοκάκια και τους δρόμους του προσφυγικού καταυλισμού της Τζαμπάλια. Η ελπίδα μου ήταν να μου δώσει ο Αλλάχ μακροζωία ώστε να επιστρέψω μαζί με την οικογένεια και τους αγαπημένους μου στην πατρίδα μας, την κατεχόμενη Ασκαλάν (αλ-Μάτζνταλ). Όμως, το θέλημα του Αλλάχ ήρθε πρώτο και η απόφασή Του είναι τελεσίδικη. Έζησα τον πόνο σε όλες του τις εκφάνσεις, γεύτηκα τη δυστυχία και την απώλεια πολλές φορές, και όμως ποτέ δεν δίστασα να μεταφέρω την αλήθεια όπως είναι, χωρίς παραποίηση ή διαστρέβλωση – ώστε ο Αλλάχ να είναι μάρτυρας ενάντια σε όσους έμειναν σιωπηλοί, σε όσους αποδέχτηκαν τη δολοφονία μας, σε όσους μας έκοψαν την ανάσα και δεν συγκινήθηκαν από τα διασκορπισμένα μέλη των παιδιών και των γυναικών μας, χωρίς να κάνουν τίποτα για να σταματήσουν τη σφαγή που βιώνει ο λαός μας για περισσότερο από ενάμιση χρόνο.

Σας εμπιστεύομαι την Παλαιστίνη – το διαμάντι του μουσουλμανικού κόσμου, τον παλμό της καρδιάς κάθε ελεύθερου ανθρώπου στον πλανήτη. Σας εμπιστεύομαι τον λαό της, τα αδικημένα και αθώα παιδιά της, που δεν πρόλαβαν να ονειρευτούν ή να ζήσουν με ασφάλεια και ειρήνη. Τα αγνά τους σώματα συνεθλίβησαν κάτω από χιλιάδες τόνους ισραηλινών βομβών και πυραύλων, διαμελίστηκαν και σκορπίστηκαν πάνω στους τοίχους.

Σας προτρέπω να μην αφήσετε όλα αυτά να σας φιμώσουν, ούτε τα σύνορα να σας περιορίσουν. Γίνετε γέφυρες για την απελευθέρωση της γης και του λαού της, μέχρι να ανατείλει ο ήλιος της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας πάνω από την κλεμμένη πατρίδα μας. Σας εμπιστεύομαι τη φροντίδα της οικογένειάς μου. Σας εμπιστεύομαι την αγαπημένη μου κόρη, τη Σαμ, το φως των ματιών μου, που δεν μπόρεσα να δω να μεγαλώνει όπως ονειρευόμουν.

Σας εμπιστεύομαι τον αγαπημένο μου γιο, τον Σάλαχ, που ήλπιζα να καθοδηγήσω και να συνοδεύσω στη ζωή, μέχρι να δυναμώσει αρκετά ώστε να σηκώσει το βάρος μου και να συνεχίσει την αποστολή.

Σας εμπιστεύομαι τη μητέρα μου, της οποίας οι ευλογημένες προσευχές με έφεραν ως εδώ, της οποίας οι δεήσεις ήταν το οχυρό μου και το φως της φώτιζε τον δρόμο μου. Προσεύχομαι να της δώσει ο Αλλάχ δύναμη και να την ανταμείψει εκ μέρους μου με την καλύτερη ανταμοιβή.

Σας εμπιστεύομαι επίσης τη σύντροφο της ζωής μου, την αγαπημένη μου σύζυγο, Ουμ Σάλαχ (Μπαγιάν), από την οποία ο πόλεμος με χώρισε για πολλές μέρες και μήνες. Κι όμως, έμεινε πιστή στον δεσμό μας, ακλόνητη σαν τον κορμό της ελιάς που δεν λυγίζει – υπομονετική και αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την απουσία μου, με όλη της τη δύναμη και πίστη.

Σας προτρέπω να σταθείτε στο πλευρό τους, να γίνετε το στήριγμά τους μετά τον Παντοδύναμο Αλλάχ. Αν πεθάνω, πεθαίνω σταθερός στις αρχές μου. Μαρτυρώ ενώπιον του Αλλάχ ότι είμαι ικανοποιημένος με την απόφασή Του, βέβαιος για τη συνάντησή μας και σίγουρος πως ό,τι βρίσκεται κοντά στον Αλλάχ είναι καλύτερο και αιώνιο.

Ω Αλλάχ, δέξου με ανάμεσα στους μάρτυρες, συγχώρεσε τις παρελθούσες και μελλοντικές μου αμαρτίες και κάνε το αίμα μου φως που θα φωτίσει τον δρόμο της ελευθερίας για τον λαό και την οικογένειά μου. Συγχώρεσέ με αν υστέρησα και προσευχηθείτε για μένα με έλεος, γιατί κράτησα την υπόσχεσή μου και ποτέ δεν την άλλαξα ή την πρόδωσα.

Μην ξεχάσετε τη Γάζα… Και μην με ξεχάσετε στις ειλικρινείς προσευχές σας για συγχώρεση και αποδοχή».

Άνας Τζαμάλ Αλ-Σαρίφ

06.04.2025

Αντιδράσεις για τη δολοφονία των δημοσιογράφων στη Γάζα

Ο Στάρμερ “ανησυχεί βαθιά” για την στοχοποίηση δημοσιογράφων στη Γάζα

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ «ανησυχεί βαθιά» για την επαναλαμβανόμενη στόχευση δημοσιογράφων στη Γάζα, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του, ύστερα από τον θάνατο έξι δημοσιογράφων σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα.

Ο ΟΗΕ “καταδικάζει τον φόνο των δημοσιογράφων”

Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου καταδίκασε «τη δολοφονία από τον ισραηλινό στρατό έξι παλαιστίνιων δημοσιογράφων» την περασμένη νύκτα στη λωρίδα της Γάζας, με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω του X.

Η Ύπατη Αρμοστεία κατηγορεί το Ισραήλ ότι «στοχοθέτησε τη σκηνή» στην οποία βρίσκονταν πέντε εργαζόμενοι του τηλεοπτικού δικτύου Αλ Τζαζίρα, κάτι που «αποτελεί σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ένας ανεξάρτητος δημοσιογράφους που συνεργαζόταν περιστασιακά με τοπικά μέσα ενημέρωσης σκοτώθηκε επίσης από το ίδιο ισραηλινό πλήγμα.

«Το Ισραήλ οφείλει να σέβεται και να προστατεύει όλους τους αμάχους, περιλαμβανομένων των δημοσιογράφων», υπογραμμίζει ακόμα η Ύπατη Αρμοστεία, η οποία υπενθυμίζει πως «τουλάχιστον 242 παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από τις 7 Οκτωβρίου 2023 στη Γάζα» ενώ ο ΟΗΕ επανέλαβε το αίτημά του για «άμεση, ασφαλή και χωρίς εμπόδια πρόσβαση όλων των δημοσιογράφων στη Γάζα».

Η οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) κατήγγειλε «με σφοδρότητα και οργή τη δολοφονία, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε» ο ισραηλινός στρατός, του προσθέτοντας πως ο δημοσιογράφος αυτός ήταν «η φωνή για τα δεινά που επιβλήθηκαν από το Ισραήλ στους Παλαιστινίους της Γάζας».

Η αντίδραση του Κατάρ

Ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ-Θάνι, καταδίκασε τη δολοφονία έξι Παλαιστινίων δημοσιογράφων από το Ισραήλ, πέντε εκ των οποίων εργάζονταν για το Al Jazeera, το οποίο έχει την έδρα του στο Κατάρ και χρηματοδοτείται εν μέρει από το κράτος.

«Η σκόπιμη στοχοποίηση δημοσιογράφων από το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας αποκαλύπτει πώς αυτά τα εγκλήματα ξεπερνούν κάθε φαντασία, εν μέσω της αδυναμίας της διεθνούς κοινότητας και των νόμων της να σταματήσουν αυτήν την τραγωδία. Είθε ο Θεός να ελεήσει τους δημοσιογράφους Anas Al-Sharif, Mohammed Qraikea και τους συναδέλφους τους», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

Διαμαρτυρίες για την δολοφονία των δημοσιογράφων

Δημοσιογράφοι στο Δουβλίνο θα πραγματοποιήσουν αγρυπνία απόψε για να «εκφράσουν την αγανάκτησή τους για τη συνεχιζόμενη στοχοποίηση και δολοφονία δημοσιογράφων από το Ισραήλ», δήλωσε η Εθνική Ένωση Δημοσιογράφων.