Γάζα: “Αν διαβάζετε αυτά τα λόγια, να ξέρετε ότι το Ισραήλ με σκότωσε”

Συγκινεί το τελευταίο μήνυμα του δημοσιογράφου του Al Jazeera που δολοφονήθηκε στη Γάζα από τις ισραηλινές δυνάμεις. Κατακραυγή για το αποτρόπαιο έγκλημα.

Ηχηρές είναι οι αντιδράσεις για τη νέα φρικαλεότητα του Ισραήλ στη Γάζα, όπου το βράδυ της Κυριακής (10/8) δολοφόνησε πέντε μέλη του Al Jazeera.

Οι εν λόγω εκτελέσεις ήρθαν να προστεθούν στη μακρά λίστα δολοφονιών μελών του δημοσιογραφικού δικτύου, ενώ έλαβαν χώρα λίγες μόλις ώρες μετά το σόου του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ενώπιον ξένων δημοσιογράφων, όπου μεταξύ άλλων εξέφρασε την πρόθεσή του να επιτρέψει την είσοδο κάποιων εξ αυτών στη Λωρίδα της Γάζας.

Υπενθυμίζεται πως, από την ισραηλινή επιδρομή βρήκαν τραγικό θάνατο οι δημοσιογράφοι του Al Jazeera, Anas al-Sharif και Mohammed Qreiqeh, καθώς και οι εικονολήπτες Ibrahim Zaher και Mohammed Noufal και ο χειριστής κάμερας Moamen Aliwa.

Τα μέλη του Al Jazeera βρίσκονταν την ώρα της επίθεσης στη σκηνή τους, κοντά στην κύρια πύλη του νοσοκομείου Al-Shifa, που αποτέλεσε τον στόχο.

Η κυνική παραδοχή του Ισραήλ

Λίγο μετά την επιδρομή, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις επιβεβαίωσαν με περίσσιο κυνισμό ότι δολοφόνησαν τον Anas al-Sharif, υποστηρίζοντας στο Telegram ότι «είχε υπηρετήσει ως επικεφαλής τρομοκρατικού πυρήνα στη Χαμάς». Δεν προέβησαν, δε, σε κάποιο σχόλιο για τα υπόλοιπα μέλη του δημοσιογραφικού δικτύου.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι Anas al-Sharif παρίστανε τον δημοσιογράφο και ότι ήταν «υπεύθυνος για επιθέσεις με ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών πολιτών και στρατευμάτων των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων».

Μάλιστα, σύμφωνα με το Ισραήλ, είχε προηγουμένως «αποκαλύψει πληροφορίες» που επιβεβαίωναν τη στρατιωτική εμπλοκή του.

Συστηματικά ρεπορτάζ για τη Γάζα

Ο 28χρονος Anas al-Sharif φαινόταν να δημοσιεύει στο X λίγο πριν τη δολοφονία του, προειδοποιώντας για έντονο ισραηλινό βομβαρδισμό εντός της πόλης της Γάζας.

Σε δύο βίντεο, των οποίων η γνησιότητα έχει επιβεβαιωθεί από το BBC, διακρίνονται άνδρες να μεταφέρουν τις σορούς των νεκρών. Κάποιοι φωνάζουν το όνομα του δημοσιογράφου Mohammed Qreiqeh, και ένας άνδρας που φοράει γιλέκο λέει ότι ένα από τα πτώματα είναι του Anas Al-Sharif.

Ο 28χρονος έγραφε διαρκώς για τον λιμό στη Γάζα και είχε μεγάλη απήχηση στον αραβικό κόσμο.

Ήξερε ότι η ζωή του βρισκόταν σε σοβαρό κίνδυνο και έγραφε επανειλημμένα ότι ήταν απλώς ένας δημοσιογράφος και ότι ήθελε το μήνυμά του να διαδοθεί ευρέως. Είχε δεχτεί, μάλιστα, απειλές κατά το παρελθόν από το κράτος του Ισραήλ.

To τελευταίο μήνυμά του

Σε ένα μήνυμα που γράφτηκε στις 6 Απριλίου ούτως ώστε να δημοσιευτεί σε περίπτωση θανάτου του, ο Anas Al-Sharif λέει ότι «έζησε τον πόνο σε όλες του τις εκφάνσεις» και «βίωσε επανειλημμένα τη θλίψη και την απώλεια».

«Παρά ταύτα, ποτέ δεν δίστασα να μεταφέρω την αλήθεια όπως είναι, χωρίς διαστρέβλωση ή ψευδή παρουσίαση, ελπίζοντας ότι ο Θεός θα έβλεπε εκείνους που παρέμειναν σιωπηλοί και εκείνους που δέχτηκαν τη δολοφονία μας χωρίς αντίδραση. Ούτε καν τα παραμορφωμένα σώματα των παιδιών και των γυναικών μας δεν συγκίνησαν τις καρδιές τους και δεν σταμάτησαν τη σφαγή του λαού μας για πάνω από ενάμιση χρόνο» προστίθεται, μεταξύ άλλων.

Τονίζει, δε, πως «αν αυτά τα λόγια φτάσουν σε εσάς, να ξέρετε ότι το Ισραήλ κατάφερε να με σκοτώσει και να φιμώσει τη φωνή μου», ενώ προτρέπει για την «απελευθέρωση» της Παλαιστίνης και του λαού της.

Αναλυτικά το συγκινητικό μήνυμά του:

«Αυτή είναι η διαθήκη μου και το τελευταίο μου μήνυμα. Αν αυτά τα λόγια φτάσουν σε εσάς, να ξέρετε ότι το Ισραήλ κατάφερε να με σκοτώσει και να φιμώσει τη φωνή μου. Πρώτα απ’ όλα, η ειρήνη, το έλεος και η ευλογία του Αλλάχ να είναι μαζί σας.

Ο Αλλάχ γνωρίζει ότι έδωσα κάθε μου προσπάθεια και όλη μου τη δύναμη για να είμαι στήριγμα και φωνή για τον λαό μου, από τότε που άνοιξα τα μάτια μου στη ζωή στα σοκάκια και τους δρόμους του προσφυγικού καταυλισμού της Τζαμπάλια. Η ελπίδα μου ήταν να μου δώσει ο Αλλάχ μακροζωία ώστε να επιστρέψω μαζί με την οικογένεια και τους αγαπημένους μου στην πατρίδα μας, την κατεχόμενη Ασκαλάν (αλ-Μάτζνταλ). Όμως, το θέλημα του Αλλάχ ήρθε πρώτο και η απόφασή Του είναι τελεσίδικη. Έζησα τον πόνο σε όλες του τις εκφάνσεις, γεύτηκα τη δυστυχία και την απώλεια πολλές φορές, και όμως ποτέ δεν δίστασα να μεταφέρω την αλήθεια όπως είναι, χωρίς παραποίηση ή διαστρέβλωση – ώστε ο Αλλάχ να είναι μάρτυρας ενάντια σε όσους έμειναν σιωπηλοί, σε όσους αποδέχτηκαν τη δολοφονία μας, σε όσους μας έκοψαν την ανάσα και δεν συγκινήθηκαν από τα διασκορπισμένα μέλη των παιδιών και των γυναικών μας, χωρίς να κάνουν τίποτα για να σταματήσουν τη σφαγή που βιώνει ο λαός μας για περισσότερο από ενάμιση χρόνο.

Σας εμπιστεύομαι την Παλαιστίνη – το διαμάντι του μουσουλμανικού κόσμου, τον παλμό της καρδιάς κάθε ελεύθερου ανθρώπου στον πλανήτη. Σας εμπιστεύομαι τον λαό της, τα αδικημένα και αθώα παιδιά της, που δεν πρόλαβαν να ονειρευτούν ή να ζήσουν με ασφάλεια και ειρήνη. Τα αγνά τους σώματα συνεθλίβησαν κάτω από χιλιάδες τόνους ισραηλινών βομβών και πυραύλων, διαμελίστηκαν και σκορπίστηκαν πάνω στους τοίχους.

Σας προτρέπω να μην αφήσετε όλα αυτά να σας φιμώσουν, ούτε τα σύνορα να σας περιορίσουν. Γίνετε γέφυρες για την απελευθέρωση της γης και του λαού της, μέχρι να ανατείλει ο ήλιος της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας πάνω από την κλεμμένη πατρίδα μας. Σας εμπιστεύομαι τη φροντίδα της οικογένειάς μου. Σας εμπιστεύομαι την αγαπημένη μου κόρη, τη Σαμ, το φως των ματιών μου, που δεν μπόρεσα να δω να μεγαλώνει όπως ονειρευόμουν.

Σας εμπιστεύομαι τον αγαπημένο μου γιο, τον Σάλαχ, που ήλπιζα να καθοδηγήσω και να συνοδεύσω στη ζωή, μέχρι να δυναμώσει αρκετά ώστε να σηκώσει το βάρος μου και να συνεχίσει την αποστολή.

Σας εμπιστεύομαι τη μητέρα μου, της οποίας οι ευλογημένες προσευχές με έφεραν ως εδώ, της οποίας οι δεήσεις ήταν το οχυρό μου και το φως της φώτιζε τον δρόμο μου. Προσεύχομαι να της δώσει ο Αλλάχ δύναμη και να την ανταμείψει εκ μέρους μου με την καλύτερη ανταμοιβή.

Σας εμπιστεύομαι επίσης τη σύντροφο της ζωής μου, την αγαπημένη μου σύζυγο, Ουμ Σάλαχ (Μπαγιάν), από την οποία ο πόλεμος με χώρισε για πολλές μέρες και μήνες. Κι όμως, έμεινε πιστή στον δεσμό μας, ακλόνητη σαν τον κορμό της ελιάς που δεν λυγίζει – υπομονετική και αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την απουσία μου, με όλη της τη δύναμη και πίστη.

Σας προτρέπω να σταθείτε στο πλευρό τους, να γίνετε το στήριγμά τους μετά τον Παντοδύναμο Αλλάχ. Αν πεθάνω, πεθαίνω σταθερός στις αρχές μου. Μαρτυρώ ενώπιον του Αλλάχ ότι είμαι ικανοποιημένος με την απόφασή Του, βέβαιος για τη συνάντησή μας και σίγουρος πως ό,τι βρίσκεται κοντά στον Αλλάχ είναι καλύτερο και αιώνιο.

Ω Αλλάχ, δέξου με ανάμεσα στους μάρτυρες, συγχώρεσε τις παρελθούσες και μελλοντικές μου αμαρτίες και κάνε το αίμα μου φως που θα φωτίσει τον δρόμο της ελευθερίας για τον λαό και την οικογένειά μου. Συγχώρεσέ με αν υστέρησα και προσευχηθείτε για μένα με έλεος, γιατί κράτησα την υπόσχεσή μου και ποτέ δεν την άλλαξα ή την πρόδωσα.

Μην ξεχάσετε τη Γάζα… Και μην με ξεχάσετε στις ειλικρινείς προσευχές σας για συγχώρεση και αποδοχή».

Άνας Τζαμάλ Αλ-Σαρίφ

06.04.2025

Ηχηρή καταδίκη του Ισραήλ

Η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων (CPJ) με έδρα τη Νέα Υόρκη μπόρεσε να επαληθεύσει τη δολοφονία τουλάχιστον 186 δημοσιογράφων από τις 7 Οκτωβρίου 2023. Τουλάχιστον 90 δημοσιογράφοι έχουν φυλακιστεί από το Ισραήλ. Το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης στη Γάζα αναφέρει μεγαλύτερο αριθμό, λέγοντας ότι περισσότεροι από 230 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί.

Ο ισραηλινός στρατός έχει κατηγορήσει πολλούς από τους εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του ανταποκριτή του Al Jazeera, Anas al-Sharif, ως «τρομοκράτες» που εργάζονται για τη Χαμάς και άλλες οργανώσεις. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη προσκομίσει κάποιο έγγραφο -επαληθευμένο από ανεξάρτητους διεθνείς φορείς- που να αποδεικνύει τους ισχυρισμούς του.

Βεβαίως και η Παλαιστινιακή Αρχή, που ασκεί –περιορισμένες– εξουσίες στη Δυτική Όχθη, απαγόρευσε για αρκετούς μήνες το Al Jazeera στις αρχές της χρονιάς, κατηγορώντας το για «υποκίνηση ανταρσίας» και για «ανάμιξη στις παλαιστινιακές υποθέσεις». Το δίκτυο κατήγγειλε τότε την απόφαση, που «είχε στόχο», κατ’ αυτό «να φιμωθεί η κάλυψη της επιδείνωσης της κατάστασης στην, υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, παλαιστινιακή περιοχή».

Τη νέα φρικαλεότητα του Ισραήλ καταδικάζουν οργανώσεις διεθνώς κάνοντας λόγο, μεταξύ άλλων, για «έγκλημα πολέμου».

Η δολοφονία του δημοσιογράφου του Al Jazeera, ενός από τους πιο γνωστούς ρεπόρτερ στη Γάζα, από τις ισραηλινές δυνάμεις ήταν μια στοχευμένη προσπάθεια φίμωσης της κάλυψης των «θηριωδιών» τους, υποστηρίζει ο Κεν Ροθ, πρώην εκτελεστικός διευθυντής της οργάνωσης Human Rights Watch.

«Δεν πρόκειται για ένα τυχαίο θάνατο. Δεν είναι ένας δημοσιογράφος που βρέθηκε τυχαία στο στόχαστρο του συστηματικού βομβαρδισμού Παλαιστινίων αμάχων από το Ισραήλ. Πρόκειται για στοχευμένη δολοφονία» δήλωσε ο Ροθ στο Al Jazeera.

Ο ίδιος χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις «ατεκμηρίωτες, μονομερείς κατηγορίες» του Ισραήλ ότι ο Anas al-Sharif ηγείτο μονάδας της Χαμάς, υπογραμμίζοντας ότι «δεν έχουν καμία αξία». «Κι όταν αυτό συνδυάζεται με τις απειλές εις βάρος του και τις προσπάθειες να τον φιμώσουν, είναι σαφές τι συμβαίνει» πρόσθεσε.

«Ο λόγος που η δημοσιογραφία είναι τόσο σημαντική είναι γιατί αποτελεί έναν από τους τρόπους να λογοδοτεί η ισραηλινή κυβέρνηση για τις μαζικές θηριωδίες που διαπράττει στη Γάζα. Αν κανείς δεν γνωρίζει, είναι πιο εύκολο για το Ισραήλ να ξεφύγει. Αυτή είναι η αποτρόπαια λογική πίσω από τις προσπάθειες να φιμωθούν και να δολοφονηθούν δημοσιογράφοι».

Το Συμβούλιο Αμερικανο-Ισλαμικών Σχέσεων (CAIR), από την πλευρά του, καταδίκασε τη δολοφονία των πέντε μελών του Al Jazeera και κάλεσε τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ στις ΗΠΑ και διεθνώς να «σταθούν αλληλέγγυοι» στους Παλαιστίνιους συναδέλφους τους.

«Η συνεχιζόμενη εκστρατεία στοχευμένων δολοφονιών Παλαιστίνιων δημοσιογράφων από το Ισραήλ είναι έγκλημα πολέμου, ξεκάθαρα και απλά», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο εκτελεστικός διευθυντής του CAIR, Νιχάντ Αουάντ.

«Η δολοφονία αυτών των δημοσιογράφων του Al Jazeera δεν είναι ατύχημα ούτε παράπλευρη απώλεια – αποτελεί μέρος μιας συνεπούς, τεκμηριωμένης πολιτικής φίμωσης των μέσων ενημέρωσης και συγκάλυψης της αλήθειας για τη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα» πρόσθεσε.

Ο Μουίν Ραμπάνι, συν-εκδότης του Jadaliyya, κατήγγειλε τη δολοφονία του Anas al-Sharif και των συναδέλφων του από το Ισραήλ, επισημαίνοντας ότι ο ισραηλινός στρατός δεν έχει παρουσιάσει κανένα αποδεικτικό στοιχείο για τον ισχυρισμό του πως ο ανταποκριτής του Al Jazeera ήταν μέλος της Χαμάς.

«Περισσότεροι δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας στη Γάζα απ’ ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη ένοπλη σύγκρουση που έχει καταγραφεί, και σε αυτήν την περίπτωση, ο Anas al-Sharifκαι οι συνάδελφοί του γνώριζαν ότι είχαν στοχοποιηθεί.

Τους είχαν προειδοποιήσει επανειλημμένα – όχι για να σταματήσουν να εκτοξεύουν ρουκέτες, αλλά για να σταματήσουν τις επαγγελματικές και δημοσιογραφικές τους δραστηριότητες» δήλωσε ο Ραμπάνι στο Al Jazeera.

«Κι όμως, με αξιοσημείωτο θάρρος και επιμονή, συνέχισαν να ενημερώνουν τον κόσμο για όσα συνέβαιναν στη γενοκτονία της Γάζας».

Ο Ραμπάνι χαρακτήρισε «απόλυτα ψευδείς» τις κατηγορίες του Ισραήλ εναντίον του Anas al-Sharif. «Δημοσιοποίησαν αυτά τα κατασκευασμένα έγγραφα, ένα από τα οποία υποτίθεται ότι δείχνει πως τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια στρατιωτικής εκπαίδευσης τον Ιούλιο του 2023 και ότι δεν ήταν πλέον ικανός για στρατιωτική θητεία. Αυτό και μόνο αποτελεί απόδειξη ότι δεν είχε καμία εμπλοκή με τη στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς».

Το Freedom of the Press Foundation καταδίκασε, επίσης, τη δολοφονία, ζητώντας διεθνή δράση για να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον των ΜΜΕ.

«Όλοι όσοι έχουν εξοργιστεί από τις πρόσφατες φρικτές εικόνες λιμού στη Γάζα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι δεν θα είχαν δει αυτές τις εικόνες, ούτε θα γνώριζαν για τις θηριωδίες που χρηματοδοτούν οι κυβερνήσεις τους, χωρίς τους δημοσιογράφους που ρισκάρουν τη ζωή τους» ανέφερε σε δήλωσή του ο Σεθ Στερν.

«Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που το Ισραήλ τους στοχοποιεί και τους σκοτώνει, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο. Τώρα, ίσως περισσότερο από ποτέ από τότε που άρχισαν οι δολοφονίες, ο κόσμος κατανοεί πόσο ζωτικής σημασίας είναι το έργο αυτών των δημοσιογράφων.

Οι εκκλήσεις για να μπει τέλος στις εκτελέσεις πρέπει να είναι πιο ισχυρές από ποτέ και δεν μπορούμε να αφήσουμε τους ηγέτες μας να αρκούνται σε απλές εκφράσεις ανησυχίας ή επιφανειακές καταδίκες, την ώρα που συνεχίζεται η ροή χρημάτων και όπλων που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για να εξοντώνει δημοσιογράφους και άλλους αμάχους».

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων (CPJ) που εξέφρασε την «αγανάκτησή» της για τη δολοφονία των δημοσιογράφων του Al Jazeera.

«Το Ισραήλ ακολουθεί ένα μοτίβο στοχοποίησης δημοσιογράφων, χαρακτηρίζοντάς τους μαχητές χωρίς να προσκομίζει αξιόπιστα στοιχεία, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τις προθέσεις του και τον σεβασμό του προς την ελευθερία του Τύπου» δήλωσε η περιφερειακή διευθύντρια του CPJ, Σάρα Κούντα.

«Οι δημοσιογράφοι είναι άμαχοι και δεν πρέπει ποτέ να αποτελούν στόχο. Όσοι ευθύνονται για αυτές τις δολοφονίες πρέπει να λογοδοτήσουν» πρόσθεσε.