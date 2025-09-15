Απειλεί ο Νετανιάχου: “Θα χτυπήσουμε στελέχη της Χαμάς όπου και αν βρίσκονται”

«Η επίσκεψη του Ρούμπιο είναι ένα σαφές μήνυμα ότι η Αμερική βρίσκεται στο πλευρό του Ισραήλ» είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να ενεργούν από κοινού για την προστασία τους, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Η επίσκεψη του Ρούμπιο στο Ισραήλ πραγματοποιείται εν μέσω εντάσεων με φιλικές προς τις ΗΠΑ χώρες στη Μέση Ανατολή με αφορμή το ισραηλινό πλήγμα με στόχο ηγέτες της Χαμάς στο Κατάρ και την επέκταση των εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

«Η επίσκεψη του Ρούμπιο είναι ένα σαφές μήνυμα ότι η Αμερική βρίσκεται στο πλευρό του Ισραήλ απέναντι στην τρομοκρατία», είπε ο Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε επίσης ότι δεν αποκλείει νέα πλήγματα με στόχο ηγέτες της Χαμάς «όπου κι αν βρίσκονται».