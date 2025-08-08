Μπαλκόνι καταρρέει ενώ Παλαιστίνιοι προσπαθούν να πιάσουν τρόφιμα – Βίντεο

Ενώ ελάχιστες ποσότητες ανθρωπιστικής βοήθειας καταφέρνουν να φτάσουν στους ανθρώπους της Γάζας που λιμοκτονούν, η Μόνιμη Επιτροπή των Ευρωπαίων Ιατρών (CPME) καλεί το Ισραήλ να άρει τους περιορισμούς.

Απελπιστική είναι η κατάσταση στη Γάζα, με τον παλαιστινιακό λαό να βρίσκεται αντιμέτωπος με λιμό, ενώ η ελάχιστη ανθρωπιστική βοήθεια που καταφέρνει να φτάσει στον παλαιστινιακό θύλακα, οδηγεί τους ανθρώπους σε τραυματισμούς, ακόμα και στον θάνατο, στην προσπάθειά τους να την προσεγγίσουν τόσο από αέρος όσο και από την θάλασσα.

Παλαιστίνιος ακτιβιστής έδωσε στη δημοσιότητα υλικό που καταγράφει τις πρώτες στιγμές ενός ποδοπατήματος, καθώς άνθρωποι έσπευσαν να πάρουν τρόφιμα μετά από ρίψη βοήθειας από αέρος στη γειτονιά Ρεμάλ της Πόλης της Γάζας.

Οπτικό υλικό που επαλήθευσε το Al Jazeera δείχνει την κατάρρευση ενός μεταλλικού μπαλκονιού γεμάτου κόσμο, το οποίο, σύμφωνα με τοπικά παλαιστινιακά μέσα, τραυμάτισε τουλάχιστον έξι Παλαιστίνιους, μεταξύ των οποίων και αρκετά παιδιά.

Η Πολιτική Προστασία της Γάζας προειδοποιεί ότι η ρίψη βοήθειας από αέρος θέτει σε κίνδυνο ζωές

Ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας της Γάζας, Μπασάλ Μαχμούντ, προειδοποίησε τους διεθνείς δωρητές ότι η ρίψη βοήθειας από αέρος εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τους αμάχους.

Η πτώση βαριών δεμάτων από τον ουρανό προκαλεί τραυματισμούς και θανάτους όταν χτυπούν πολίτες σε περιοχές με υψηλή πυκνότητα πληθυσμού, ανέφερε σε δήλωσή του ο Μαχμούντ.

Πρόσθεσε ότι η διαδικασία προκαλεί επίσης ποδοπατήματα, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται στα σημεία όπου πέφτει η βοήθεια, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τραυματισμοί.

«Εμείς, στην Παλαιστινιακή Πολιτική Προστασία, καλούμε τους διεθνείς οργανισμούς δωρητών και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις να υιοθετήσουν ασφαλείς και οργανωμένες μεθόδους παράδοσης βοήθειας, μέσω χερσαίων διαβάσεων και με συντονισμό επί του πεδίου, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα φτάσει σε όσους την έχουν ανάγκη, χωρίς περαιτέρω απώλειες ανθρώπινων ζωών», δήλωσε.

Στο Αμάν 100 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ιταλία

Ιταλικό εμπορικό αεροσκάφος το οποίο μετέφερε 100 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρόφιμα, η οποία προορίζεται για τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας, prοσγειώθηκε πριν λίγο στο Αμάν της Ιορδανίας.

Από αύριο, ιταλικά στρατιωτικά αεροσκάφη τύπου C-130 θα αναλάβουν ρίψεις της βοήθειας, με δέματα από αέρος και η όλη διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει μια εβδομάδα.

Παράλληλα, σε τηλεφωνική της επικοινωνία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σείχη Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ, χθες βράδυ η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε στην άκρως αποδοτική συνεργασία των δύο χωρών, σε ό,τι αφορά την διαδικασία μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας στην Γάζα.

Κατά την συνομιλία υπογραμμίσθηκε η ανάγκη άμεσης κατάπαυσης των εχθροπραξιών, απελευθέρωσης των Ισραηλινών ομήρων από την Χαμάς και πλήρους πρόσβασης βοήθειας, “ώστε να τερματίσει η αδικαιολόγητη ανθρωπιστική κρίση στην Λωρίδα της Γάζας”, όπως αναφέρεται σε ανακοινωθέν της ιταλικής κυβέρνησης.

Γάζα: Άμεση άρση των περιορισμών στην ανθρωπιστική βοήθεια ζητούν Ευρωπαίοι γιατροί

Την ίδια ώρα, τη βαθιά της ανησυχία για την καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και τα απελπιστικά επίπεδα λιμού που βιώνει ο πληθυσμός, εκφράζει η Μόνιμη Επιτροπή των Ευρωπαίων Ιατρών (CPME).

Τη δήλωση της CPME κοινοποιεί προς του Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.

Η CPME τονίζει έντονα ότι η διεθνής αρχή της ιατρικής ουδετερότητας και τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να γίνονται σεβαστά.

«Οι Ευρωπαίοι γιατροί εκφράζουν την αλληλεγγύη τους με όλα τα θύματα αυτής της σύγκρουσης, με τους επαγγελματίες υγείας και με τον λαό της Γάζας που βιώνει μια σοβαρή ανθρωπιστική κρίση που θα μπορούσε να αποτραπεί. Η κατάστασή τους δεν πρέπει να επιδεινωθεί από ενέργειες που αντίκεινται στο διεθνές δίκαιο και κώδικα δεοντολογίας» αναφέρεται.

Η CPME ζητά: «Την άμεση άρση των περιορισμών στην παροχή βοήθειας από την ισραηλινή κυβέρνηση και τη διευκόλυνση της ασφαλούς διανομής της βοήθειας μέσω καθιερωμένων συνεργασιών όπως ο ΟΗΕ.

Την τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ώστε οι πολίτες, οι υγειονομικές εγκαταστάσεις και οι επαγγελματίες υγείας να μην αποτελούν στρατιωτικούς στόχους. Οι γιατροί και άλλοι επαγγελματίες υγείας δεν πρέπει να εμποδίζονται να εκτελούν τα επαγγελματικά τους καθήκοντα και πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση της πρόσβασης στην περίθαλψη.

Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβουν διπλωματικά μέτρα ούτως ώστε να επιτευχθεί μόνιμη κατάπαυση του πυρός».