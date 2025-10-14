Μπορεί η στάση του Τραμπ στη Γάζα να τον οδηγήσει σε αλλαγή στρατηγικής;

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται ως νικητής, μετά την επίτευξη της συμφωνίας για τη Γάζα. Πώς μπορεί να επηρεάσει την εσωτερική πολιτική και τη στάση του στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα είναι η μεγαλύτερη νίκη του τραμπισμού. Ο Ντόναλντ Τραμπ πιθανότατα θα το δει ως επιβεβαίωση της περιφρόνησής του για την παραδοσιακή προσέγγιση στις ειρηνευτικές διαδικασίες, τα παραδοσιακά δόγματα εξωτερικής πολιτικής και την προεδρική προσοχή στις λεπτομέρειες. Πρόκειται για μια νίκη της απρόβλεπτης στρατηγικής, της συνεργασίας με τυράννους και της χρήσης μεγαλομεσίτων ως διαπραγματευτών για την τέχνη της συμφωνίας.

Ο Τραμπ πέρασε τη Δευτέρα λάμποντας από την καθολική αποδοχή που έλαβε στο Ισραήλ, την οποία ποτέ δεν απολαμβάνει στην πατρίδα του. Εμφανίστηκε επίσης στην Αίγυπτο μαζί με παγκόσμιους ηγέτες, πολλοί από τους οποίους απορρίπτουν τον «Αμερικανισμό Πρώτα» του, αλλά παρ’ όλα αυτά άφησαν τα πάντα για να βιαστούν στο πλευρό του.

Η πιο αμφισβητήσιμη παγκόσμια επιτυχία των δύο προεδριών του Τραμπ ανοίγει πολλές δυνατότητες, όπως σημειώνει το CNN, συμπεριλαμβανομένης της απίθανης προοπτικής ότι η ασυνήθιστη αίσθηση του να είναι αγαπητός στο εξωτερικό ίσως τον παρακινήσει να αναζητήσει επιβεβαίωση στην πατρίδα του, μετριάζοντας το καυστικό του ηγετικό στυλ.

Και θέτει επίσης πολλά ερωτήματα:

Μπορεί η συμφωνία, που είδε 20 Ισραηλινούς ομήρους να επιστρέφουν σπίτι τους ζωντανοί, να εξελιχθεί σε κάτι περισσότερο από μια κλεμμένη στιγμή ελπίδας στη βασανισμένη ιστορία της Μέσης Ανατολής; Σημαίνει πραγματικά ότι «ο πόλεμος στη Γάζα έχει τελειώσει»; Ή μήπως πρόκειται για κλασική υπερβολή του Τραμπ;

Σε αυτό το πλαίσιο, τι θα γίνει με τα κρίσιμα θέματα που ο Τραμπ άφησε χωρίς να θίξει τη Δευτέρα — πιο συγκεκριμένα η τεράστια «παράλειψη» να δώσει στους Παλαιστίνιους ουσιαστικό λόγο στο μέλλον τους — και θα καταστρέψουν τη μεγάλη του νίκη; Ο Τραμπ δεν είναι ο πρώτος Αμερικανός πολιτικός που προαναγγέλλει την «ιστορική αυγή ενός νέου Μεσανατολικού». Όμως η αποτυχία να επιλυθεί το παλαιστινιακό ζήτημα έχει παράγει ατελείωτες ψευδείς «αυγές».

Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα μπορεί να εξαρτηθεί από το εξής: Θα παραμείνει ο Τραμπ ενεργός όταν η αρχική συμφωνία, που έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση, περάσει; Η συμφωνία ειρήνης των 20 σημείων του απαιτεί τη δημιουργία διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης για τη Γάζα, την παραίτηση της Χαμάς από τα όπλα και τον έλεγχό της στη Γάζα, και έναν παγκόσμιο συνασπισμό αραβικών κρατών και άλλων για την ανασυγκρότηση της κατεστραμμένης Λωρίδας της Γάζας. Κανένα από αυτά δεν πρόκειται να συμβεί χωρίς τη συνεχιζόμενη προσοχή του Τραμπ για το υπόλοιπο της προεδρικής του θητείας. Και τελικά, το σχέδιο υποδηλώνει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός Παλαιστινιακού κράτους — μια προϋπόθεση στην οποία αντιτίθεται ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Τραμπ δεν είναι τύπος που ασχολείται με τις λεπτομέρειες. Αλλά ίσως να είναι διαφορετικά με την πιο μεγάλη του κληρονομιά σε κίνδυνο.

Η επιτυχία του Τραμπ στη Μέση Ανατολή υπήρξε μια εντυπωσιακή επιβεβαίωση της παγκόσμιας δύναμης των ΗΠΑ, η οποία τα τελευταία χρόνια φαινόταν να έχει υποστεί πλήγμα. Οι επικοινωνιολόγοι του Λευκού Οίκου συχνά ισχυρίζονται ότι η Αμερική αποπνέει πλέον μεγαλύτερο σεβασμό με την επιστροφή του στην εξουσία. Για μία φορά, αυτή την εβδομάδα υπήρξε απόδειξη που να υποστηρίζει αυτή τη γραμμή. Ποιες είναι οι επιπτώσεις λοιπόν για άλλες παγκόσμιες κινήσεις του Τραμπ, όπως η στασιμότητα της ειρηνευτικής του προσπάθειας στην Ουκρανία;

Στους προέδρους αρέσει να δείχνουν αυθεντικοί στο εξωτερικό και ελπίζουν ότι αυτό ενισχύει τη θέση τους στην πατρίδα. Οι επόμενες ημέρες θα δείξουν αν η μεγαλύτερη νίκη του Τραμπ θα αλλάξει τη δυναμική της εσωτερικής πολιτικής — ειδικά με τη χώρα να βρίσκεται σε μια εσωτερική πολιτική κρίση, με τον Πρόεδρο της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, να προειδοποιεί τη Δευτέρα για «μία από τις μεγαλύτερες αναστολές λειτουργίας στην ιστορία της Αμερικής».

«Έχουμε μία μοναδική ευκαιρία για μια ζωή για να αφήσουμε πίσω μας τις παλιές έχθρες και τα πικρά μίση», δήλωσε ο Τραμπ τη Δευτέρα, αναφερόμενος στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Ήταν εντυπωσιακό να ακούσεις έναν πρόεδρο που έχει ενισχύσει τόσο τον εσωτερικό διχασμό να κάνει μια τέτοια έκκληση. Είναι μάλλον αφελές να πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος που λέει ότι αγαπά να πετυχαίνει ειρήνη στο εξωτερικό μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω για να προωθήσει την εσωτερική αρμονία.

Πώς λειτούργησε η προσέγγιση του Τραμπ

Οι υποστηρικτές του Τραμπ μπορούν να υπερασπιστούν το επιχείρημα ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός αποδεικνύει ότι πολλοί από τους επικριτές του είχαν άδικο.

Η στρατηγική του να εμπιστεύεται το ένστικτό του και να αντιμετωπίζει το πιο αδιέξοδο πολιτικό ζήτημα του κόσμου κυρίως ως ζήτημα ακινήτων και οικονομίας — αντί να το βλέπει μέσα από ένα πλέγμα ιστορικής διαμάχης — μέχρι στιγμής έχει αποδώσει. Ο διαπραγματευτής του, Στιβ Γουίτκοφ, που έχει δεχθεί πολλές επικρίσεις, ένας ακόμη μεγιστάνας ακινήτων, ξαφνικά έχει μια νίκη στο βιογραφικό του. Και η επιστροφή του γαμπρού του, Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος είναι επίσης μεγιστάνας ακινήτων, φαίνεται ότι ήταν καθοριστική, παρά τα ενδεχόμενα ηθικά ζητήματα που εγείρουν τα επιχειρηματικά του συμφέροντα στον Κόλπο.

Η προσέγγιση του Τραμπ στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια των δύο προεδρικών του θητειών, εν τω μεταξύ, κατέστρεψε πολλές παραδοσιακές προσεγγίσεις του υπουργείου Εξωτερικών και υιοθέτησε μια προσέγγιση «πυροβολήστε πρώτα και ρωτήστε αργότερα», πιο ταιριαστή για τους ηγέτες του δεξιού Ισραηλινού Λικούντ, όπως ο Νετανιάχου.

Μετακίνησε την αμερικανική πρεσβεία από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ και αναγνώρισε την ισραηλινή κυριαρχία στα Υψίπεδα του Γκολάν. Διέταξε την αεροπορική επιδρομή που σκότωσε τον Κασέμ Σουλεϊμανί, τον Ιρανό στρατηγό που είχε δημιουργήσει το τώρα κατεστραμμένο περιφερειακό δίκτυο αντιπροσώπων, σε αεροδρόμιο της Βαγδάτης το 2020. Και στην αρχή της δεύτερης θητείας του, ο Τραμπ διέταξε επιθέσεις κατά του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, οι οποίες επιτάχυναν και μια γεωπολιτική μεταμόρφωση της περιοχής.

Καμία από αυτές τις μεγάλες κινήσεις δεν προκάλεσε βία και αντίποινα για τις Ηνωμένες Πολιτείες σε κλίμακα που πολλοί ειδικοί είχαν πάντα προβλέψει. Αλλά δημιούργησαν έναν δεσμό με τους Ισραηλινούς, τον οποίο ο Τραμπ μετέτρεψε σε πολιτική επιρροή που μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να πιέσει τον Νετανιάχου όταν ήρθε η κατάλληλη στιγμή.

Υπάρχουν αντεπιχειρήματα σε αυτή την θεωρία, και κυριαρχεί το ερώτημα γιατί ο Τραμπ δεν παρενέβη νωρίτερα και δεν έσωσε κάποιους από τους δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους αμάχους που σκοτώθηκαν στις επιθέσεις του Ισραήλ. Οι ευρωπαϊκές χώρες που αναγνώρισαν πρόσφατα το Παλαιστινιακό κράτος μπορεί επίσης να αναρωτιούνται αν οι τακτικές τους που απομόνωσαν το Ισραήλ ασκούσαν επίσης πίεση στον Νετανιάχου για να συμφωνήσει στο τέλος της ισραηλινής επιχείρησης.

Ωστόσο, ο Τραμπ μπορεί να υποστηρίξει, τουλάχιστον προς το παρόν, ότι η παράκαμψη όλων των παραδοσιακών προσεγγίσεων του βγήκε σε καλό. Αν αυτό πέτυχε στη Μέση Ανατολή, μπορεί να είναι επιτυχημένο και αλλού; Και πρέπει οι επικριτές του να επανεκτιμήσουν τις μεθόδους του;

Για παράδειγμα, οι οικονομολόγοι έχουν προειδοποιήσει κατά κύριο λόγο ότι η υιοθέτηση από τον πρόεδρο πολιτικών δασμών που κατέτμησαν το παγκόσμιο καθεστώς ελεύθερου εμπορίου οδηγεί σε καταστροφή, θα εκτοξεύσει τον πληθωρισμό και ενδέχεται να προκαλέσει ύφεση. Και δεν υπήρξε μαζική επιστροφή εργοστασίων στις ΗΠΑ — ο φανερός στόχος της στρατηγικής. Όμως ούτε τα χειρότερα σενάρια πραγματοποιήθηκαν, και η αμερικανική οικονομία εξακολουθεί να αναπτύσσεται.

Ένα μάθημα που θα μπορούσε να αντλήσει ο Τραμπ από την επιτυχία του στη Μέση Ανατολή είναι μια επανεκτίμηση της προσέγγισής του στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Κατά τους πρώτους οκτώ μήνες της προεδρίας του, οι προσπάθειές του να τερματίσει τους πολέμους στη Γάζα και την Ουκρανία παρουσίαζαν μια κοινή αδυναμία — την αποτυχία του να συνδυάσει τα σχέδια ειρήνης και τις ευκαιρίες για φωτογράφιση με κορυφαίους ηγέτες με ουσιαστική πίεση. Ωστόσο, μετά από την ισραηλινή επιδρομή στο Κατάρ κατά διαπραγματευτών της Χαμάς τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ αυστηροποίησε σημαντικά τη στάση του απέναντι στον Νετανιάχου — αποκαλύπτοντας το σχέδιο ειρήνης των 20 σημείων του σε συνεργασία με αραβικές χώρες και αναγκάζοντας τον Ισραηλινό ηγέτη να το αποδεχτεί.

Ίσως τώρα να ενθαρρυνθεί να ασκήσει παρόμοια πίεση στον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος έδειξε να απολαμβάνει την πρόσκληση του Τραμπ για τη σύνοδο στην Αλάσκα, και στη συνέχεια κλιμάκωσε τις βίαιες επιθέσεις κατά των Ουκρανών αμάχων. Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατευθύνεται προς την Ουάσιγκτον την Παρασκευή, εν μέσω συζητήσεων για το ενδεχόμενο η Αμερική να παράσχει σύντομα πυραύλους Κρουζ Tomahawk στο Κίεβο, που θα του επιτρέψουν να επεκτείνει τον πόλεμο σε βάθος ρωσικού εδάφους.

Μπορεί η ίδια στρατηγική του Τραμπ να έχει εφαρμογή στην εσωτερική πολιτική του;

Μπορεί ο Τραμπ να μιμηθεί τον ρόλο του ως ειρηνοποιός στο εξωτερικό – με μια πιο συμφιλιωτική προσέγγιση – στο εσωτερικό; Άλλωστε, φαινόταν ότι απόλαυσε πραγματικά το να είναι αγαπητός.

Αυτό φαίνεται απίθανο, δεδομένης της αδιάφορης στάσης που συχνά επιδεικνύει η κυβέρνησή του — από τις αδίστακτες απολύσεις εργαζομένων του ομοσπονδιακού κράτους, στις οποίες έχει επιστρέψει κατά τη διάρκεια του shut down, μέχρι τις ανοιχτές του προσπάθειες να χειραγωγήσει το δικαστικό σύστημα για να τιμωρήσει τους εχθρούς του, όπως φαίνεται στις διώξεις του πρώην επικεφαλής του FBI, Τζέιμς Κόμει, και της Γενικής Εισαγγελέως της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, τις τελευταίες εβδομάδες. Η εμμονή του να εκδικηθεί πρόσωπα που εμπλέκονται σε παλαιές πολιτικές και προσωπικές διαμάχες υποδηλώνει ότι δεν βλέπει πολλές αναλογίες ανάμεσα στην έκκλησή του για να τελειώσει τις «παλιές έχθρες και πικρά μίση» στη Μέση Ανατολή και τη συμπεριφορά του στο εσωτερικό.

Παρ’ όλα αυτά, η επιθυμία του Τραμπ να συνάπτει συμφωνίες, που καθοδήγησε την προσέγγισή του στη Γάζα, θα μπορούσε να περιπλέξει τη ζωή του Προέδρου της Βουλής, Μάικ Τζόνσον. Με τους Ρεπουμπλικανούς του Καπιτωλίου να ορκίζονται ότι δεν θα συμβιβαστούν, ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα εξάλειψε ένα από τα σημεία πίεσης του GOP εναντίον των Δημοκρατικών, βρίσκοντας έναν τρόπο να διασφαλίσει ότι το στρατιωτικό προσωπικό δεν θα χάσει τους μισθούς του λόγω του shut down. Και φαίνεται να είναι πιο ανοιχτός στην ιδέα να μιλήσει με τους Δημοκρατικούς για την επέκταση των επιδοτήσεων του Νόμου για την Προσιτή Φροντίδα από κάποιους που ηγούνται του κόμματός του στο Κογκρέσο.

Η συμφωνία του Τραμπ για τη Γάζα είναι κάπως ανώμαλη. Ο πρόεδρος έχει καθορίσει τη ζωή του, την επιχειρηματική του καριέρα και την πολιτική του πορεία ως μια σειρά από αντιπαραθέσεις μεταξύ δύο πλευρών, στις οποίες προσπαθεί να συντρίψει τους αντιπάλους. Αλλά αν κανείς μπει στη διαδικασία να πιστέψει την ρητορική του, η ειρηνευτική του προσέγγιση είναι πιο αλτρουιστική: Ενώ συνεχώς παραπονιέται ότι δεν έχει κερδίσει ακόμα το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, φαίνεται λιγότερο προσανατολισμένη σε αυτό που είναι καλύτερο για τον ίδιο από ότι οι εγχώριες προσπάθειές του.

Αλλά δεδομένου του ιστορικού του ως ένας καυστικός πρόεδρος, εμμονικός με την εκδίκηση και το να καταστρέφει τα κατεστημένα, ίσως είναι υπερβολικό να ελπίζουμε ότι θα μπορούσε να γίνει ηγέτης που θα θεραπεύσει τις εσωτερικές διαιρέσεις αντί να ανοίξει νέες.

Πράγματι, υπήρξαν σημάδια ότι ο Τραμπ έχει καταλήξει στο συμπέρασμα από την μεγάλη του νίκη ότι πρέπει να είναι ακόμα λιγότερο συμβατή με τον νόμο από ό,τι ήδη ήταν.

Για παράδειγμα, έπλεξε το εγκώμιο του αυταρχικού προέδρου της Αιγύπτου, Άμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι, ο οποίος φιλοξένησε την υπογραφή της συμφωνίας ειρήνης, ενώ από την άλλη κατηγορείται για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταπίεση. «Έχουν πολύ λίγα εγκλήματα… γιατί δεν παίζουν παιχνίδια», είπε ο Τραμπ. Αναφερόταν στη δική του προσπάθεια να στείλει στρατεύματα σε αρκετές πόλεις που διοικούνται από Δημοκρατικούς και που, σε αντίθεση με εκείνες στην Αίγυπτο, έχουν τη δυνατότητα να αμφισβητήσουν τις αυταρχικές του τάσεις σε ένα ανεξάρτητο νομικό σύστημα. «Δεν παίζουν παιχνίδια όπως εμείς στις Ηνωμένες Πολιτείες με κυβερνήτες που δεν έχουν ιδέα τι κάνουν», είπε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ επίσης εξύμνησε άλλους περιφερειακούς ισχυρούς ηγέτες, συμπεριλαμβανομένων των αυταρχικών ηγετών του Κατάρ, οι οποίοι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην πίεση προς τη Χαμάς και οι οποίοι νωρίτερα φέτος κατέστρεψαν την έννοια της προεδρικής ηθικής δωρεάς, χαρίζοντας του ένα τζάμπο τζετ το οποίο προτίθεται να χρησιμοποιήσει ως Air Force One. Εξέφρασε επίσης τα εγκώμια του για τον σκληρό ηγέτη της Τουρκίας, Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και τον Πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, οι οποίοι ηγούνται κρατών που είναι γνωστά για την καταπίεση, τη φυλάκιση των αντιπάλων και την καταστολή της ελευθερίας της έκφρασης.

«Είναι τόσο σκληρός τύπος, είναι όσο σκληρός μπορείς να είσαι, αλλά τον αγαπάμε», είπε ο Τραμπ για τον Ερντογάν.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σχέσεις του Τραμπ με μερικούς από τους σκληρούς άνδρες της Μέσης Ανατολής ήταν καθοριστικές για την επίτευξη της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα. Και κάθε πρόεδρος πρέπει να συνεργάζεται με ηγέτες που πολλοί Αμερικανοί μπορεί να θεωρούν αηδιαστικούς, προκειμένου να προασπίσει τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Αλλά ο Τραμπ φαίνεται πιο ευτυχισμένος στην παρέα με τους διεφθαρμένους τύραννους της Μέσης Ανατολής που, όπως και εκείνος, δεν έχουν κανέναν ενδοιασμό να αναμειγνύουν προσωπικές επιχειρηματικές και πολιτικές σκοπιμότητες, παρά με τους δημοκρατικούς συμμάχους ηγέτες. «Μου αρέσουν οι σκληροί άνθρωποι περισσότερο από τους μαλακούς, τους εύκολους. Δεν ξέρω τι στο καλό είναι αυτό», αστειεύτηκε ο Τραμπ στην Αίγυπτο. «Αυτό είναι πρόβλημα προσωπικότητας, υποθέτω.»

Η περιφρόνησή του για τον νόμο φάνηκε επίσης σε μια εντυπωσιακή στιγμή στην ομιλία του στο ισραηλινό κοινοβούλιο, την Κνέσετ, όταν προέτρεψε τον Πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ να απονείμει χάρη στον Νετανιάχου — ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες διαφθοράς μετά τις καταγγελίες ότι πήρε δώρα από ξένους επιχειρηματίες. «Πούρα και σαμπάνια, ποιος νοιάζεται», είπε.

Η νίκη του Τραμπ στη Μέση Ανατολή είναι το είδος της κληρονομιάς που μπορεί να αλλάξει τους προέδρους. Αλλά ο σεβασμός του για την ανεξέλεγκτη εξουσία και η ζήλια του για ηγέτες που βγαίνουν αλώβητοι από νομικούς και πολιτικούς περιορισμούς, τους οποίους έχει εκμηδενίσει — αλλά που εξακολουθούν να υπάρχουν στις ΗΠΑ — εξηγούν γιατί μάλλον δεν θα τον αλλάξουν. Τελικά, δεν θέλει πραγματικά να αλλάξει.

Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο πάνω στο Air Force One την Κυριακή το βράδυ αν η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός θα διευκόλυνε το δρόμο του προς την αιώνια ευτυχία, αστειεύτηκε, λέγοντας: «Θα το θέσω λίγο παιχνιδιάρικα. Δεν νομίζω ότι κάτι θα με οδηγήσει στον παράδεισο… Νομίζω ότι δεν είμαι ίσως και καθόλου για παράδεισο.»