Craco: Η "ελληνική" πόλη φάντασμα στην Ιταλία - Γιατί δεν μπορεί να κατοικηθεί ξανά

Στο Craco που στέκεται στην περιφέρεια της Basilicata και στην επαρχία Matera της Ιταλίας, ο χρόνος έχει σταματήσει στο 1991.

Το Craco ιδρύθηκε τον 8ο αιώνα μ.Χ. από Έλληνες αποίκους, επέζησε από τη Μαύρη Πανώλη, από επιδρομές ληστών, από τις εσωτερικές συγκρούσεις ανάμεσα στα Δουκάτα και μέχρι το 1991, είχε έστω και λίγους κατοίκους. Ωστόσο, "νικήθηκε" από τις κατολισθήσεις. Πρακτικά, η ίδια η απόκρημνη τοποθεσία σε ύψος 400 μέτρων, που κρατούσε τη πόλη ασφαλή, ήταν και η αιτία για να την εγκαταλείψουν και οι τελευταίοι κάτοικοί της, σε συνδυασμό με την οικονομική ανέχεια.

ADVERTISING

Αρχικά ονομάστηκε Montedoro από τους Έλληνες αποίκους, οι οποίοι κινήθηκαν στο εσωτερικό από τη παραθαλάσσια πόλη Metaponto. Το 1060 η πόλη έλαβε το σημερινό της όνομα από τον Αρχιεπίσκοπο Arnaldo, ο οποίος την ονόμασε Grachium που σημαίνει "μικρό ανώμαλο έδαφος". Μάλιστα, το 1276 λειτουργούσε στην πόλη και Πανεπιστήμιο και το 1293 φιλοξένησε και φυλακή. Τον 15ο αιώνα είχε τέσσερις μεγάλες πλατείες και το 1630 απέκτησε και Μοναστήρι.

Οι κάτοικοι ασχολούνταν κατά βάση με τη γεωργία και τα σιτηρά. Με το πέρασμα του χρόνου οι καλλιέργειες δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, και σε συνδυασμό με τα προβλήματα του εδάφους έκανε τους ντόπιους να ψάχνουν για άλλες μόνιμες κατοικίες και εργασίες. Είναι χαρακτηριστικό πως το 1922, έναν αιώνα πριν, το Craco είχε 600 μόνιμους κατοίκους από 2.000 που είχε τον προηγούμενο αιώνα. Το 1561 είχε και τους περισσότερους κατοίκους, περίπου 2.600.

Οι περισσότεροι από τους ντόπιους έφυγαν μάλιστα για την Αμερική, σε μια αντιστοιχία με Έλληνες που έφευγαν για τις ΗΠΑ την ίδια περίοδο. Μεγάλες κατολισθήσεις στη περιοχή σημειώθηκαν πάντως το 1600, 1805, 1857, και το 1933.

Το 1963 οι περισσότεροι που είχαν απομείνει μετακινήθηκαν στο Craco Peschiera ενώ οι τελευταίοι "Crachesi" έφυγαν στις αρχές των 90s.

Η ομάδα των Broken Window Theory είναι υπεύθυνη για τη σειρά ντοκιμαντέρ "Abandoned Italy" στο YouTube, όπου εξερευνούν τα χωριά της Ιταλίας που πλέον δεν κατοικούνται και το παρακάτω επεισόδιο είναι αφιερωμένο στο Craco.

Σήμερα το χωριό αποτελεί ένα "ζωντανό σκηνικό" για πολλές ταινίες όπως το Saving Grace, το Quantum of Solace του James Bond αλλά και τη σκηνή του κρεμάσματος του Ιούδα στο The Passion of the Christ του Mel Gibson.

Παράλληλα, αποτελεί τουριστικό αξιοθέατο με εκατοντάδες να συρρέουν για να το φωτογραφίσουν, καθώς είναι "hot" για το Instagram και όχι μόνο.

Κεντρικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι Εκκλησίες του Craco οι οποίες λειτουργούν ακόμη στις γιορτές τους. Σε μια μικρή εκκλησία φιλοξενούνται και τα λείψανα του Αγίου Βικεντίου.

Η πόλη φάντασμα του Craco AFP

Αυτή τη στιγμή η Ιταλία έχει πάνω από 6.000 εγκαταλελειμμένα χωριά, ενώ άλλα 15.000 έχουν χάσει περισσότερο από το 95% των κατοίκων τους.

Η πόλη φάντασμα του Craco AFP

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις