Ειρωνείες Τραμπ σε Πούτιν: “Πολεμάς 4 χρόνια, ενώ θα έπρεπε να κρατήσει μια βδομάδα”

Κατά η διάρκεια της ομιλίας του στους στρατιωτικούς στο Κουάντικο, ο Ντόναλντ Τραμπ ειρωνεύτηκε τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν. Τι είπε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια ομιλίας του προς τη στρατιωτική ηγεσία, στο Κουάντικο της Βιρτζίνια, αυτοαποθεώθηκε για… τις ειρηνευτικές του ικανότητες, αλλά τόνισε ότι οι συγκρούσεις στη Γάζα και την Ουκρανία συνεχίζονται, παρά τις προσπάθειες μεσολάβησης από την κυβέρνηση του.

Άλλωστε, είπε για το Νόμπελ Ειρήνης είπε ότι θα ήταν «προσβολή» για τις ΗΠΑ αν δεν απονεμηθεί στον ίδιο.

«Θα το δώσουν σε κάνα τύπο που δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα», είπε ο Τραμπ, ο οποίος καυχιέται ότι έχει τερματίσει πολλούς πολέμους, λέγοντας πως τους υψηλόβαθμους στρατιωτικούς: «Αυτό θα ήταν μεγάλη προσβολή για τη χώρα μας».

Στην ομιλία του ενώπιον στρατιωτικών διοικητών, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρέπει να συναντηθούν προσωπικά για να επιλύσουν τον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία.

Μάλιστα, εξέφρασε ξανά την απογοήτευσή του για τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν που δεν λήγει τον πόλεμο στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας πως θα μπορούσε να είχε βάλει τέλος στον πόλεμο «μέσα σε μία εβδομάδα».

Ειρωνεύτηκε, στην ουσία, τον Πούτιν, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Του είπα, ξέρεις, αυτό δεν φαίνεται και τόσο καλό για σένα. Πολεμάς τέσσερα χρόνια έναν πόλεμο που θα έπρεπε να είχε κρατήσει μια βδομάδα. Είσαι χάρτινη τίγρης;».