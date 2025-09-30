CNN: Τα 7 fake news του Τραμπ στην ομιλία του στους στρατιωτικούς

Σε ψευδείς ισχυρισμούς προχώρησε για ακόμη μια φορά ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την διάρκεια της ομιλίας του ενώπιον στρατιωτικών στην Βιρτζίνια.

Κατά την εκτενή και συχνά αποσυντονισμένη ομιλία του στη Βιρτζίνια, ο Ντόναλντ Τραμπ διατύπωσε ξανά σειρά αβάσιμων ισχυρισμών, αυτή τη φορά μπροστά σε εκατοντάδες ανώτατους στρατιωτικούς. Η εκδήλωση, που είχε στόχο την παρουσίαση θέσεων του ίδιου και του Υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, εξελίχθηκε, σύμφωνα με το CNN, σε πεδίο για γνωστές αλλά και νέες ανακρίβειες του προέδρου των ΗΠΑ, αρκετές από τις οποίες αφορούσαν άμεσα το ίδιο το στράτευμα.

Πολλά από τα λεγόμενά του έχουν ήδη διαψευσθεί στο παρελθόν, κατά κύριο λόγο αυτά που αφορούν τον Μπάιντεν, ενώ άλλα ακούστηκαν για πρώτη φορά.

Όλα τα fake news της ομιλίας του Τραμπ στην Βιρτζίνια

Οι δηλώσεις του Τζο Μπάιντεν για τον στρατό

Ο Τραμπ ανέφερε πως υπερηφανεύεται ότι «έχουμε τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο» και πρόσθεσε ψευδώς: «Δεν ακούσατε ποτέ τον Μπάιντεν να το λέει αυτό. Δεν τον ακούσατε ποτέ να λέει – μήπως τον ακούσαμε ποτέ να πει, ‘Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό’; Δεν το λέει αυτό».

Στην πραγματικότητα, ο Μπάιντεν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο.

Σε ομιλία του το 2023 για τη δημοκρατία είπε: «Ο αμερικανικός στρατός – και αυτό δεν είναι υπερβολή· το λέω τα τελευταία δύο χρόνια – είναι ο ισχυρότερος στρατός στην ιστορία του κόσμου. Όχι απλώς ο ισχυρότερος στον κόσμο, αλλά στην ιστορία του κόσμου».

Στην τελευταία εβδομάδα της προεδρίας του, τον Ιανουάριο 2025, είπε σε ακροατήριο του Υπουργείου Άμυνας: «Είστε απλά η μεγαλύτερη πολεμική δύναμη στην ιστορία του κόσμου. Αυτό είναι γεγονός, όχι υπερβολή».

AP Andrew Harnik

Ο Μπάιντεν και η Διαστημική Δύναμη

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ψευδώς ότι ο Μπάιντεν ήθελε να καταργήσει τη Διαστημική Δύναμη (Space Force), το στρατιωτικό σώμα που δημιουργήθηκε κατά την πρώτη του θητεία. «Όταν ανέλαβε ο Μπάιντεν, ήθελε να την τερματίσει – είπε, ‘Αυτό το πράγμα που λέγεται Space Force, μπορούμε να το ξεφορτωθούμε’. Και τον επέκριναν έντονα ακόμα και που το σκέφτηκε». Όμως ο Μπάιντεν δεν είπε ποτέ κάτι τέτοιο.

Το 2021, η τότε εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Τζεν Ψάκι, είχε δώσει μια ειρωνική απάντηση σε ερώτηση για το αν ο Μπάιντεν είχε αποφασίσει να διατηρήσει τη Διαστημική Δύναμη. Την επόμενη μέρα, όμως, ξεκαθάρισε ότι έχει «την πλήρη υποστήριξη της κυβέρνησης Μπάιντεν».

Ο Μπάιντεν και ο πόλεμος στην Ουκρανία

Ο Τραμπ επανέλαβε τον ψευδή ισχυρισμό ότι ο Μπάιντεν έδωσε «350 δισ. δολάρια» σε βοήθεια στην Ουκρανία. Ο αριθμός αυτός δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Σύμφωνα με γερμανικό think tank, οι ΗΠΑ είχαν διαθέσει περίπου 135 δισ. δολάρια έως τον Ιούνιο 2025, ενώ ο επιθεωρητής της αμερικανικής κυβέρνησης κατέγραψε δαπάνες περίπου 94 δισ. δολαρίων.

Ο Τραμπ και οι πόλεμοι

Ο Τραμπ επανέλαβε τον ψευδή ισχυρισμό ότι «έλυσε επτά πολέμους». Αναφέρθηκε στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τη Ρουάντα, καθώς και στο Κόσοβο και τη Σερβία. Ωστόσο, οι συγκρούσεις αυτές δεν έχουν τερματιστεί από τον ίδιο, ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν επρόκειτο καν για «πολέμους» την περίοδο που επικαλείται.

AP Evan Vucci

Μετανάστευση, «το Κονγκό» και Βενεζουέλα

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ξανά ότι υπό τον Μπάιντεν «το Κονγκό» και η Βενεζουέλα άνοιξαν τις φυλακές τους και έστειλαν κρατούμενους στις ΗΠΑ. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη γι’ αυτούς τους ισχυρισμούς. Κυβερνήσεις και ειδικοί έχουν δηλώσει κατηγορηματικά ότι οι αναφορές αυτές είναι αβάσιμες.

Ο Μπάιντεν και οι μετανάστες

Ο Τραμπ είπε ψευδώς ότι «25 εκατομμύρια» μετανάστες μπήκαν στις ΗΠΑ υπό τον Μπάιντεν. Στην πραγματικότητα, οι επίσημες καταγραφές δείχνουν λιγότερους από 11 εκατομμύρια μετανάστες (πολλοί από τους οποίους απελάθηκαν άμεσα), αριθμός πολύ μικρότερος από αυτόν που επικαλείται.

Οι εκλογές του 2020

Ο Τραμπ επανέλαβε το γνωστό ψέμα του ότι οι εκλογές του 2020 ήταν «στημένες», ισχυριζόμενος ότι η Ρωσία δεν θα είχε εισβάλει στην Ουκρανία «αν δεν ήταν στημένες οι εκλογές». Ωστόσο, οι εκλογές του 2020 διεξήχθησαν κανονικά και ο Μπάιντεν κέρδισε δίκαια.