Φρίκη στη Γαλλία: 3.000 παιδόφιλοι κληρικοί κακοποίησαν τουλάχιστον 330.000 νεαρά αγόρια

H λέξη “σκάνδαλο” μάλλον ωχριά για να περιγράψει αυτό που συνέβαινε στην Καθολική Εκκλησία της Γαλλίας, από το 1950 έως το 2020. Αποτελέσματα έρευνας (2.500 σελίδων) που διενήργησε η ανεξάρτητη αρχή Independent Commission on Sexual Abuse in the Church (CIASE) που δημοσιοποιήθηκαν την Τρίτη 5/10, αποκαλύπτουν πως 2.900 με 3.200 κληρικοί (εκ των συνολικά 11.500) κακοποίησαν σεξουαλικά περισσότερους από 216.000 ανηλίκους, σε αυτά τα 70 χρόνια. Στη συντριπτική πλειοψηφία τους τα θύματα ήταν αγόρια, στην προ-εφηβεία από όλες τις κοινωνικές τάξεις.

Ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να φτάσει στα 330.000, όταν ερευνηθεί και η δράση των λαϊκών μελών της Εκκλησίας, κατά δήλωση του Ζαν Μαρκ Σοβέ, ο οποίος είχε το γενικό πρόσταγμα της έρευνας. Όπου “λαϊκά μέλη”, δεν είναι κληρικοί, αλλά έχουν άλλους δεσμούς με την Εκκλησία, όπως για παράδειγμα τη συμμετοχή τους σε καθολικά σχολεία και προγράμματα για νέους.

Οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται σε συνέχεια της σειράς σκανδάλων σεξουαλικής κακοποίησης, στα εντός της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, σε όλον τον κόσμο, την τελευταία 20ετια. Στο πλαίσιο των ερευνών που γίνονται παγκοσμίως, δόθηκε το 2018 η σχετική εντολή από την ιεραρχία της Καθολικής Εκκλησίας της Γαλλίας και θρησκευτικά ινστιτούτα στο CIASE. Χρηματοδοτήθηκε από τη διάσκεψη των Γάλλων Καθολικών Επισκόπων.

Aντίγραφα της έκθεσης των 2.500 σελίδων που αποκαλύπτουν όλα τα στοιχεία της έρευνας που έκανε η CIASE, για την σεξουαλική κακοποίηση από αξιωματούχους της Καθολικής Εκκλησίας της Γαλλίας. AP

Οι 21 ερευνητές, οι οποίοι δεν πληρώθηκαν από τη γαλλική Καθολική Εκκλησία προκειμένου να μην έχει τον παραμικρό λόγο στη δουλειά τους, πέρασαν δυόμιση χρόνια, συγκεντρώνοντας και μελετώντας δικαστικά, αστυνομικά και εκκλησιαστικά έγγραφα (είχαν πρόσβαση στα αρχεία των επισκόπων και των εκκλησιών), ενώ έκαναν και προσωπικές συνεντεύξεις με θύματα και μάρτυρες. “Χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε το θέμα υπό ιστορική, κοινωνιολογική, ιατρική και ψυχιατρική προοπτική” δήλωσε ο κύριος Σοβέ, προσθέτοντας ότι “έπρεπε να επιστρατεύσουμε δεξιότητες που σχετίζονταν με την προστασία των παιδιών, την κοινωνική εργασία, των ζητημάτων της κακοποίησης και να αποκτήσουμε δεξιότητες και στον τομέα της θεολογίας και του νόμου. Δουλέψαμε πολύ με τα θύματα και δεν αναθέσαμε το έργο της ακρόασης τους σε ερευνητικά εργαστήρια. Αυτά έκαναν μόλις λίγες ακροάσεις. Τις περισσότερες τις κάναμε εμείς”.

“Η δημιουργία της 21μελους επιτροπής ήταν ένα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση αυτής της μυστικής και αποτρόπαιης πλευράς της κοινωνίας μας. Πρόκειται για τεράστιο έργο” κατέληξε ο επικεφαλής της έρευνας. Κάποια από τα θύματα έλαβαν νομική, ιατρική και ψυχολογική στήριξη από οργανισμούς, των οποίων τη συνεργασία είχαν εξασφαλίσει οι ερευνητές.

Ο στόχος δεν είναι η απόδοση προσωπικών ευθυνών

Ο στόχος ήταν να διαπιστωθούν γεγονότα και να γίνει εφικτή η κατανόηση του τι πρέπει να συμβεί, προκειμένου να αποφευχθούν “τέτοιες τραγωδίες” στο μέλλον. Τονίστηκε πως η έκθεση δεν αποσκοπεί στο να αποδοθούν “προσωπικές ευθύνες”. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το έγκλημα έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα για την άσκηση δίωξης και το έγκλημα έχει παραγραφεί ή ο δράστης έχει πεθάνει.

Στα στοιχεία έδειξαν πως ήταν πιθανότερο να κακοποιηθούν τα παιδιά στο περιβάλλον της Καθολικής Εκκλησίας, από ό,τι σε κρατικά σχολεία ή καλοκαιρινές κατασκηνώσεις ή όποιο άλλο περιβάλλον πέραν αυτού της οικογενείας. Το πρόβλημα ήταν συστηματικό και η σεξουαλική βία “δεν περιοριζόταν στα λίγα 'μαύρα πρόβατα' που απομακρύνθηκαν από το ποίμνιο.

“Διαπιστώθηκε και πως όταν ενημερωνόταν η Εκκλησία για τις κακοποιήσεις, δεν λάμβανε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να προστατεύσει τα παιδιά από τους κακοποιητές”.

Οι εκτιμήσεις θέλουν το ποσοστό των καθολικών που υπάρχουν στη Γαλλία να είναι μεταξύ του 41% και του 88% του πληθυσμού. Υπάρχουν 98 επισκοπές, στις οποίες το 2012 υπηρέτησαν 7.000 ιερείς ηλικίας έως 75 χρόνων. Κάθε χρόνο χειροτονούνται 80 με 90 ιερείς, με την εκκλησία να χρειάζεται οκτώ φορές περισσότερους για να καλύψει τα κενά που προκύπτουν από τους θανάτους των κληρικών. Περί τις 45.000 καθολικές εκκλησίες και παρεκκλήσια υπάρχουν σε 36.600 πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά της χώρας.

O καθολικός επίσκοπος, Ερίκ ντε Μουλάν-Μποφόρ, πρόεδρος της Διάσκεψης Επισκόπων της Γαλλίας, κατά την παρουσία του στην δημοσίευση της έκθεσης του αίσχους που συντελείτο επί 70 χρόνια. THOMAS COEX, POOL VIA AP

Οι εκκλησιαστικές αρχές έστειλαν ένα μήνυμα που διαβάστηκε σε κάθε ενορία την περασμένη Κυριακή. Σε αυτό αναφερόταν πως “η δημοσίευση της έρευνας θα είναι μια δοκιμασία αλήθειας και μια σκληρή και σοβαρή στιγμή. Η παιδοφιλία μας αφορά όλους. Σας καλούμε να κρατήσετε ειλικρινή στάση απέναντι σε όσα δημοσιευθούν και να δείξετε συμπόνοια μεταξύ σας”.

Το 2019 η Επισκοπή του Παρισιού υπέγραψε πρωτόκολλο με τον εισαγγελέα της πόλης, το οποίο του επιτρέπει να ερευνά υποψίες για κακοποίηση, χωρίς να χρειαστεί καν να κάνει καταγγελία στις αρχές το θύμα. Τον περασμένο Μάρτιο η εκκλησία ψήφισε υπέρ της αντιμετώπισης του προβλήματος, με κινήσεις όπως η δημιουργία επιτροπής “για την πρόληψη και την καταπολέμηση της παιδοφιλίας και την οικονομική βοήθεια στα θύματα”.

