Γάζα: Αλλοι 66 νεκροί από τις ισραηλινές επιδρομές, ξεκληρίστηκε εννιαμελής οικογένεια

Δεν σταματούν ούτε μέρα τα ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας με την επιχείρηση των IDF να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Ισραηλινές επιδρομές σκότωσαν τουλάχιστον 66 άτομα στη Λωρίδα της Γάζας από το πρωί του Σαββάτου, δήλωσαν αξιωματούχοι υγείας στον θύλακα το Σάββατο.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες πηγές, 36 από τα θύματα σκοτώθηκαν στην πόλη της Γάζας.

Μεταξύ των νεκρών ήταν εννέα μέλη της ίδιας οικογένειας σε ένα σπίτι στο στρατόπεδο προσφύγων Νούσεϊράτ, σύμφωνα με το προσωπικό του νοσοκομείου Αλ-Άουντα, όπου μεταφέρθηκαν οι σοροί.

Πέντε άλλοι σκοτώθηκαν όταν επιδρομή έπληξε σκηνή για τους εκτοπισμένους, σύμφωνα με το νοσοκομείο Νάσερ, το οποίο παρέλαβε τους νεκρούς.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει αν κάποιος σκοτώθηκε από πυροβολισμούς το Σάββατο στη νότια Γάζα και δεν έδωσε άμεσα σχόλια για τις αεροπορικές επιδρομές.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου Σίφα στην πόλη της Γάζας δήλωσε στο Associated Press ότι οι ιατρικές ομάδες ανησυχούσαν για ισραηλινά «τανκς που πλησιάζουν κοντά στο νοσοκομείο», περιορίζοντας την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις όπου νοσηλεύονται 159 ασθενείς.

«Ο βομβαρδισμός δεν έχει σταματήσει ούτε στιγμή», δήλωσε ο Δρ Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια.

Πρόσθεσε ότι 14 πρόωρα μωρά νοσηλεύτηκαν σε θερμοκοιτίδες στο Νοσοκομείο Helou, αν και ο επικεφαλής της εντατικής θεραπείας νεογνών εκεί, Δρ. Nasser Bulbul, δήλωσε ότι η κύρια πύλη της εγκατάστασης ήταν κλειστή λόγω των drones που πετούσαν πάνω από το κτίριο.