Γάζα: Η μεγαλύτερη αποστολή αλληλεγγύης σαλπάρει με Γκρέτα Τούνμπεργκ και Σούζαν Σάραντον

Δεκάδες σκάφη με πληρώματα από 44 χώρες ενώνουν δυνάμεις στον Παγκόσμιο Στόλο Αλληλεγγύης του Global Sumud Flotilla και αποπλέουν από την Ισπανία με προορισμό τη Γάζα, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια και το μήνυμα ότι “αφού δεν το κάνουν οι κυβερνήσεις, το κάνουμε εμείς”.

Μια μεγάλη διεθνής πρωτοβουλία υπέρ της Παλαιστίνης παίρνει σάρκα και οστά στην Ισπανία, όπου δεκάδες σκάφη φορτωμένα με ανθρωπιστική βοήθεια ετοιμάζονται να αποπλεύσουν αύριο, Κυριακή (31/8) με προορισμό τη Γάζα,

Ουσιαστικά, τα σκάφη θα αποπλεύσουν από λιμάνια σε όλο τον κόσμο με κατεύθυνση τη Γάζα, επιδιώκοντας να ανοίξουν έναν θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο.

Στην αποστολή, που φέρει το όνομα Global Sumud Flotilla (sumud στα αραβικά σημαίνει «επιμονή»), συμμετέχουν εκατοντάδες άνθρωποι από 44 χώρες. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η Σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ και η Πορτογαλίδα πολιτικός Μαριάνα Μορτάγκουα, καθώς και η ηθοποιός Σούζαν Σάραντον, οι οποίες ενώνουν τη φωνή τους με χιλιάδες άλλους που ζητούν να σπάσει ο αποκλεισμός της Γάζας.

Πιο συγκεκριμένα, κάτω από τον κοινό στόχο ενώθηκαν διοργανωτές και συμμετέχοντες από το Maghreb Sumud Flotilla, τον συνασπισμό Freedom Flotilla Coalition, το Global Movement to Gaza και το Sumud Nusantara. Οι διοργανωτές καλούν τις κυβερνήσεις να αναλάβουν δράση και να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ ώστε να επιτραπεί η ασφαλής διέλευση της αποστολής, παρά τα επανειλημμένα εμπόδια που έχουν τεθεί τα τελευταία 15 χρόνια.

Ο Παλαιστίνιος ακτιβιστής Σαΐφ Αμπούκεσεκ, που ζει στην Ισπανία και είναι ένας από τους διοργανωτές, δήλωσε στο Reuters: «Οι πολιτικοί πρέπει να αναλάβουν δράση για να υπερασπιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να εγγυηθούν την ασφαλή διέλευση αυτής της νηοπομπής».

Τον περασμένο Ιούνιο, το ισραηλινό ναυτικό κατέλαβε και κατέσχεσε γιοτ με βρετανική σημαία στο οποίο επέβαινε και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, χαρακτηρίζοντας το ταξίδι «προπαγανδιστική ενέργεια υπέρ της Χαμάς».

Ο ναυτικός αποκλεισμός της Γάζας από ξηρά και θάλασσα επιβλήθηκε το 2007, όταν η Χαμάς πήρε τον έλεγχο του θύλακα, με το Ισραήλ να υποστηρίζει ότι στόχος είναι η αποτροπή μεταφοράς όπλων στη Χαμάς.

Έκτοτε ο αποκλεισμός παραμένει, μέσα από πολεμικές συγκρούσεις και την τρέχουσα σύρραξη, που ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η ισραηλινή αντεπίθεση που ακολούθησε έχει σκοτώσει σχεδόν 63.000 Παλαιστινίους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, την ώρα που ο ΟΗΕ έχει κηρύξει επίσημα ότι οι Παλαιστίνιοι ζουν στον θύλακα σε συνθήκες λιμού.

Τον Μάρτιο, το Ισραήλ σφράγισε πλήρως τη Γάζα και από ξηρά, μη επιτρέποντας την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας για τρεις μήνες, υποστηρίζοντας ότι η Χαμάς ιδιοποιούνταν τα εφόδια.