Γάζα: Το Ισραήλ εντείνει την επίθεση με την ανοχή του Τραμπ

Η στρατιωτική απόφαση, που εγκρίθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο του Ισραήλ, προβλέπει τη διάλυση των δύο τελευταίων ισχυρών οχυρών της Χαμάς στην πόλη της Γάζας, εν μέσω λιμοκτονίας.

Οι ισραηλινές δυνάμεις εντείνουν τις βομβαρδιστικές επιθέσεις στην ανατολική Λωρίδα της Γάζας – κυρίως στις συνοικίες Σάμπρα, Ζεϊτούν και Σεϊτζέια, λίγες ώρες αφότου ο πρωθυπουργός Νετανιάχου διακήρυξε ότι θα επιταχύνει τη νέα επιχείρηση στην περιοχή.

Μια αεροπορική επίθεση στο συγκρότημα του νοσοκομείου Αλ-Σίφα στοίχισε τη ζωή σε πέντε δημοσιογράφους, μεταξύ των οποίων και ο ανταποκριτής του Al Jazeera, Anas Al Sharif. Από την επίθεση σκοτώθηκαν συνολικά επτά άτομα.

Η ισραηλινή πλευρά ισχυρίστηκε ότι ο Al Sharif ήταν συνδεδεμένος με τη Χαμάς, ωστόσο οι ίδιοι και το Al Jazeera αρνούνται αυτόν τον ισχυρισμό, όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters. Η Ισραηλινή στρατιωτική ηγεσία υποστήριξε ότι στόχος ήταν σημεία εκτόξευσης ρουκετών της Χαμάς.

Ο διευθυντής σύνταξης του Al Jazeera, Mohamed Moawad, δήλωσε στο BBC ότι ο Sharif ήταν διαπιστευμένος δημοσιογράφος και “η μόνη φωνή” για να γνωρίζει ο κόσμος τι συνέβαινε στη Λωρίδα της Γάζας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν στοχεύσει και σκοτώσει δημοσιογράφους του Al Jazeera στη Γάζα, οι οποίοι, όπως ισχυρίστηκαν, ήταν συνδεδεμένοι με τη Χαμάς. Τον Αύγουστο του περασμένου έτους, ο Ισμαήλ Αλ-Γουλ χτυπήθηκε από αεροπορική επιδρομή ενώ βρισκόταν στο όχημά του.

Σύμφωνα με την CPJ, 186 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της στρατιωτικής επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023.

Την Κυριακή, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υπερασπίστηκε μια νέα, ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα, η οποία αποδεικνύεται πολύ πιο εκτεταμένη από ό,τι είχε ανακοινωθεί προηγουμένως. Αντιμέτωπος με αυξανόμενες επικρίσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς, δήλωσε ότι το Ισραήλ “δεν έχει άλλη επιλογή από το να ολοκληρώσει την αποστολή και να νικήσει ολοκληρωτικά τη Χαμάς”.

Ο Νετανιάχου αποκάλυψε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ έδωσε εντολή για αποδόμηση των οχυρών της Χαμάς όχι μόνο στη Γάζα, αλλά και στους κεντρικούς καταυλισμούς και την περιοχή Μουάσι, περιοχές που δεν είχαν αναφερθεί στις προηγούμενες ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, οι καταυλισμοί αυτοί φιλοξενούν πάνω από μισό εκατομμύριο εκτοπισμένους. Η απόφαση για επέκταση της επιχείρησης φαίνεται να ελήφθη υπό την πίεση εσωτερικών επικρίσεων από μέλη του κυβερνητικού συνασπισμού, που χαρακτήριζαν ανεπαρκή τη στόχευση μόνο της πόλης της Γάζας. Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι έχουν καθοριστεί “ασφαλείς ζώνες”, ωστόσο υπάρχουν αναφορές πως και τέτοιες περιοχές έχουν βομβαρδιστεί στο παρελθόν.

Απορρίπτοντας κατηγορίες για λιμοκτονία στη Γάζα και μια “παγκόσμια εκστρατεία ψεύδους”, ο Νετανιάχου δήλωσε πως στόχος του Ισραήλ δεν είναι η κατοχή της Γάζας, αλλά η “απελευθέρωσή” της, με αποστρατιωτικοποίηση, ισραηλινό έλεγχο ασφαλείας και μη ισραηλινή πολιτική διοίκηση.

Παρά τις δηλώσεις ότι “δεν υπάρχει πείνα”, τοπικά νοσοκομεία και ο ΟΗΕ αναφέρουν τραγικές ελλείψεις τροφίμων, ενώ ο Νετανιάχου ισχυρίστηκε πως “υπήρξε έλλειψη, όχι λιμός”.

Ο ίδιος δήλωσε επίσης ότι έχει δώσει εντολή για να επιτραπεί η είσοδος περισσότερων ξένων δημοσιογράφων στη Γάζα – κάτι που δεν έχει συμβεί από την αρχή του πολέμου, παρά μόνο σε οργανωμένες αποστολές με τον στρατό.

Οι ΗΠΑ υπερασπίζονται το Ισραήλ στον ΟΗΕ – Οργή από Ρωσία και Κίνα

Κατά την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, οι ΗΠΑ υπερασπίστηκαν το Ισραήλ, απορρίπτοντας κατηγορίες για γενοκτονία στη Γάζα ως ψευδείς. Οι ΗΠΑ, έχοντας δικαίωμα βέτο, μπορούν να μπλοκάρουν οποιαδήποτε απόφαση του Συμβουλίου.

Αντίθετα, Κίνα και Ρωσία καταδίκασαν τις ισραηλινές ενέργειες, κάνοντας λόγο για «συλλογική τιμωρία» και “απερίσκεπτη κλιμάκωση”. Οι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι του Ηνωμένου Βασιλείου, της Δανίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας και της Σλοβενίας σε κοινή τους δήλωση πριν την Έκτακτη Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τη Γάζα καταδίκασαν την απόφαση του Ισραήλ να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, καθώς -όπως τόνισαν- αυτή η ενέργεια κινδυνεύει να παραβιάσει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Κάλεσαν το Ισραήλ να αναστρέψει αυτή την απόφαση και επανέλαβαν ότι οποιαδήποτε απόπειρα προσάρτησης ή επέκτασης των εποικισμών παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Η επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ανέφεραν, κινδυνεύει να αυξήσει τον πόνο των αμάχων, συμπεριλαμβανομένων των ομήρων και να εντείνει την ήδη καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα.

Στη δήλωση τους τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη επανέλαβαν την ανάγκη για άρση των περιορισμών στην παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας και την άμεση διενέργεια διπλωματικών προσπαθειών για μια μόνιμη εκεχειρία.

Επιπλέον, τονίστηκε ότι η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί και η Παλαιστινιακή Αρχή να αναλάβει κεντρικό ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας. Οι χώρες καλούν επίσης για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για μια λύση δύο κρατών.

Ο ΟΗΕ προειδοποίησε ότι η κατάσταση στη Γάζα δεν είναι απλώς κρίση πείνας, αλλά μαζική λιμοκτονία, με τον αξιωματούχο Ραμές Ρατζασίνγκαμ να δηλώνει: “Έχουμε ξεμείνει από λέξεις για να περιγράψουμε τον τρόμο”. Ο Νετανιάχου ευχαρίστησε επίσης τον Τραμπ για την υποστήριξή του προς το Ισραήλ από την αρχή του πολέμου.

Νετανιάχου και Τραμπ συνομίλησαν για τα σχέδια επίθεσης του Ισραήλ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συνομίλησε άλλωστε σήμερα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε σχέση με τα νέα σχέδια του Ισραήλ για επίθεση στη Γάζα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

“Οι δύο συζήτησαν τα σχέδια του Ισραήλ να πάρει τον έλεγχο των εναπομεινάντων προπυργίων της Χαμάς στη Γάζα, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος, εξασφαλίζοντας την απελευθέρωση των ομήρων και νικώντας τη Χαμάς”, ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου.

Ξεπέρασαν τους 100 οι θάνατοι παιδιών από ασιτία

Δύο παλαιστίνια παιδιά πέθαναν από αιτίες που σχετίζονται με υποσιτισμό το Σάββατο, φέρνοντας τον αριθμό των παιδιών που χάνουν τη ζωή τους λόγω πείνας σε 100 από την αρχή του πολέμου.

Τουλάχιστον 117 ενήλικες έχουν πεθάνει από αιτίες που σχετίζονται με υποσιτισμό από τον Ιούνιο, όταν το υπουργείο του θύλακα άρχισε να καταγράφει τους θανάτους αυτούς.

Ο απολογισμός της πείνας προστίθεται στον πόλεμο που έχει στοιχίσει τη ζωή σε 61.400 Παλαιστίνιους. Το υπουργείο, που ανήκει στην κυβέρνηση της Χαμάς και στελεχώνεται από ιατρικούς επαγγελματίες, δεν διαχωρίζει μεταξύ μαχητών και αμάχων, αλλά αναφέρει ότι περίπου οι μισοί από τους νεκρούς είναι γυναίκες και παιδιά. Ο ΟΗΕ και ανεξάρτητοι ειδικοί θεωρούν το υπουργείο ως την πιο αξιόπιστη πηγή για τους πολεμικούς απολογισμούς, όπως αναφέρει το Associated Press.

Περισσότεροι από 100 διεθνείς οργανισμοί βοήθειας και ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν προειδοποιήσει για μαζικό λιμό στη Γάζα.

Η Παγκόσμια Κοινότητα έχει εκφράσει έντονη ανησυχία και καταγγέλλει την επέκταση του στρατιωτικού σχεδίου ως επικίνδυνη που μπορεί να προκαλέσει ανθρωπιστική καταστροφή. Ο Γενικός Γραμματέας Βοηθός των Ηνωμένων Εθνών για την περιοχή προειδοποίησε ότι η στρατιωτική λήψη της πόλης της Γάζας θα μπορούσε να προκαλέσει εκτεταμένες εκτοπίσεις περίπου 800.000 ανθρώπων σε μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές στον κόσμο.