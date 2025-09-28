Γκουστάβο Πέτρο: Οι ΗΠΑ ανακάλεσαν τη βίζα μου επειδή κατήγγειλα τη γενοκτονία στη Γάζα

O πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο, μετά την ανάκληση της βίζας του κατηγορεί την Ουάσινγκτον για παραβίαση του διεθνούς δικαίου με αφορμή την κριτική του στον πόλεμο στη Γάζα.

Ο Κολομβιανός πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο απέρριψε το Σάββατο (27/9) την απόφαση της Ουάσινγκτον να του ανακαλέσει τη βίζα, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο εξαιτίας της κριτικής που ασκεί για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Η κίνηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ήρθε μια μέρα αφότου ο Πέτρο συμμετείχε σε φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση στη Νέα Υόρκη, καλώντας τους Αμερικανούς στρατιώτες να μην υπακούσουν στις εντολές του Ντόναλντ Τραμπ. «Δεν έχω πλέον βίζα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν με νοιάζει. Δεν τη χρειάζομαι… Είμαι όχι μόνο Κολομβιανός αλλά και Ευρωπαίος πολίτης και θεωρώ τον εαυτό μου ελεύθερο άνθρωπο στον κόσμο», έγραψε σε ανάρτησή του, προσθέτοντας ότι «η ανάκλησή της επειδή κατήγγειλα γενοκτονία δείχνει ότι οι ΗΠΑ δεν σέβονται πια το διεθνές δίκαιο».

Ο Πέτρο, μιλώντας σε πλήθος διαδηλωτών έξω από την έδρα του ΟΗΕ στο Μανχάταν, κάλεσε σε συγκρότηση διεθνούς ένοπλης δύναμης με αποστολή την «απελευθέρωση των Παλαιστινίων» και παρότρυνε τους Αμερικανούς στρατιώτες «να μην στρέψουν τα όπλα τους κατά αθώων» αλλά «να υπακούσουν στη φωνή της ανθρωπότητας».

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ανάρτηση στο Χ έκανε λόγο για «απερίσκεπτες και εμπρηστικές ενέργειες», εξηγώντας ότι αυτές ήταν ο λόγος ανάκλησης της βίζας του Κολομβιανού προέδρου.

Αντίδραση υπήρξε και από το Υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας, το οποίο τόνισε ότι η χρήση της βίζας ως «διπλωματικού όπλου» αντιβαίνει στο πνεύμα του ΟΗΕ, που εγγυάται την ανεξαρτησία των κρατών-μελών και την ελευθερία έκφρασης. Μάλιστα, πρότεινε να αναζητηθεί «ουδέτερη χώρα υποδοχής» για τα Ηνωμένα Έθνη, η οποία θα εκδίδει απευθείας τις σχετικές άδειες εισόδου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που πρόεδρος της Κολομβίας βλέπει τη βίζα του να ακυρώνεται. Το 1996 ο τότε πρόεδρος Ερνέστο Σάμπερ είχε βρεθεί σε ανάλογη θέση λόγω σκανδάλου με χρηματοδότηση της καμπάνιας του από το καρτέλ του Κάλι.

Οι σχέσεις Μπογκοτά – Ουάσινγκτον έχουν επιδεινωθεί αισθητά μετά την επιστροφή Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Στις αρχές του 2025, η απόφαση Πέτρο να μπλοκάρει πτήσεις με απελαθέντες μετανάστες προκάλεσε απειλές για δασμούς και κυρώσεις, ενώ τον Ιούλιο οι δύο χώρες ανακάλεσαν τους πρεσβευτές τους, με αφορμή κατηγορίες του Κολομβιανού ηγέτη ότι οι ΗΠΑ «σχεδίαζαν πραξικόπημα» — κατηγορίες που η Ουάσινγκτον απέρριψε ως αβάσιμες.

Ο Πέτρο έχει ήδη διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ από το 2024, ενώ επέβαλε και απαγόρευση στις εξαγωγές κολομβιανού άνθρακα προς τη χώρα.