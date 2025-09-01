Global Sumud Flotilla: Η προειδοποίηση των λιμενεργατών της Γένοβα– “Αν χάσουμε επαφή με τα πλοία μας, θα μπλοκάρουμε τα πάντα”

«Αν έστω και για 20 λεπτά χάσουμε την επαφή με τα πλοία μας, με τις συντρόφισσες και τους συντρόφους μας, θα μπλοκάρουμε ολόκληρη την Ευρώπη. Μαζί με το συνδικάτο μας USB, μαζί με όλους τους λιμενεργάτες, μαζί με όλη την πόλη της Γένοβας».
Με αυτά τα λόγια ο Ρικάρντο Ρουντίνο, εκπροσωπώντας το CALP (Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali), δήλωσε τη στήριξή του στην αποστολή του Global Sumud Flotilla, υπογραμμίζοντας ότι σε περίπτωση απώλειας επικοινωνίας«δεν θα περάσει ούτε ένα καρφί» σε πλοία με προορισμό το Ισραήλ.
@vdnews.tv Sabato sera decine di migliaia di persone hanno partecipato alla fiaccolata organizzata a Genova per salutare le imbarcazioni salpate dalla città per unirsi alla Global Sumud Flotilla, la più grande iniziativa umanitaria organizzata per rompere l’assedio israeliano e consegnare aiuti umanitari ai palestinesi. Nei giorni precedenti, la città si è mobilitata per raccogliere beni di prima necessità da caricare sulla nave. L’obiettivo degli organizzatori era mettere insieme 45 tonnellate di aiuti, ma ne sono arrivate ben 250, grazie alla straordinaria campagna di solidarietà che ha coinvolto anche altre città italiane. «Voglio che sia chiaro a tutti – ha detto il camallo Riccardo Rudino dal palco allestito nel porto – intorno a metà settembre queste barche arriveranno vicino alla costa di Gaza. Se noi per soltanto venti minuti perdiamo il contatto con le nostre barche, con le nostre compagne e i nostri compagni, noi blocchiamo tutta l’Europa. Da questa regione escono 13-14mila container all’anno per Israele, non esce più un chiodo». Oltre che da Genova, domenica le barche a vela della Global Sumud Flotilla sono partite anche da Barcellona. Il 4 settembre, poi, salperanno altre imbarcazioni da Catania e da Tunisi. In tutto le barche che proveranno ad arrivare nella Striscia di Gaza saranno tra le 40 e le 50. A bordo ci saranno delegazioni da 44 Paesi. Tra gli attivisti anche l’italiano Tony Lapiccerella, che aveva già partecipato alla missione della Handala, organizzata da Freedom Flotilla a luglio. La nave era stata assaltata dalla marina israeliana mentre si trovava in acque internazionali, così come era avvenuto a giugno alla Madleen. «Devono tornare indietro le nostre ragazze e i nostri ragazzi senza un graffio, e tutta la nostra merce, che è del popolo, fino all’ultimo cartone, deve arrivare dove deve arrivare. Da questa regione escono 13-14mila container all’anno per Israele. Non faremo uscire più nemmeno un chiodo. Lanceremo lo sciopero internazionale, bloccheremo le strade. Bloccheremo tutto», ha aggiunto Rudino durante il suo discorso a Genova. #genova#globalsumudfotilla#gaza♬ original sound – VDnews
Η Global Sumud Flotilla αποτελεί την τέταρτη και μεγαλύτερη θαλάσσια επιχείρηση αμφισβήτησης του ισραηλινού αποκλεισμού φέτος, με 20 πλοία και περισσότερα από 300 μέλη πληρώματος. Στην αποστολή συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ και ο Ιρλανδός ηθοποιός Λίαμ Κάνιγχαμ, που απέπλευσαν από τη Βαρκελώνη.
Photo by Federico SCOPPA / AFP
Η αποστολή πραγματοποιείται ενώ η Γάζα βυθίζεται σε ολοένα και μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση, με τα Ηνωμένα Έθνη να έχουν κηρύξει επίσημα ότι η περιοχή μαστίζεται από λιμό.
Στη Γένοβα συγκεντρώθηκαν περισσότερους από 300 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω εράνου, ενώ το Σάββατο πάνω από 40.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους και η δήμαρχος της πόλης Σίλβια Σάλις, συμμετείχαν σε πορεία με δάδες στους δρόμους υπέρ της αποστολής.
«Κάθε μέρα είμαι περήφανη που είμαι δήμαρχος αυτής της πόλης, αλλά απόψε, αν γίνεται, νιώθω ακόμα περισσότερο», δήλωσε η Σάλις.
Photo by Federico SCOPPA / AFP)
