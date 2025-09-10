Global Sumud Flotilla: Καταγγελία για δεύτερη επίθεση εναντίον του Στόλου για τη Γάζα

Η Global Sumud Flotilla ανακοίνωσε δεύτερη επίθεση με drone σε σκάφος της στο λιμάνι Σίντι Μπου Σαΐντ της Τυνησίας, προκαλώντας φωτιά στο σκάφος.

Η διεθνής πρωτοβουλία ανθρωπιστικής βοήθειας Global Sumud Flotilla (GSF) ανέφερε ότι ένα από τα σκάφη της δέχθηκε επίθεση από drone στο λιμάνι Σίντι Μπου Σαΐντ της Τυνησίας, η δεύτερη τέτοια επίθεση σε δύο ημέρες.

Η GSF, η οποία προσπαθεί να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα χρησιμοποιώντας πολιτικά σκάφη, δήλωσε σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη το πρωί ότι όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα είναι ασφαλείς και δεν υπήρξαν ζημιές στη δομή του σκάφους.

Η φλοτίλα, η οποία μεταφέρει βοήθεια και ακτιβιστές υπέρ της Παλαιστίνης, περιλαμβανομένων των Γκρέτα Τούνμπεργκ και Μαριάνα Μόρταγκα, ανάρτησε βίντεο στο Instagram από την επίθεση της Τετάρτης, το οποίο δείχνει ένα φωτεινό αντικείμενο να χτυπά το σκάφος και φωτιά να εκρήγνυται αμέσως μετά.Η αλήθεια του βίντεο δεν μπορούσε να επιβεβαιωθεί άμεσα.

Η Global Sumud Flotilla είχε αναφέρει την πρώτη επίθεση την Τρίτη, λέγοντας ότι ένα από τα σκάφη της είχε χτυπηθεί από drone στα χωρικά ύδατα της Τυνησίας. Ωστόσο, το υπουργείο Εσωτερικών της Τυνησίας ανέφερε ότι οι αναφορές για επίθεση από drone την Τρίτη δεν είχαν «καμία βάση αλήθειας» και ότι η φωτιά είχε ξεσπάσει από μόνη της στο σκάφος.

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζι, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, ανάρτησε βίντεο από το καμένο σκάφος Alma και ανέφερε ότι υποδεικνύει επίθεση με drone.

«Το βίντεο δείχνει ότι ένα drone, χωρίς φως για να το δει κανείς, έριξε μια συσκευή που έβαλε φωτιά στο κατάστρωμα του σκάφους Alma», έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα.

Πολλά ασθενοφόρα έσπευσαν στο λιμάνι, ενώ αυτόπτης μάρτυρας της Reuters ανέφερε σκάφη της ακτοφυλακής κοντά στο Alma.

Οι ακτιβιστές δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν το «ειρηνικό ταξίδι» τους, όπως είχε προγραμματιστεί, με τη φλοτίλα να «προχωρά με αποφασιστικότητα και σταθερότητα».

Το Ισραήλ διατηρεί τον αποκλεισμό στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, όταν η Χαμάς ανέλαβε τον έλεγχο, ισχυριζόμενο ότι είναι απαραίτητος για την αποτροπή της διακίνησης όπλων.

Ο αποκλεισμός τροφίμων και ανθρωπιστικής βοήθειας έχει ενταθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου, με τον παγκόσμιο παρατηρητή πείνας να αναφέρει τον Ιούλιο ότι μέρος της Λωρίδας της Γάζας πλήττεται από λιμό.

Τον Ιούνιο, οι ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν σε βρετανικής σημαίας γιοτ που μετέφερε τη Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλους, ενώ το Ισραήλ είχε σκοτώσει εννέα Τούρκους ακτιβιστές το 2010 όταν επιτέθηκε στο Μάβι Μαρμαρά, το οποίο προσπαθούσε επίσης να σπάσει τον αποκλεισμό.

Η ανακοίνωση της GSF δεν ανέφερε ποιοι θεωρούνται υπεύθυνοι για τις επιθέσεις, αλλά τις χαρακτήρισε ως «συντονισμένη απόπειρα να αποσπάσουν την προσοχή και να αποδιοργανώσουν την αποστολή μας».

«Η Global Sumud Flotilla συνεχίζει αμετάβλητη. Το ειρηνικό μας ταξίδι για να σπάσουμε την παράνομη πολιορκία του Ισραήλ στη Γάζα και να σταθούμε με αταλάντευτη αλληλεγγύη στον λαό της, προχωρά με αποφασιστικότητα και σταθερότητα», πρόσθεσε η ομάδα.