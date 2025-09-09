Global Sumud Flotilla: Καταγγελία για επίθεση εναντίον του Στόλου για τη Γάζα

Η Flotilla for Gaza καταγγέλλει ότι σκάφος χτυπήθηκε από drone στα ύδατα της Τυνησίας. Αρνούνται οι αρχές.

Η τυνησιακή εθνική φρουρά ανακοίνωσε τη νύχτα το βράδυ της Δευτέρας (08/09) ότι δεν εντόπισε κανέναν drone, μετά την ανακοίνωση του Στόλου για τη Γάζα ότι πλοίο του “επλήγη” στα ύδατα της Τυνησίας.

Οι τυνησιακές αρχές δήλωσαν ότι η έκρηξη προήλθε από το εσωτερικό του σκάφους, και ο εκπρόσωπος της Εθνικής Φρουράς της Τυνησίας δήλωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό Mosaique FM ότι οι αναφορές για επίθεση drone εναντίον του στόλου “δεν έχουν καμία βάση στην πραγματικότητα”.

“Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα, εκδηλώθηκε φωτιά σε σωσίβια πάνω σε πλοίο αγκυροβολημένο 50 μίλια από το λιμάνι Σίντι Μπου Σαΐντ που ήρθε από την Ισπανία. Η έρευνα συνεχίζεται και δεν εντοπίστηκε κανένα drone”, διαβεβαίωσε το Γαλλικό Πρακτορείο ο Χουσέμ Εντίν Τζεμπάμπλι, εκπρόσωπος της εθνικής φρουράς της Τυνησίας.

Ωστόσο, σε ανακοίνωσή τους, μέσω Telegram και Instagram, οι διοργανωτές της νηοπομπής δήλωσαν ότι το πλοίο με πορτογαλική σημαία χτυπήθηκε από ένα drone ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο έξω από το λιμάνι του Σιντί Μπου Σαΐντ στην Τυνησία. Και οι έξι επιβάτες και το πλήρωμα είναι ασφαλείς, πρόσθεσαν.

Αναφέρθηκε δε σε υλικές ζημιές και κατήγγειλε τις “επιθέσεις” με σκοπό να “εκτροχιαστεί η αποστολή”.

Δημοσίευσαν επίσης και βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης που αποδεικνύει πως το σκάφος επλήγη από drone.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που μετέβη πολύ γρήγορα στο Σίντι Μπου Σαΐντ, κοντά στην Τύνιδα, είδε το σκάφος αυτό, πλαισιωμένο από άλλα, όμως δεν διακρινόταν φωτιά πουθενά πλέον.

Οι πληροφορίες που κάνουν λόγο περί παρουσίας drone είναι “ανυπόστατες”, επέμεινε η εθνική φρουρά σε ανακοίνωσή της που δημοσιοποίησε μέσω Facebook, κάνοντας την εκτίμηση πως η φωτιά μπορεί να οφειλόταν σε αποτσίγαρο.

Ο Στόλος, διεθνής πρωτοβουλία με διακηρυγμένο στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό της πολιορκημένης Λωρίδας της Γάζας και να παραδοθεί ανθρωπιστική βοήθεια με πολιτικά πλοία, παραμένει ελλιμενισμένος στην Τυνησία.