Global Sumud Flotilla: ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ και Πλ. Ελευθερίας κατά Ισραήλ με κοινή δήλωση

Τα τέσσερα κόμματα εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, σε μια σπάνια κίνηση. Ζητούν την άμεση επιστροφή των Ελλήνων που μετέχουν στον στόλο.

Συμμαχία των ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς και Πλεύσης Ελευθερίας με αφορμή τον στόλο αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla και την επέμβαση των ισραηλινών δυνάμεων.

Τα τέσσερα κόμματα εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, σε μια σπάνια κίνηση. Όπως αναφέρουν, τα τέσσερα κόμματα καλούν την κυβέρνηση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση απελευθέρωση και την ασφαλή επιστροφή των 27 Ελλήνων πολιτών που μετέχουν στον στόλο. Ανάμεσα στα σκάφη που αναχαιτίστηκαν από το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα, είναι και τέσσερα της ελληνικής αποστολής, τα σκάφη “Οξυγόνο”, “Βαγγέλης Πισσίας”, “Ahed Tamimi” και “Παύλος Φύσσας”.

Όπως αναφέρουν:

“Η επίθεση του ισραηλινού στρατού στον διεθνή στόλο αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla χθες τα ξημερώματα σε διεθνή ύδατα συνιστά παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας.

Tα σκάφη της αποστολής έχουν καταληφθεί από δυνάμεις του Ισραήλ και παραμένει άγνωστο που έχουν μεταφερθεί οι επιβαίνοντες και τα μέλη των πληρωμάτων, μεταξύ των οποίων 27 Έλληνες πολίτες. Μαζί τους βρίσκεται και μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου – η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα.

Καταδικάζουμε ρητά την επίθεση των στρατιωτικών δυνάμεων του Ισραήλ στα σκάφη του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και καλούμε την κυβέρνηση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση απελευθέρωση και την ασφαλή επιστροφή των 27 Ελλήνων πολιτών στη χώρα μας”.

Το ΚΚΕ ζητά να μεριμνήσει η κυβέρνηση για την ασφαλή επιστροφή των 27 Ελλήνων πολιτών, χωρίς όμως να μετέχει στην κοινή δήλωση. Θυμίζουμε πως από τους 27 Έλληνες, οι 11 έχουν προβεί σε απεργία πείνας, ενώ όλοι τους κρατούνται σε φυλακές στο νότιο Ισραήλ, στην έρημο Νεγκέβ. Στις ίδιες φυλακές μεταφέρονται σταδιακά και οι υπόλοιποι κρατούμενοι από τον στολίσκο. Αργά το βράδυ της Πέμπτης, η Ελληνίδα πρέσβης στο Ισραήλ έφτασε εκεί όπου κρατούνται οι 27. Για την ώρα η ελληνική πλευρά δεν έχει καταδικάσει επίσημα το Ισραήλ για την αναχαίτιση του στολίσκου που προσπάθησε να στείλει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Από πλευράς ελληνικού ΥΠΕΞ ανακοινώθηκε πως το υπουργείο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις με τον στολίσκο στα ανοιχτά της Γάζας. Ανακοινώθηκε ακόμη πως “το υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διαβήματα στην ισραηλινή πλευρά και τέθηκε το ζήτημα διασφάλισης της προστασίας των Ελλήνων πολιτών”. Τονίστηκε πως “ο κ. Γεραπετρίτης είναι σε επαφή με τον ισραηλινό ομόλογο του”, ενώ ξεκαθαρίστηκε “ότι δεν διαταράσσετε η σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ με το οποίο έχουμε Στρατηγική εταιρική σχέση και θέλουμε να διατηρήσουμε”.

Σημειώνεται πως χθες, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας κατέθεσαν κοινό αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία στο νομοσχέδιο για την τέταρτη Behlarra.