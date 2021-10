Ανακοινώσεις Facebook και Whatsapp μέσω Twitter για το παγκόσμιο "black out"

Στο Twitter στράφηκαν Facebook και Whatsapp προκειμένου να επικοινωνήσουν στους χρήστες τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και έχουν οδηγήσει σε ένα παγκόσμιο "black out" το απόγευμα της Δευτέρας σε Instagram, Facebook καθώς και στις εφαρμογές μηνυμάτων Whatsapp και Messenger.

Σε μια λιτή ανακοίνωσή του στο Twitter, το Facebook αναφέρει:

"Ενημερωθήκαμε πως ορισμένοι χρήστες αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στις εφαρμογές μας. Εργαζόμαστε να επαναφέρουμε σε λειτουργία τις εφαρμογές το γρηγορότερο δυνατό και ζητούμε συγγνώμη για την οποιοδήποτε ταλαιπωρία".

Ανάλογη ήταν και η ανακοίνωση του Whatsapp στο Twitter όπου αναφέρει:

"Γνωρίζουμε ότι ορισμένοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν προβλήματα με το WhatsApp αυτήν τη στιγμή. Δουλεύουμε για να επανέλθουν τα πράγματα στην κανονικότητα και θα ενημερώσουμε σχετικά το συντομότερο δυνατό.

Ευχαριστούμε για την υπομονή σας!"



Πολύωρο black out

Το black out στα δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις πλατφόρμες επικοινωνίας, όλα της εταιρείας facebook, σημειώθηκε τις απογευματινές ώρες Ελλάδος και εξακολουθεί να υφίσταται σε όλο τον κόσμο. Τα δύο δημοφιλή Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, αργούν να φορτώσουν και τελικά εμφανίζουν μηνύματα σφάλματος.

Στο facebook εμφανίζεται το μήνυμα "this page isn't available at the moment", ενώ το Instagram αναφέρει 5χχ Sever Error.

Στην εφαρμογή μηνυμάτων whatsapp, τα μηνύματα δεν στέλνονται, ενώ το ίδιο συμβαίνει και στο messenger.

Το πρόβλημα φαίνεται να οφείλεται στους DNS Servers.

Το DNS καθορίζει την σύνδεση της IP διεύθυνσης με το εκάστοτε domain, πχ, facebook.com. Αν αυτό είναι όντως το θέμα, τότε οι servers δεν έχουν κάποιο πρόβλημα, αλλά υπάρχει ζήτημα στη σύνδεση μεταξύ της διεύθυνσης και των servers που την εξυπηρετούν. Αν αυτό οφείλεται σε χάκερς, ή σε ανθρώπινο σφάλμα είναι κάτι που περιμένουμε να μάθουμε.

