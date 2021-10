Εκτός λειτουργίας facebook, Instagram και Whatsapp

Εκτός λειτουργίας βρίσκονται αυτή την ώρα facebook, Instagram και whatsapp. Τα δύο δημοφιλή Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, αργούν να φορτώσουν και τελικά εμφανίζουν μηνύματα σφάλματος.

ADVERTISING

Στο facebook εμφανίζεται το μήνυμα "this page isn't available at the moment", ενώ το Instagram αναφέρει 5χχ Sever Error.

Στην εφαρμογή μηνυμάτων whatsapp, τα μηνύματα δεν στέλνονται, ενώ το ίδιο συμβαίνει και στο messenger.

Υπενθυμίζεται ότι και οι τέσσερις πλατφόρμες ανήκουν στην εταιρεία του facebook.

Στην εφαρμογή downdetector φαίνεται μία κατακόρυφη αύξηση των αναφορών για αυτές τις πλατφόρμες το απόγευμα της Δευτέρας. Μέχρι στιγμής άγνωστοι παραμένουν οι λόγοι του blackout, ενώ υπάρχουν αναφορές για μη άνοιγμα των εφαρμογών από όλο τον κόσμο.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις