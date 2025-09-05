Η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με δύο Ισραηλινούς ομήρους

Στη δημοσιότητα έδωσε η Χαμάς νέο βίντεο, στο οποίο εμφανίζονται δύο Ισραηλινοί απαχθέντες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το υλικό φέρεται να έχει καταγραφεί την περασμένη Πέμπτη στην Πόλη της Γάζας.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει δύο Ισραηλινούς ομήρους, οι οποίοι απήχθησαν κατά την αιματηρή επίθεση που εξαπέλυσε η παλαιστινιακή οργάνωση εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Στο βίντεο, διάρκειας μεγαλύτερης των τριάμισι λεπτών, εμφανίζεται ένας όμηρος μέσα σε ένα όχημα που κινείται ανάμεσα σε κατεστραμμένα κτίρια. Αυτός ακούγεται να ζητεί στα εβραϊκά από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να μην προχωρήσει με τη στρατιωτική επιχείρηση που σχεδιάζεται για την κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Ο όμηρος αυτός, που στο τέλος του βίντεο φαίνεται να συναντά έναν άλλο όμηρο, δηλώνει ότι βρίσκεται στην πόλη της Γάζας και διευκρινίζει ότι το βίντεο μαγνητοσκοπήθηκε στις 28 Αυγούστου 2025.

Το AFP δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα του βίντεο ούτε την ημερομηνία που αυτό μαγνητοσκοπήθηκε.

Σύμφωνα με το Jerusalem Post, στο βίντεο εμφανίζεται ο όμηρος Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ μαζί με έναν ακόμη αιχμάλωτο, του οποίου η οικογένεια ζήτησε να μη δοθεί το όνομά του στη δημοσιότητα.

Συνοδεύοντας το υλικό, η οργάνωση έγραψε το μήνυμα “ο χρόνος τελειώνει“, ενώ στο βίντεο, ο Γκιλμπόα-Νταλάλ δηλώνει πως δεν μπορεί να πιστέψει ότι παραμένει ζωντανός έπειτα από 22 μήνες πολέμου, προσθέτοντας ότι κρατείται στην Πόλη της Γάζας. Ο ίδιος έχει εμφανιστεί και σε προηγούμενο βίντεο της Χαμάς, που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 23 Φεβρουαρίου και στο οποίο εμφανίζεται να παρίσταται στην απελευθέρωση άλλων ομήρων στη διάρκεια της εκεχειρίας που ήταν τότε σε ισχύ μεταξύ της παλαιστινιακής οργάνωσης και του Ισραήλ.

Ο Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ ανέφερε ότι ο ίδιος και οι υπόλοιποι όμηροι θα παραμείνουν στην Πόλη της Γάζας κατά την επερχόμενη επιχείρηση του Ισραηλινού Στρατού, προσθέτοντας ότι η οργάνωση θα τους μετακινήσει όπου κι αν επιχειρήσουν οι ισραηλινές δυνάμεις.

Την Τρίτη, το Channel 12 μετέδωσε ότι ο πρώην στρατιωτικός εκπρόσωπος της Χαμάς, Αμπού Ομπέιντα, είχε σχεδιάσει να εμποδίσει την εισβολή του IDF στην πόλη της Γάζας μέσω ψυχολογικών τακτικών τρόμου με “όπλο” τους ομήρους.

Σε αυτό το βίντεο, ο Γκιλμπόα-Νταλάλ δηλώνει ότι η ημερομηνία είναι 28 Αυγούστου, υποδηλώνοντας ότι πιθανόν να γυρίστηκε λίγες μέρες πριν από το θάνατο του Ομπέιντα.

Οικογένειες ομήρων: “Ο IDF δεν γνωρίζει πού βρίσκονται”

Με σκληρή ανακοίνωση που εξέδωσαν το πρωί της Παρασκευής, το Αρχηγείο Οικογενειών Ομήρων κατηγόρησε τον ισραηλινό στρατό ότι δεν έχει σαφείς πληροφορίες για το πού κρατούνται οι όμηροι, προειδοποιώντας πως η επιχείρηση στη Γάζα μπορεί να οδηγήσει στη “δολοφονία και την εξαφάνισή τους για πάντα μέσα στα ερείπια της Λωρίδας“.

“Η ενέργεια αυτή συνιστά άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για τους αγαπημένους μας που παραμένουν επί 700 ημέρες στα τούνελ της Χαμάς. Δυστυχώς, δεν έχουμε ακούσει κάποιο σχέδιο για την προστασία τους, ούτε μας παρουσιάστηκε τρόπος ώστε η επιχείρηση ‘Άρματα του Γεδεών Β’ να μην εξελιχθεί σε ‘Δολοφονία των Έξι μέρος δύο’“, αναφέρει η ανακοίνωση, παραπέμποντας στην υπόθεση των έξι ομήρων που βρέθηκαν νεκροί σε σήραγγες στη Ράφα.

Οι οικογένειες τόνισαν ότι 48 όμηροι βρίσκονται σε κίνδυνο να χάσουν τη ζωή τους, εκφράζοντας οργή για την απόφαση του αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων “να συνεργαστεί σε έναν αχρείαστο πόλεμο”, όπως σημειώνουν, τη στιγμή που ο ίδιος θεωρεί πως μπορούν να επιτευχθούν αποτελέσματα χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο οι όμηροι ή οι στρατιώτες.

“Ό,τι δεν λειτούργησε στην επιχείρηση ‘Άρματα του Γεδεών Α’, δεν θα λειτουργήσει ούτε στο Β ούτε στο Γ”, υπογράμμισε το Αρχηγείο, καλώντας την κυβέρνηση να εξετάσει την πρόταση του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, η οποία –όπως λένε– μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μία συνολική συμφωνίας που θα φέρει όλους τους ομήρους πίσω στο σπίτι τους, και θα τερματίσει τον πόλεμο.