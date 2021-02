Ιαπωνία: Μετασεισμός του Μεγάλου Σεισμού του 2011, τα 7.3 Ρίχτερ - Δεκάδες τραυματίες

Τουλάχιστον 30 τραυματίες είναι μέχρι στιγμής, ο απολογισμός του σεισμού μεγέθους 7,3 Ρίχτερ που έπληξε το Σάββατο (13/02) τα παράλια του Τοχόκου, στην Ιαπωνία, βγάζοντας εκτός πολλούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς ενώ δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

ADVERTISING

Το μέγεθος της σεισμικής δόνησης είχε εκτιμηθεί αρχικά στους 7,1 βαθμούς από την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προτού αναθεωρηθεί στη συνέχεια.

Οι τραυματισμοί αναφέρθηκαν στις περιοχές Μιγιάγκι και Φουκουσίμα, αλλά δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν κάποιος είναι σοβαρός. Σε εθνικό επίπεδο, τουλάχιστον 950.000 σπίτια έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, δήλωσε κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξη Τύπου.

Ο σεισμός, που έγινε αισθητός και στο Τόκιο, σημειώθηκε στις 23:07 (τοπική ώρα), σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το επίκεντρο ήταν έξω από την ακτή της Φουκουσίμα, περίπου 220 χιλιόμετρα βόρεια του Τόκιο. Το επίκεντρό του εκτιμάται ότι βρίσκεται σε βάθος περίπου 55 χιλιομέτρων.

Σε συνέντευξη Τύπου, αξιωματούχος της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ανέφερε ότι μπορεί να συμβούν ισχυροί μετασεισμοί για τουλάχιστον μια εβδομάδα. Ο αξιωματούχος είπε ότι ο σεισμός του Σαββάτου πιστεύεται ότι ήταν μετασεισμός του Μεγάλου Σεισμού της Ανατολικής Ιαπωνίας που έπληξε την ίδια περιοχή στις 11 Μαρτίου 2011.

Σεισμός στην Ιαπωνία JAPAN METEOROLOGICAL AGENCY

"Επειδή (ο σεισμός του 2011) ήταν τεράστιος με μέγεθος 9 Ρίχτερ, δεν προκαλεί έκπληξη ένας μετασεισμός αυτής της κλίμακας 10 χρόνια αργότερα", δήλωσε ο Kenji Satake, καθηγητής στο Ινστιτούτο Σεισμολογικής Έρευνας του Πανεπιστημίου του Τόκιο, όπως αναφέρουν οι Japan Times.

Δεν εντοπίστηκαν προβλήματα στους πυρηνικούς σταθμούς Φουκουσίμα Νο. 1 και 2, σύμφωνα με την Tokyo Electric Power. Το ίδιο ισχύει και για τον ανενεργό πυρηνικό εργοστάσιο Τοκάι No. 2 της Japan Atomic Power Co. και τον πυρηνικό σταθμό Οναγκάβα της Tohoku Electric Power Co., σύμφωνα με τους χειριστές τους.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr