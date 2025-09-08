Ισραήλ: Bίντεο – ντοκουμέντο από τη στιγμή της ένοπλης επίθεσης

Εικόνες πανικού από το σημείο της ένοπλης επίθεσης στην Ιερουσαλήμ όπου έχασαν τη ζωή τους έξι άτομα και τουλάχιστον 12 τραυματίστηκαν.

Τουλάχιστον έξι άτομα έχασαν την ζωή τους και τουλάχιστον 12 τραυματίστηκαν, το πρωί της Δευτέρας (08/09) όταν δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε στάση λεωφορείου στο Σταυροδρόμι Ρεμότ, στα σύνορα της Ανατολικής και Δυτικής Ιερουσαλήμ. Αρκετοί εκ των τραυματιών νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της ένοπλης επίθεσης, πλήθος κόσμου άρχισε να τρέχει και να φωνάζει καθώς ηχούσαν οι πυροβολισμοί. Οι εικόνες τρόμου καταγράφηκαν από κάμερα σε αυτοκίνητο. Στα πλάνα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, φαίνεται, μεταξύ άλλων, ένας οδηγός ταξί να βοηθά έναν επιβάτη με κινητικά προβλήματα να εξέλθει από το όχημα.

Αναφορικά με τα θύματα, όπως έχει γίνει γνωστό, πρόκειται για τρεις άντρες στην ηλικία των 30 ετών, μία γυναίκα στην ηλικία των 50 ετών και 2 άντρες επίσης στη δεκαετία των 50.

Σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία, οι δύο ένοπλοι σκοτώθηκαν από έναν στρατιώτη και έναν πολίτη, αναμεταδίδει το CNN.

Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει ακόμα την ευθύνη για την επίθεση

Israeli ZAKA rescue and recovery personnel clean bloodstains at the scene of a shooting attack carried out by two Palestinian gunmen, in which several people were killed and others injured at a bus stop in Jerusalem, Monday, Sept. 8, 2025. (AP Photo/Mahmoud Illean)

Η επίθεση εκτυλίχθηκε γύρω στις 10:13 τοπική ώρα, στην οδό Γιγκάλ Γιαντίν, σε έναν κόμβο που συνδέει το βόρειο τμήμα της Ιερουσαλήμ με εβραϊκούς οικισμούς στην κατεχόμενη ανατολική πλευρά της πόλης.

Το CNN, μετέδωσε νωρίτερα ότι ένας κάτοικος της Ανατολικής Ιερουσαλήμ συνελήφθη από τις ισραηλινές δυνάμεις σήμερα για ύποπτη εμπλοκή στην επίθεση, με το ξένο μέσο να επικαλείται την ισραηλινή αστυνομία η οποία αναφέρει ότι το άτομο βρίσκεται υπό εξέταση.

«Η κοινή έρευνα από την Υπηρεσία Ασφαλείας του Ισραήλ και την ισραηλινή αστυνομία συνεχίζεται με στόχο να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη οποιοσδήποτε βρεθεί ότι συμμετείχε ή διευκόλυνε αυτήν την τρομοκρατική επίθεση», ανέφερε σε δήλωσή του το γραφείο Τύπου της αστυνομίας.

Στο σημείο της επίθεσης βρέθηκε αργότερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ο οποίος μίλησε σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είπε πως οι αυτή τη στιγμή οι Αρχές «περικυκλώνουν» τα χωριά από τα οποία προήλθαν οι ύποπτοι ως δράστες.

Ο ίδιος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και είπε ότι ελπίζει για ταχεία ανάρρωση των τραυματιών.

Αναφέροντας ότι πρόκειται για «πόλεμο σε πολλά μέτωπα», ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει αποτρέψει εκατοντάδες επιθέσεις φέτος, αλλά δεν κατάφερε να το κάνει το πρωί της σημερινής ημέρας.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής, εξέδωσε δήλωση καταδικάζοντας «οποιαδήποτε στόχευση Παλαιστινίων και Ισραηλινών πολιτών». Ο Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε ότι καταδικάζει «όλες τις μορφές βίας και τρομοκρατίας, ανεξαρτήτως της πηγής τους». Πρόσθεσε μάλιστα ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους είναι ο πυρήνας για την επίλυση του «κύκλου βίας» στην περιοχή.

Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει ακόμα την ευθύνη για την επίθεση – αλλά η Χαμάς εξέδωσε δήλωση λέγοντας ότι «επαινούν» τις ενέργειες των δραστών, χαρακτηρίζοντάς τις ως «φυσική αντίδραση» στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα.

Διεθνής καταδίκη για την ένοπλη επίθεση

Διασώστες στο σημείο της ένοπλης επίθεσης στην Ιερουσαλήμ (AP Photo/Mahmoud Illean)

Η Γαλλία καταδίκασε «με τη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα την επίθεση που σημειώθηκε στην Ανατολική Ιερουσαλήμ», δήλωσε σήμερα ο Εμανουέλ Μακρόν, υποβάλλοντας τα «ειλικρινέστερα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και σε όλο τον ισραηλινό λαό».

«Το σπιράλ της βίας πρέπει να πάρει τέλος. Μόνο μια πολιτική λύση θα επιτρέψει την επιστροφή της ειρήνης και της σταθερότητας για όλους στην περιοχή», πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο X ο Γάλλος πρόεδρος, οι σχέσεις του οποίου είναι περισσότερο από τεταμένες με τις ισραηλινές αρχές εξαιτίας της απόφασής του να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος.

Εξάλλου, στο Βερολίνο, ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας καταδίκασε επίσης τη σημερινή επίθεση στην Ανατολική Ιερουσαλήμ που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους.

«Είμαι βαθιά σοκαρισμένος από τη δειλή τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ. Οι σκέψεις μου πηγαίνουν στους συγγενείς των θυμάτων», έγραψε στο X ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χακενμπι, δηλώνει ότι είναι «συγκλονισμένος» από την επίθεση και προσθέτει: «Στεκόμαστε δίπλα στο Ισραήλ ενάντια σε αυτήν την αγριότητα.»

Το ΥΠΕΞ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανάρτησε δήλωση καταδικάζοντας την επίθεση «με τους πιο έντονους όρους» και επαναβεβαιώνει την «μόνιμη απόρριψη όλων των μορφών βίας».