Ισραήλ: Επίθεση στην Ένωση Μελετητών της Γενοκτονίας – “Ντροπή σας”

Οργισμένη ήταν η αντίδραση του Ισραήλ στο ψήφισμα της Διεθνούς Ένωσης Μελετητών της Γενοκτονίας που αναγνωρίζει ότι στη Γάζα διαπράττεται γενοκτονία.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ καταδίκασε με ιδιαίτερα επιθετική ρητορική το ψήφισμα που ενέκρινε η Διεθνής Ένωση Μελετητών της Γενοκτονίας (IAGS) , ισχυριζόμενη ότι πληρούνται τα νομικά κριτήρια για να διαπιστωθεί ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα.

Το υπουργείο χαρακτήρισε το ψήφισμα «ντροπή για το για κάθε ακαδημαϊκό πρότυπο και τη νομική επιστήμη».

Κατηγόρησε επίσης την ένωση ότι βάσισε την απόφαση στην «εκστρατεία ψεμάτων της Χαμάς και στο ξέπλυμα αυτών των ψεμάτων από άλλους».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ψήφισμα της ένωσης «κατηγορεί το ίδιο το θύμα της γενοκτονίας – παρά την απόπειρα γενοκτονίας της Χαμάς κατά του εβραϊκού λαού, δολοφονώντας 1.200 ανθρώπους, βιάζοντας γυναίκες, καίγοντας ζωντανές οικογένειες και δηλώνοντας το στόχο της να σκοτώσει κάθε Εβραίο».