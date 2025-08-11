Κάγια Κάλας: “Η ΕΕ καταδικάζει τη δολοφονία πέντε δημοσιογράφων σε ισραηλινό πλήγμα”

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας δήλωσε πως καταδικάζει τον φόνο δημοσιογράφων σε ισραηλινό πλήγμα στη Γάζα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε τη δολοφονία στη Λωρίδα της Γάζας πέντε δημοσιογράφων του ειδησεογραφικού δικτύου Αλ Τζαζίρα, που έχει την έδρα του στο Κατάρ, σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα, δήλωσε σήμερα η Κάγια Κάλας, η επικεφαλής Εξωτερικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

“Η ΕΕ καταδικάζει τη δολοφονία πέντε δημοσιογράφων του Αλ Τζαζίρα σε αεροπορικό πλήγμα (του ισραηλινού στρατού) μπροστά από το νοσοκομείο Αλ Σίφα της πόλης της Γάζας, μεταξύ αυτών του ανταποκριτή του Αλ Τζαζίρα Ανάς Αλ Σαρίφ”, δήλωσε η Κάλας μετά την τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.

Ο ισραηλινός στρατός κατηγόρησε τον Ανάς Αλ Σαρίφ ότι διηύθυνε έναν “τρομοκρατικό πυρήνα” της Χαμάς και ότι ήταν “υπεύθυνος για τη συνέχιση των επιθέσεων με ρουκέτες” κατά των Ισραηλινών.

Η ΕΕ έλαβε υπόψη της τους ισχυρισμούς του Ισραήλ, δήλωσε η Κάλας. “Αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι απαραίτητο να παρέχονται σαφείς αποδείξεις, με σεβασμό στο κράτος δικαίου, ώστε να αποφεύγεται δημοσιογράφοι να αποτελούν στόχο“.

Οι πέντε άνδρες ήταν οι ανταποκριτές Ανάς Αλ Σαρίφ και Μοχάμεντ Κουράικα –δημοσιογράφοι του τηλεοπτικού δικτύου του Κατάρ– όπως και οι δύο εικονολήπτες Ιμπραήμ Ζαχέρ και Μοχάμεντ Νούφαλ και ένας βοηθός, ο Μοάμεν Αλίουα.

Στους ξένους δημοσιογράφους δεν επιτρέπεται η είσοδος στη Λωρίδα της Γάζας από την αρχή του πολέμου. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης βασίζονται σε παλαιστίνιους δημοσιογράφους, οι οποίοι έχουν πληρώσει βαρύ τίμημα στη σύγκρουση.

Η Κάλας κάλεσε επίσης το Ισραήλ να επιτρέψει τη μεταφορά μεγαλύτερης ποσότητας ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

“Αν και η βοήθεια αυξάνεται, οι ανάγκες παραμένουν πολύ μεγαλύτερες. Καλούμε το Ισραήλ να επιτρέψει την είσοδο σε μεγαλύτερο αριθμό φορτηγών και να βελτιώσει τη διανομή της βοήθειας”.